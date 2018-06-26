傳財團出價350億洽購和記大廈 李澤鉅：絕不出售

長實 (1113-HK) 旗下核心商廈中環和記大廈，早前傳出即將重建，惟最新消息透露，專案正獲財團出價達港幣 350 億元洽購，呎價約港幣 7 萬元。但長和 (0001-HK) 主席李澤鉅回應《香港經濟日報》查詢時表示，和記大廈絕對不會出售。

截至今 (26) 日 11 時左右，長實股價報港幣 63 元，跌 0.631%；長和股價跌 0.536%，報港幣 83.5 元。

圖：新浪財經

市場消息透露，一家財團出價達港幣 350 億元，洽購中環和記大廈全幢，按物業約 50 萬平方呎樓面計，呎價約港幣 7 萬元；按呎價計，高於目前香港最高商廈呎價 -- 金鐘遠東金融中心每呎港幣 6.1 萬元紀錄，勢創甲廈呎價新指標。

1974 年落成的和記大廈位於中環夏愨道 10 號，樓高 23 層，總樓面面積約 50 萬平方呎，單位面積由最細約 500 平方呎至全層約 1.56 萬平方呎，商場設於地下至二樓。

早於長實重組前，集團已有意重建和記大廈，2008 年 10 月獲屋宇署批准重建成一幢 47 層高商廈，總樓面約 49 萬平方呎。2012 年再批出另一份圖則，可建成一幢 41 層高商廈，總樓面約 49 萬平方呎。

和記大廈最大賣點之一，為大廈享有全海景，兼位處中環傳統核心地段，價值極高。不過，中環完整業權商廈極少在市場放售，上一宗大額商廈成交為中環中心以港幣 402 億元易手，亦僅為 75% 業權買賣。

由於完整業權商廈可進行重建，新買家亦享命名權，顯示集團地位，故若非以極吸引價錢洽購，業主也不願割愛。