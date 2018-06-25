歐美、中國接單成長 茂順Q2迎旺季 獲利動能大躍進

茂順 (9942) 第一季受到匯損與稅率調整影響，獲利較去年同期衰退至 7840 萬元，法人預估，進入第二季旺季，且訂單滿載下，獲利有望較第一季大幅成長，而在 OEM 車廠電動馬達相關油封訂單比重持續成長，及接獲中國車廠訂單挹注下，將推升全年營運持續成長。茂順主要以外銷歐美市場為主，外銷比例占 90%，法人指出，茂順今年在 OEM 車廠電動馬達相關油封訂單比重持續成長，如電動窗、電動椅等，加上歐系客戶委外代工訂單持續釋出，皆有助歐美外銷業績成長。



而除歐美市場外，茂順近年也陸續在新興國家如中國昆山、泰國、俄羅斯與伊朗等拓展業務，其中，法人表示，昆山廠已接獲中國當地車廠變速箱用油封訂單，業績有望穩定成長，進入營運成長期，預計今年昆山廠業績將呈雙位數成長，成為獲利新動能。