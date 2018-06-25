大摩：川普的「太空軍」將是個兆的大市場

據摩根士丹利表示，如果川普成功組建起「太空軍」，這極有可能將推動一兆美元的星際經濟。

在上周五發給客戶的一份報告中，摩根士丹利稱，川普的太空軍可以解決國家安全方面的重大問題，並能讓投資者意識到一個兆美元的市場正在形成。

據摩根士丹利估計，星際經濟規模已達 3500 億美元，約占全球 GDP 的 0.5%，隨著大量投資湧入可重複使用的火箭技術，使得太空探索成本降低，星際經濟可能增加到一兆美元，尤其是當各國意識到星際空間的存在也能為國家安全提供保護的時候。

此外，報告中還提到，目前摩根士丹利正在追蹤 100 家準備從星際產業中獲利的私營企業，包括衛星網路、火箭、太空旅遊和小行星採礦等。

6 月 18 日，川普下令，要求美國國防部開始籌建美國武裝部隊的第六個兵種——太空軍。

川普說，

「我們在地球以外的目的不僅有國家認同，還有國家安全。美國在太空只有存在是不夠的，美國必須在太空擁有主宰地位。」

去年年底，川普還簽署了「1 號太空政策指令」，要求美國航空航天局（NASA）「送美國宇航員返回月球，並最終登陸火星，引領創新的太空探索計劃」。

華爾街見聞此前曾在主編精選文章《川普建太空部隊竟靠 PPP 馬斯克做夢都要笑醒了》中提到，與美蘇爭霸時期不同，美國當時的星球大戰計劃擁有巨額資金支持，但現在川普光下令卻「不給」預算，準備讓國防部和 NASA 通過公司合營（PPP：Public Private Partnership) 的方式以最經濟的方式實現目標。

雖然在太空領域裡，亞馬遜、騰訊、維珍集團和全球排名第一軍火商 Lockheed Martin 都在競爭太空項目，但 SpaceX 卻將是美國國防部和 NASA 訂單的最主要受益者，因為它在業界創新和降低成本的領先地位無人能及。