【華冠投顧】台積電除息貼息、大盤量縮出新低

鍾騏遠分析師

一分鐘盤勢掃描：

# 熱門股追蹤

2349 銇德：今天跳空向下鎖跌停，若不能在三日內站回

將會回測季線整理，預計要一個月之後，才有機會表現

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2340 光磊：股價繼上周五帶量修正出現上影線之後

今天股價進一步回測 10 日，預期 10 日線會有支撐

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6182 合晶：個股自 6/12 日創高新以來，持續修正回測季線

由於月線已經開始下彎，後續將沿季線整理

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6153 嘉聯益：股價近期拉回之後，短期均線已經下彎

近兩日的反彈未突破均量，以周五的低點做為防守點即可

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8086 宏捷科：個股先前雖出現帶量買盤，不過族群走弱

顯示行情仍未出現明朗，後續須保守以月線做為防守線

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# 台股盤勢分析：

晶圓代工龍頭台積電今天除息貼息、影響後續即將除息的類股

除 LED 族群仍維持多方趨勢，多數類股出現拉回整理

而生技新藥線型有轉強的趨勢，工具機則是跌深反彈

CDR 族群紛紛打入跌停，被動元件之首國巨則出現新低

漲價題材短線反應至今，多數個股都進入月線之下整理

顯見後續的成長動減緩。

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另一方面，櫃買指數今天錯過季線扣抵值、量能急縮

若後續國際股市震盪加劇，櫃買指數震盪將會加大

指數成份類股當中，須提防矽晶圓、PA、記憶體等

進入融資的指標修正，預期 7 月才能完成築底

這段期間留意減少信用擴張，善設停損停利點

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。