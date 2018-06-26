國巨收盤重返千元大關 華新科終場亮燈漲停

被動元件龍頭國巨 (2327) 今日早盤以 941 元開出，終場大漲 9.06%，收復千元大關。相關族群包括華新科 (2492) 開低走高攻上漲停，禾伸堂 (3026) 收盤上漲 5.29%。國巨午後明顯反彈勁揚，不只收復千元大關，更一度衝至漲停 1040 元，最後上漲 9.06%，收在 1035 元。華新科盤中走強，終場鎖住漲停 358.5 元。禾伸堂也拉尾盤，終場收 229 元，漲幅 5.92%。其他相關族群包括，今展科 (6432)、蜜望實(8043) 也亮燈漲停。



根據外資報告日前評估，國巨可望繼續受惠積層陶瓷電容 (MLCC) 缺貨、漲價效應，今年業績有望大增九成以上，今年全年毛利率更可達 65%。如以減資後股本計算，國巨今年獲利有機會賺超過 10 個股本，每股盈餘甚至有機會挑戰百元，再創歷史新高。



華新科接下來則將以「高規格」、「高利潤」產品為主要發展，並陸續投資，以因應各終端應用持續成長，及日、韓系廠商供貨策略轉移所帶來的新客戶與新巿場機會。預估華新科在第二季成長力道仍屬強勁，有望再攀高峰。



禾伸堂將持續擴充產能，並持續深耕高階產品，提高研發規模、生產能力，擴大高階利基型產品市場滲透率，對未來發展公司樂觀以待。公司也表示 MLCC 新設備陸續進駐，預估今年第三季，MLCC 產能可望擴充 2 至 3 成。

