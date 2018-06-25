【永豐期貨】台指選擇權盤後－台積電面臨貼息窘境 台股失守10800關卡

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌 71 點至 10584 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 202.46 點，電子期逆價差縮至 - 7.2 點，金融期逆價差擴至 - 25.87 點。現貨部分，三大法人賣超 108.19 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 1172 口至 - 1787 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 808 口至 29018 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2502 口至 3839 口。

上週五美股漲跌互見，但週一電子盤開平走低，拖累亞股一片慘綠，台股也無法置身事外，加上台積電除息，使台股以跳空下跌開出，盤中多方雖數度發動反攻，但都無功而返，午盤過後失望性賣壓殺出，擴大指數跌幅，終場加權指數下跌 112.82 點或 1.035%，收在 10786.46 點，成交量能 1243.8 億，較前一日縮減 272.39 億，由於台積電股利配發首日面臨貼息窘境，拖累盤面上電子股相對金融與非金電弱勢，電子指數下跌 1.83%，而金融與非金電則僅小跌 0.15% 與 0.08%，不過被動元件族群仍相對抗跌甚至上漲。技術面觀察，週一日台股以實體黑 K 失守 5 月 30 日的頸線支撐，短天期與月季線都呈彎頭向下，KD 與 MACD 也持續偏空向下，未來除了持續關注中美貿易戰議題外，台積電能否盡速站回 220 元關卡止跌也是台股觀察重點，否則台股仍有進一步下探年線可能。

選擇權分析

週選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集由 11000 轉為 10900 點，賣權未平倉最大量由 10850 轉為 10500 點，短期的支撐與壓力都出現下移跡象。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1 降至 0.93，小於中性值 1 且創 2016 年 12 月底來新低。整體來看，選擇權籌碼面顯示市場氛圍呈現偏空架構。

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