財政部成立脫貧攻堅領導小組 劉昆任組長

財政部25日消息，為進一步凝聚支持脫貧攻堅的工作合力，根據部黨組決定，成立財政部脫貧攻堅領導小組。財政部黨組書記、部長劉昆任組長， 財政部黨組成員、副部長程麗華任副組長。

領導小組下設辦公室。辦公室主任由農業司司長、國務院農村綜合改革辦公室主任吳奇修兼任。

領導小組的主要職責包括：

1.組織學習貫徹落實習近平總書記扶貧思想和黨中央、國務院關於打赢打好精準脫貧攻堅戰的各項決策部署;

2.統籌研究、協調推進和督促落實財政扶貧重點工作，確保按時保質完成黨中央、國務院確定的涉及財政部的脫貧攻堅任務;

3.審議財政扶貧重點工作計劃和重大政策舉措，研究分析財政扶貧資金使用管理情況，切實加強監督管理;

4.指導地方財政部門扶貧工作。

領導小組辦公室的主要職責包括：

1.研究提出落實黨中央、國務院關於脫貧攻堅重大決策部署的工作舉措建議，提出部内職責分工建議，報領導小組會議或領導小組組長同意後組織實施;

2.及時向部黨組和領導小組報告財政扶貧資金使用管理情況，反映財政扶貧工作進展情況和問題，反饋有關方面對財政扶貧工作的意見建議;

3.協調部内司局和地方財政部門，及時總結財政扶貧典型經驗，加大財政扶貧宣傳力度，對財政扶貧工作中表現突出的單位和個人，提出表彰獎勵的建議;

4.承擔領導小組交辦的其他工作。

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