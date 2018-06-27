

◆盤勢分析

1. 週一大跌後，科技股反彈，美國股市週二小幅收高。奇異股價大漲 7.8%。該公司透露計畫分拆醫療保健業務，並將其售予 Baker Hughes 公司。國務院下令，進口伊朗原油的企業，至 11 月完全停止進口該原油，能源股上漲。週二美股上漲，漲幅介於 0.12 至 0.40％，美股四大指數短線整理。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

(1) 量能：上攻成交量須大於月均量方有利縮短整理期。

(2) 均線：支撐為年線至 04/26 低點 10,478 點附近，壓力為季線附近。

(3) 技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值位處超賣區，短線醞釀反彈。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩年線並站回 5 日線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、蘋概、LED/PA、網通、車用、原物料、金融、世足賽概念股等。

4. 台灣太陽能大廠 6244 茂迪暫停南科太陽能矽晶圓長晶生產業務，原長晶生產線百餘名員工受影響。茂迪為台灣太陽能電池龍頭，該公司此次暫停長晶業務，凸顯大陸大砍太陽能補貼，已形成新風暴，連台灣龍頭廠都無法承受，被迫減產因應。長線太陽能廠供過於求的情況恐難快速改善。

5. 亞洲手機晶片龍頭 2454 聯發科非手機領域布局再傳捷報，與全球電商龍頭阿里巴巴合作，為阿里旗下釘釘（DingTalk）打造以人工智慧（AI）為基礎的智慧辦公系統，首款終端產品將於今年 7 月上市。非手機晶片將成聯發科長線成長的另一主要動力來源。

6. 市場傳出，惠普（HP）在中國大陸一座伺服器工廠準備關閉，並把伺服器整機代工訂單轉給英業達（2356），將帶動該公司下半年伺服器出貨量持續看俏。針對外傳惠普 ODM 訂單轉單消息，英業達昨（26）日回應，「目前沒有聽說。」不過，旗下伺服器產品是帶動今年業績成長三大產品線之一。觀察英業達季線能否有效支撐。

7. 由於英飛凌、意法等國際 IDM 大廠的下半年金氧半場效電晶體（MOSFET）產能已被預訂一空，ODM/OEM 廠及系統廠大舉轉單台灣 MOSFET 廠，包括富鼎（8261）、大中（6435）、尼克森（3317）、杰力（5299）第三季接單全滿，漲價 5～10％後的產能已全數賣光，現階段開始接 10 月之後訂單。漲價將對 MOSFET 廠毛利率提升有所幫助。

