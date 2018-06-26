三貝德7月12日除權息交易 斥資2200萬參與奧林匹克文化現增

三貝德數位 (8489) 董事會決議 7 月 12 日除權息交易日，除權息基準日為 7 月 18 日，以每股配發 5 元現金股利、2 元股票股利，今年共計將發放逾 1.5 億元現金及 6000 萬股票，創歷史新高。三貝德董事會也決議擬參與奧林匹克文化事業現金增資，認購總價款為 2200 萬元，以佈局國中及國小階段數理資優教學及考試市場。



三貝德指出，奧林匹克文化事業旗下以奧林匹克幼兒園及蔡坤龍資優數學馳名全國，在兩岸三地共有 706 間分校，為全國最大自幼兒園橫跨至國中之數理資優教育品牌，三貝德入股有助於奧林匹克公司將海量資優數理課程雲端化，直接提升該品牌營收，也將借助奧林匹克公司在幼小 30 餘年資優數理實體補習班經驗，加速三貝德在兩岸國中小龐大市場之線上線下整合計畫。