今日頭條控告百度 索千萬人民幣賠款

北京市海淀法院公布，北京字節跳動科技有限公司(今日頭條)以「以不正當競爭糾紛」為由控告百度，並索償千萬人民幣賠償。

北京字節跳動科技將控告百度網訊科技、百度在線網絡技術(北京)，要求兩個被告停止侵權、賠禮道歉並賠償損失1000萬元人民幣。海淀法院受理此案。

今日頭條官方網頁。

原告人表示，百度在其網站及APP上發布了《碰瓷、賣慘，今日頭條正在發動第二次“3Q”大戰》的專題欄目。欄目分為《李亮來了》、《碰瓷賣慘》等五部分，下有《今日頭條碰瓷騰訊，其實馬化騰不想戰》、《今日頭條大戰騰訊背後：膨脹的張一鳴正在末路狂奔》等14篇詆毀和貶損「今日頭條」的內容。

今日頭條強調，以上內容均是偽造、虛假和帶有誤導性的信息，沒有任何證據佐證。百度故意對「今日頭條」進行詆毀、貶損，使「今日頭條」在公眾特別是網絡用戶中的正面評價和關注度降低，並削弱「今日頭條」市場競爭力的同時，強化了百度的產品和服務優勢，使百度獲得競爭優勢及不正當利益，構成不正當競爭。目前該案件正進一步審理中。

來源：巴士的

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