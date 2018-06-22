中國同輻今招股 4888元入場 騰訊概念股同程藝龍遞件申請上市

中國同輻 (1763-HK) 今 (22) 日起至 27 日招股，每股介乎港幣 17.8 元至 24.2 元，最多集資約港幣 19.35 億元。一手 200 股，每手入場費約港幣 4888 元，將於 7 月 6 日在港交所主板掛牌，中金香港證券為獨家保薦人。

中國同輻共發行 7996.87 萬股，其中 10% 香港公開發售。按發行價中位數每股港幣 21 元計算，集資淨額約港幣 15.74 億元。

中國同輻從事診斷及治療用放射性藥品、醫用和工業用放射源產品生產及研究。據招股書顯示，集團將會以集資額的 416.7% 用於投資分別位於河北省香河縣及四川省成都市的兩個顯像診斷及治療用放射性藥品生產及研發基地；20% 用於選擇性收購；17.7% 用於投資研發多種顯像診斷及治療用放射性藥品、放射源產品的原材料、醫用放射性同位素及呼氣試驗產品及相關原材料；10% 用於營運資金及一般企業用途；5.9% 用於在廣東省深圳市及安徽省桐城市建立新生產設施；4.7% 用於建立四間生產及分銷附屬公司。

近期中美貿易戰升溫，醫療產品屬徵收關稅項目之一，問及會否影響公司業務。公司董事長孟琰彬表示，相信國內的醫療健康產業，在國家政策推動下，會有更好發展，不會受中美貿易關係所影響。

中國航天基金及航天資產於公司上市前分持有 0.59% 及 0.98%，公司秘書吳來水表示，相信對方在上市後仍會持股，對方的入股純粹是資本投資，目前並無業務及研究上的合作，若未來有其他合作會披露。

其他新股方面，大陸線上消費金融服務商維信金科 (2003-HK) 昨 (20) 日掛牌，股價平開港幣 20 元，全日高位見港幣 21 元，僅高招股價港幣 1 元，全日收報港幣 20.45 元，較上市價高港幣 0.45 元或 2.3%，成交港幣 2.78 億元。每手 200 股，帳面賺港幣 90 元。

同程藝龍昨遞件申請上市。據初步招股文件顯示，公司獲騰訊 (0700-HK) 間接持有約 24.9%，於 2017 年在中國在線旅遊市場中排名第三。

同程及藝龍原先為兩家公司，於今年 3 月合併，是微信錢包和 QQ 錢包內「火車票機票」及「酒店」的獨家營運商。同程及藝龍 2017 年均有獲利，藝龍利潤人民幣 1.94 億元，同程線上業務則賺人民幣 4.91 億元。