八年債務危機結束後再獲機構肯定：標普上調希臘評級至「B+」

在上周八年債務危機終於宣告落幕後，南歐國家希臘又迎來利多消息。國際評級機構標準普爾公司將該國長期主權信用評級從「B」提升至「B+」，今年 1 月底評級剛從「B-」上調至「B」。

上周五，歐元區就希臘債務減免達成了「歷史性協議」，19 個成員國財長就希臘債務危機救助計劃的最後階段實施方案達成了一致。歐元集團債權方同意發放最後一筆 150 億歐元貸款，並將希臘還貸期限延長 10 年，為其重返國際金融市場、恢復經濟增長提供緩衝空間。

標普在上調評級時認為，債務展期和一定規模的現金緩衝，將覆蓋希臘債務支付直到 2021 年，也將償付 2022 年到期的部分債務，顯著減少了未來兩到三年希臘的再融資風險。該國銀行業在削減規模偏高的不良貸款方面也取得了進展，應當支持希臘的金融狀況。

但標普將希臘的債務評級展望從「正面」下調至「穩定」，雖然仍屬於好消息，但格外警告了該國公共與民間債務水平仍然偏高，希臘政府在吸引海外直投上仍然力有不逮。這與國際貨幣基金組織（IMF）上周的意見相仿，即希臘債務在中期將大幅改善，但對長期債務前景持保留意見。

據雅虎財經，希臘的公共債務占 GDP 的比例最高是觸及 1.8 倍，也是全球繼日本之後相關債務比例最高的國家。標普表示，希臘下一階段的重要任務是保護經濟改革成果，並進一步採取有效措施，重建經濟健康與銀行領域的信心，並吸引外國資本流入來資助經濟增長。

希臘債務危機始於 2009 年，希臘政府宣布當年政府財政赤字和公共債務占國內生產總值的比例預計將分別達 12.7% 和 113%，遠超歐盟《穩定與增長公約》規定的 3% 和 60% 的上限。2009 年 12 月 11 日，希臘政府表示，國家負債高達 3000 億歐元，創歷史新高。

此後，希臘經歷了三次紓困計劃，於 2010 年 5 月、2012 年 2 月獲得第一、第二輪援助之後，2017 年 6 月，歐元區財長同意結束對希臘執行第三輪救助協議情況的新一輪審查，向希臘發放下一筆 85 億歐元救助貸款。

據《中國證券報》，經過數輪救助，希臘經濟強勢復甦，2018 年上半年，希臘成為歐元區經濟增長最快的成員國之一。信用評級機構惠譽也已將希臘主權信用評級由「B-」上調至「B」，展望為「正面」。

在周一最新得到標普的評級肯定後，希臘股債料將繼續獲得支持。上周「歷史性」協議達成後，市場相信希臘政府在 8 月退出救助後能繼續靠自己的力量維持下去，推動希臘股債雙雙大幅拉升。