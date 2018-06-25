【豐銀投顧】除息造成指標失真 持股不宜在此殺低

今天台積電除息，本來指數就要蒸發 73 點左右，再加上其他小股的除息，一開盤就會先蒸發掉 80 點左右，明天的金控雙雄除息，也會先行蒸發 18 點。因此很多投資人看到今天台股大跌 112 點，其實失真了，實際上下跌只有 30 點上下。也因為如此，因此市面上所有的跟「價」有關的指標，全數都會失真。這便是使用「價」的技術指標的缺點。那麼從量能來看呢？今天量能的確已經降到了近 1 個半月以來的最低量了，早上指數已經有大幅的回檔修正過，因此在這邊的量縮就比較容易能形成阻斷空方勢的量縮。且今天在現貨的部份雖然賣超 88 億，但期貨淨多單口數卻只減少了 801 口，也已經出弄和緩現象，預計大盤在這幾天應該能順利的止跌並出現反彈格局。

大盤的漲跌主要還是要看動能，也就是看成交量。成交量由大變小，代表行情由熱轉冷; 動能由動轉靜。只是偏偏人都是喜歡「動」，因此看到量能縮小，指數不漲的盤勢，自然覺得受不了。但台積電今天不漲並不是業績有疑慮，也不是掉了什麼單子。純粹就是中美貿易大戰造成國際上的資金由新興國家快速的回流美國所致。除此之外，今天台股早上盤中又看到美國電子期貨盤大跌 160 點以上，無形中造成了恐慌，因此在盤中造成了殺盤。但一般投資人可能不明其中的道理，在今晚看到了美國股市若再下跌，恐怕又會擔心到睡不著。但今晚美股若沒跌超過 160 點，則明早台股止跌的機會就加大很多。

中美貿易大戰帶來的後遺症不少，筆勢上週已說過，目前已經不是單純的美元升值對台幣造成壓力，而是人民幣的貶值拉動了台幣也必須跟貶的壓力。惡性循環下哪怕台積電接單接到手軟，外資當然也是先砍了再說 (先回頭賺美元)。此一情況還要維持多久不知道，但也不會永遠維持下去。近期量能已經縮下來，或許會有震盪讓人擔心的走勢，但趨勢還沒轉空之前，不應輕易把股票或多單全數殺低為宜。

豐銀投顧 李世新 分析師