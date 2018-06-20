籲OPEC譴責川普 伊朗能源部長：原油不是武器或政治工具

美國總統川普上週於推特發文稱，石油輸出國組織 (OPEC) 以人為手段拉抬油價，「這樣不好！」對此，伊朗能源部長 Bijan Zanganeh 表示，原油不是武器或政治工具，川普欲使 OPEC 泛政治化，應受譴責。

OPEC 會議將於 6 月 22 日登場，OPEC 成員國與會代表，已陸續抵達會議舉辦地點維也納；預料減產限制鬆綁與否，將成會中討論焦點。

今年 4 月，川普於推特發文，重批 OPEC 以人為手段拉抬油價，令人無法接受；上週他再度開砲，指 OPEC 讓油價過高「不好 (Not good)！」。

Zanganeh 強調，「原油不是武器，亦非用於對抗他國的政治工具。」

Zanganeh 認為，川普欲使 OPEC 泛政治化，但 OPEC 並非政治組織，原油市場應該是去政治化的，「我覺得 OPEC 必須支持這樣的想法，任何把石油當作武器、政治工具的行徑，都應受譴責。」

Zanganeh 說，「川普以為他可對 OPEC 下指導棋，但 OPEC 並非美國能源部的一部分。」

至於本次會議有無機會針對鬆綁減產限制一事，達成協議？Zanganeh 直言，「我不認為能達成任何協議」。

台北時間週三 (20 日) 下午 5 點 37 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.44%，至每桶 75.41 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.59%，至每桶 65.27 美元。