【華冠投顧】多方主力點火電子力守年線

藍慶賜 分析師

投資人擔心中美貿易戰越演越烈，紛紛退場造成歐美股市大跌，開盤即反應美股下跌的利空開低走低盤中大跌 135 點跌破年線，然後在多方力守年線的企圖下開始拉升指數，終場跌幅收斂跌 44 點，指數站回年線之上。觀察日 K 線，指數多次跌破年線後都有買盤支撐，年線支撐可以說是多方最後的防線，而這次是台股的除權息旺季加上中美貿易戰，是否能安然度過仍需觀察多空力道。

大盤跌破年線後，多頭主力點火矽晶圓、被動元件、MOSFET 等族群把指數拉回年線之上，被動元件的 (8043) 蜜望實、(6432)今展科、(2492)華新科拉到漲停板。跌深的挖礦股，(5386)青雲、(2465)麗臺也來個跌深反彈走勢股價攻上漲停板。甚至是漲多回檔而連跌三根跌停的光跌大廠 (2349) 錸德，主力大單敲開跌停，終場收盤漲幅達 3%。由此觀察多方主力企圖守住年線的心態濃厚。

PCB 軟板上游材料 (3645) 達邁預期 PI 產品 7 月將調漲價格，用 PI 燒結而成的散熱石墨片，也已經順利打入蘋果供應鏈，成為新的蘋概股，股價回測月線後止跌回穩，可留意後續走勢。另外學員佈局一檔低基期被動元件的新標的，這檔個股橫盤整理半年，股價修正至季線後止跌回穩，股價緩步墊高，後市值得期待。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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