【華冠投顧】武傑電台: 台股目前已經超跌了，隨時都可望出現『報復性強彈』!

武傑關注個股: 3221 台嘉碩、2327 國巨、5483 中美晶、3708 上緯投、6533 晶心科。

武傑關注個股:

台嘉碩 (3221):

受惠產品需求轉佳，另外平鎮及無錫廠也雙雙擴產，4 月營收 1.73 億元創 2017 年以來單月新高，第 2 季隨著工作天數增加，預估業績可望季增及年增雙成長；同時，在 5G 手機對? SAW 的需求倍數增加帶動，下半年起業績可望受惠擴張。

操作建議： 被動元件漲價引發替代效應，不過量能短線過度放大，小心追價風險。短線支撐：26 塊。

國巨 (2327):

併購連連出手，相繼合併君耀 - KY、美國天線與變壓器廠普思（Pulse），旗下奇力新併購電感廠美磊，凱美入股佳邦、帛漢，投資規模，合計約為 420 億元，投入金額看似相當龐大，從兩個角度思考，就會發現投資代價相當划算。

操作建議： 股價跌深開始反彈，預計股價高檔震盪，區間操作即可。短線支撐：1000 塊。

中美晶 (5483):

中國針對太陽能產業推出 531 新政，該新政策對太陽能產業是短空，但將加速趕底，較沒競爭力，轉換效率或財務情況較差者，會被產業淘汰，反而會讓供應鏈更健康。

操作建議： 短線不確定因素高，高檔賣壓偏大。短線支撐：120 塊。

上緯投 (3708):

為「2020 年完工併聯」獲選者為的海能離岸風電計畫與達德能源的允能，第一序位的海能風電申請發電容量 378MW 全數核配，而第二序位允能申請容量為 708MW，取得 360MW 核配容量，總分配容量 738MW。

操作建議： 新標案導致市場不確定因素提高，引爆短線多殺多。短線支撐：80 塊。

晶心科 (6533):

積極拉攏更多 IC 設計廠加入 RISC-V 架構，藉此增加 RISC-V 產品能見度，下一步將可望拉攏更多中國大陸、台灣及韓國等地區 IC 設計廠，壯大 RISC-V 大聯盟。

操作建議： 短線人氣退潮，股價相對獲利偏高，建議反彈即出。

台股盤勢分析:

報復性強彈 2

『歐美汽車大戰』加溫下，台股早盤下跌 - 55 點開出，早盤在停損賣壓湧出下，一度重挫 - 135 點；中盤過後，低檔買盤加溫，指數震盪走高，收盤下跌 - 44 點作收，收在 10742 點，成交量 1409 億。

美國在『歐美汽車大戰』下，昨天美股持續重挫；不過，亞股早盤雖然受到美股沖擊，但是普遍在中盤過後止穩轉強。整體來看，台股的結構並沒有改變；『貿易戰』導致外資持續減碼，但是低檔買盤在內資的加持下，台股的跌幅相對於外資賣超，嚴格說來算是強勁。今天外資賣超 - 61 億，顯示外資賣壓已經在縮手；所以還是老話一句… 台股目前已經超跌了，隨時都可望出現『報復性強彈』!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

8043 蜜望實、2492 華新科、8121 越峰、6155 鈞寶、3221 台嘉碩、2486 一詮… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

6113 亞矽、3040 遠見、3708 上緯投、6244 茂迪、3591 綠能… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供