搶攻電動車 捷豹路虎將在未來三年內投資180億美元

根據週一 (25 日) 的投資者報告顯示，由印度塔塔汽車 (TTMT-IN) 擁有的英國最大的汽車製造商捷豹路虎 (JLR)，將在全球投資總額達 135 億英鎊 (180 億美元)，用以開展生產電動車之計畫。 投資規模比 2015 年至 2018 年 3 月的 107 億英鎊，增長了 26%。

該公司表示 JLR 將在未來三年內每年向新產品和新技術投入 45 億英鎊，之後會將支出調高至銷售額的 13%。

即使 JLR 表示由於客戶對在英國和歐洲購買柴油燃料車輛的擔憂，該公司在截至 3 月份的銷售額和收入「沒有達到我們計劃的增長」，公司依然將投入更多資金。該公司表示，利潤率和盈利能力遠低於內部目標，導致投資後出現負現金流。

「在過去三年中，我們的銷量增長放緩，盈利能力下降，」JLR 表示。 「量增長計劃已經放緩，以反映修訂後的市場狀況。」

該公司表示，其目標是通過更好地採購、增加內部工程以及建構適用於電動和傳統動力的模塊化架構，來增加公司利潤率，以便能夠在 2025 年之前生產所有型號各三種版本，包括由燃油車、電動車或油電混合車。

一位發言人說，如果客戶需求足夠，那麼該公司或將只提供全電動車版本。

發言人表示，JLR 在英國 West Midlands、Halewood 和 Merseyside 工廠的六個 JLR 製造平台將被改造成生產帶有新引擎的車輛。JLR 之前曾經指出，從 2020 年開始的每輛車都會有電動化元件，不過這可能意味著油電混合車，而不是全電動汽車。

JLR 並計劃，將在英格蘭北部的 Manchester 開設一個軟體、資訊技術和電腦工程中心，來研發新一代的汽車技術。