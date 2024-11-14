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【台股操盤人筆記】晶片禁令看來雷聲大雨點小

鉅亨研報 2024-11-14 11:54

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【台股操盤人筆記】晶片禁令看來雷聲大雨點小。(圖:shutterstock)

加權股價指數近 6 個月表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至2024/11/13）
（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/11/13）

野村腳勤觀點：

晶片禁令雷聲大雨點小

美國政府對台灣開了第一槍，禁止台積電出貨 7 奈米晶片給中國，乍看這似乎是很嚴重的事，但我們研判實際影響相對有限，關鍵在於台積電 7 奈米以下客戶以歐美及台灣廠商為主，這項禁令頂多對營收造成約個位數的減損，影響不大，而且考量先進製程產能供不應求，轉單至其他客戶亦或是對客戶漲價，都有助於稀釋部分衝擊。對於這件事，我們的想法是川普上任後市場雜音增加，這些都是為了達成他的目標的手段之一，把台灣半導體供應鏈帶到美國設廠就是最好的例子，而我們認為以川普的商人個性，以及台灣供應鏈在全球的重要性，給美國一些好處應該是難以避免的事，但除此之外，其他事件可能都是雷聲大雨點小，實際造成的影響有限。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）聯準會降息：美國通膨持續走緩，聯準會預防式降息啟動，正式開啟降息循環
（二）美國經濟具韌性：聯準會預估明年美國經濟成長率 2% 不變，加上就業市場強勁，經濟軟著陸機率增加
（三）中國政策支持：中國明確加大政策刺激力道，只要刺激政策持續推出，有助於中國經濟及消費回溫
（四）企業回歸成長：經濟軟著陸預期加上 AI 需求仍強勁，2025 年台股迎來萬家爭鳴、百花齊放格局

大盤利空因素：

（一）川普政策不確定性：川普政策不確定性高，提高關稅、半導體制裁等都將讓市場出現較大波動
（二）評價面雜音：高基期帶來的獲利成長性放緩，指標股的股價震盪可能動搖市場信心，延長評價面調整期

2025 上半年股市正向不變，關稅議題下半年才會發酵

在明年 1 月川普正式上任前，接下來有關幕僚的人選、政策的走向，尤其對中國是否課徵高關稅，對台積電是否祭出限制，這些因素都將讓市場出現較大波動，我們認為年底前大盤維持震盪、類股輪動的機會仍高，不過隨著 11/20 輝達公布財報與明年 1 月黃仁勳 CES 發表演講，預計會更清楚說明 GB200 出貨情況以及 Rubin 系列新產品展望，這些我們都以利多看待，只要狀況符合市場預期，2025 年的慶祝行情可望啟動，大盤仍有機會再向上挑戰 24416 高點，2025 年的股市展望仍是正向的。至於市場擔憂川普政策不確定性，尤其是進口商品關稅，基本上川普首要任務是先任命官員入閣，接著進行至少一年的行政調查、方能決定是否符合提高關稅的條件，如此才可進行修法動作，我們認為關稅最快也是明年下半年才開始發酵，而對於關稅提高通膨等疑慮，短期之內要看到的機率較為有限。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2024/10/31。*備註：本基金之月配類型受益權單位將於民國113年12月2日起開始銷售 上表之同業平均依序分別為SITCA國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別
資料來源：Lipper，2024/10/31。* 備註：本基金之月配類型受益權單位將於民國 113 年 12 月 2 日起開始銷售
上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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