欣技瞄準智慧零售 多樣化支付系統H2出貨 攜手悅康進軍智慧醫療

AIoT 時代，欣技 (6160) 業務多元發展，除瞄準無人商店商機，透過轉投資邦頎科技進軍餐飲、零售與娛樂業的多樣化支付市場，預計下半年可望開始交貨第一批訂單之外，也與金屬機殼大廠可成 (2474) 旗下的悅康科技合作智慧醫療。欣技從掌上型資料收集器傳統的倉儲、物流、運輸等應用行業，延伸到智慧零售市場，並在 2016 年投資成立邦頎科技，在包括零售、餐飲服務、票券與賽事娛樂管理等行業耕耘。



董事長廖宜彥指出，儘管傳統的端點銷售電腦 (POS) 市場處於下滑態勢，導致全球前三大 POS 品牌 IBM、NCR 與 Wincor 均進行整併，但是自助結帳、無人商店、行動服務卻應運而起，因此該公司相準商機，進一步將觸角延伸到相關領域，投資邦頎科技，導入自助化結帳服務解決方案。而因應市場需求，今年開發出自助 POS 與行動 POS，樣品均已出爐。



欣技目前持股邦頎的股權超過九成，在兩年的耕耘之下，今年要要開始收割。廖宜彥表示，掌握住現代零售行業具備多樣化支付與無現金支付的特性，目前這個團隊在手案件已經累積了不少，第三季即將進入出貨排程的訂定階段。其中，攜手業界知名的系統整合 (SI) 廠商，台灣萊爾富有機會成為邦頎科技第一家出貨的客戶，也瞄準日本福利社大案。



在智慧醫療方面，本月出貨台灣捐血中心採用的 RS30PDA 與掃描器，作為血袋管理之用。同時，廖宜彥也指出，欣技與可成旗下的悅康科技合作已有 5-6 年的時間，主要搭配護理方面的應用，例如呼吸照護、洗腎機、血壓機、心電圖等需求資料的抄寫與接收的領域都可以使用相關掌上型裝置。此外，包括北榮與光田醫院過去也曾採購該公司設備。



他透露，由於業務配合已久，該公司近期有可能加入悅康的投資行列，進一步成為其股東，以深化合作。據悉，目前悅康內部還在規畫股權分配事宜，欣技希望可以拿下 5% 股權。