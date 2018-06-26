近7成流量依賴騰訊＋業內競爭 周程藝龍上市或藏風險

同程藝龍於 6 月 21 日向港交所遞交招股書，但 2017 年，騰訊 (0700-HK) 為同程藝龍帶來近 8000 萬平均月活躍用戶，同程藝龍 65% 以上的活躍用戶來自騰訊，加上來自同業和行業內的競爭，股票上市可能隱藏著不小的風險。

招股書顯示，2017 年同程藝龍總營收人民幣 52.26 億元，實現淨利潤約人民幣 7 億元，其中同程網路 2017 年營收人民幣 27.07 億元，淨利潤人民幣 4.91 億元，90% 的營收來自機票、火車票等交通票務預訂傭金；藝龍 2017 年營收人民幣 25.18 億元，淨利潤人民幣 1.94 億元，95% 以上營收來源於主業務酒店預訂。

同程自 2012 年即有意上市，直至 2017 年才正式提上議程。2017 年 6 月同程宣佈分拆為以休閒度假遊及景區目的地為核心的同程旅行社 (集團)，以及以機票、酒店、火車票等標品為主要業務的同程網路，其中同程網路將先行獨立上市；2017 年 12 月 29 日，同程旅遊集團旗下的同程網路與藝龍旅行網宣佈合併為新公司「同程藝龍」，半年後同程藝龍正式 IPO。

在同程網與藝龍網 2 家公司合併之前，都曾獲得騰訊、攜程的重金投資；此次同程藝龍的招股書披露，公司目前最大的股東為騰訊，持有 47621574 普通股，持股占比 24.92%，攜程為第二大股東，持有 43723978 普通股，持股占比 22.88%。

業內人士指出，同程藝龍從合併到 IPO，背後都是雙方的共同資本方騰訊和攜程的推動，一旦上市，騰訊和攜程將成為最大的受益者。此外，6 月 4 日華僑城人民幣 20 億元戰略投資同程旅遊加速了同程藝龍的上市進程。

同程藝龍近年的整合效益也逐漸顯現。從財務資料看，同程藝龍 2015 年、2016 年、2017 年分別實現營收人民幣 16.1 億元、人民幣 36.3 億元、人民幣 52.26 億元，2016 年、2017 年營收增速分別為 125.5%、44%。

利潤方面，經歷了 2015、2016 年 2 年虧損後，同程和藝龍在 2017 年實現盈利，淨利潤分別為人民幣 4.91 億元和人民幣 1.94 億元，合計人民幣 6.85 億元。

此外招股書資料顯示，同程和藝龍的毛利率連續 3 年增長，其中藝龍的毛利率由 2015 年的 37.7% 增長至 2017 年的 67.8%；同程在 2015 年至 2017 年的毛利率分別為 60.6%、63.1% 及 68.3%。

據招股書資料，同程及藝龍的合併平均月活躍用戶從 2015 年的接近 9000 萬增至 2017 年的 1.2 億，年複合增長率為 16.9%。同期，同程及藝龍的合併平均月付費用戶由 2015 年的 400 萬增加至 2017 年的 1500 萬，複合年增長率為 99.6%。

值得注意的是，騰訊的流量扶持成為同程藝龍近些年活躍用戶以及付費用戶的主要增長動力，但另一方面對於騰訊流量的過度依賴也成為同程藝龍的潛在風險。

據瞭解，同程藝龍目前運作微信及移動 QQ 支付平台「錢包」介面內的「火車票機票」及「酒店」獨家埠，同時也在微信平台上開通了同程藝龍小程式。

招股書資料顯示，2017 年，騰訊通過上述平台為同程藝龍帶來了近 8000 萬平均月活躍用戶，同程及藝龍的 App 端僅 2800 萬平均月活躍用戶，網站端僅 1400 萬，由此可以計算同程藝龍 65% 以上的活躍用戶來自騰訊。

同程藝龍的月付費用戶來自騰訊的比例甚至會更高。同程藝龍在招股書中披露，2017 年公司的月活躍用戶大部分以及月付費用戶絕大部分來自騰訊旗下平台，與騰訊關係的變差可能對我們的業務及增長前景，尤其就我們騰訊旗下平台，造成重大不利影響。

勁旅諮詢 CEO 魏長仁向《南方都市報》表示，騰訊作為同程藝龍第一大股東，給予長期支援在情理之中，同程藝龍依靠騰訊的流量來源風險相對不大，但未來同程藝龍需用更多行銷方式來減小對騰訊流量依賴，獲得更良性發展。

同程藝龍也面臨巨大的同業競爭壓力。招股書披露，按 2017 年交易額計，中國 4 大 OTA(在線旅遊業者) 分別占中國線上旅遊市場的 35.6%、14.2%、9.8% 及 4.4% 市佔率，而同程藝龍以 9.8% 的市佔率位列第三。可見，這是一個集中度相對較高的市場，並且競爭非常激烈。

從目前來看，同城藝龍的主要風險來自於行業內的競爭，來自騰訊系旗下就有京東、美團、攜程等多個巨無霸，業務之間交叉點很多，如都有涉足票務、住宿業務，競爭激烈程度可想而知。

另外，從目前港股資本市場的表現來看，受全球貿易戰及 A 股持續探底影響，恒指難以獨善其身，大多數企業上市首日的表現不盡如人意，破發已是家常便飯，比如平安好醫生 (1833-HK)、匯付天下 (1806-HK) 等，同城藝龍上市是否能打破「破發」魔咒，拭目以待。