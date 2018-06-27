【大慶證券】投顧盤前－跌破年線  台幣止貶為大盤止跌關鍵



◆盤勢分析

美股四大指數昨晚終於止穩反彈，然尾盤漲幅收斂，主要原因在於近期市場持續反應中美貿易戰的利空，導致指數在跌深後買盤並未大舉進場，由於昨日傳出美國可能對於中國投資高科技產業發出限制令，加劇市場擔憂，所幸川普總統的貿易顧問否認，並說股市對該擔憂反應過度，此外，油價昨晚大漲 3.6%，美國退出與伊朗的核協議後，將在 11/4 日重新實施制裁，讓油價聞訊大漲，在油價重回 70 美元大關後，再度點燃市場對於通膨的擔憂。從技術面來看，道瓊指數短線面臨年線保衛戰相對弱勢，而標普、費半季線岌岌可危，僅剩那斯達克還站在月線之上，最弱勢的道瓊必須展開強彈走勢，才能讓美股扭轉目前的頹勢，否則在技術面弱勢下，須留意道瓊跌破年線後可能出現的恐慌性賣壓。

歹戲拖棚！中美貿易戰持續干擾亞股的走勢，陸股昨日早盤持續創下波段低點，跌幅一度達 1.5% 以上，港股開盤後也一路下挫，所幸在短線跌深以後，陸股多頭展開反攻，逢低見到買盤進場，下午盤上證指數跌幅略見收斂，不過，由於亞幣仍大多呈現貶值狀況，尤其台幣再創波段新低，也代表目前外資仍持續從新興市場撤出，短線亞股重點在中國以及匯率，只要陸股跟匯率能止穩，就有跌深反彈的機會。

在美股的影響下台股早盤持續走跌，指數跳空跌破年線關卡，當然這與昨日國泰、富邦金除息也有所關連，不過短線上來說，台股確實仍弱勢，大盤技術面並未見到明確的止跌訊號，所幸以收盤來看，K 線留下長下影線，短多有開始抵抗的現象，今日多方必須向上封閉缺口，才有機會止跌，否則目前偏空的態勢不會改變。以盤面來說，中小型股有回穩跡象，先前弱勢的被動元件由華新科率先拉出漲停止跌，今天國巨、奇力新能否聯袂反攻就相對重要，而矽晶圓也在環球晶看好未來四年景氣下反彈，這些漲價概念股的止穩將有助中小型股轉強，而大立光近日都守穩在月線之上，研判在 Q3 步入旺季下，蘋果供應鏈也有機會醞釀反彈，整體來看，當指數跌破年線後，短線多方已經在醞釀反彈機會，可從股價基期偏低且第三季成長的族群來選股，短線操作避免追高，嚴設停損停利即可。

