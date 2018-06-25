【華冠投顧】武傑電台:台積電除息台股大跌百點!除權息旺季到來還會跌嗎?!

武傑關注個股: 6118 建達、2486 一詮、2458 義隆、3257 虹冠電、6552 易華電。

武傑關注個股:

1. 建達 (6118):

107 年 5 月營收 6 億 1775 萬 9000 元，較上月增加 18.91%，較 106 年同月增加 30.42%；累計 107 年 1-5 月營收 31 億 0246 萬 8000 元，較 106 年同期增加 32.26%。

操作建議：受到威盛今年狂漲 + 500%，集團內個股出現轉機題材空間。短線支撐：18 塊。

2. 一詮 (2486):

107 年 5 月營收 3 億 7563 萬 2000 元，較上月減少 4.58%，較 106 年同月增加 3.09%；累計 107 年 1-5 月營收 17 億 8381 萬 8000 元，較 106 年同期增加 3.07%。

操作建議： 營運轉機吸引市場買盤加持。短線支撐：13 塊。

3. 義隆 (2458):

觸控晶片廠 5 月合併營收創下 8 個月新高，主要受惠指紋晶片、微控制器及觸控螢幕出貨旺盛，6 月營收可望延續成長動能，月、年雙增，Q2 更可望雙位數成長。

操作建議： ic 晶片相關個股，有接棒市場人氣主流趨勢。短線支撐：50 塊。

4. 虹冠電 (3257):

受惠於金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET）市場供給短缺，加上下半年旺季到來，5 月合併營收達 8,511 萬元、月增 17.1％，並創下 43 個月以來新高，相較去年同期增加 39％。累計今年前五月合併營收達 3.78 億元、年增 29.7％，寫下歷年同期次高表現。

操作建議：五月營收已經創下 43 個月新高，在 MOSFET 族群裡，漲幅相對落後。短線支撐：68 塊。

5. 易華電 (6552):

5 月營收 1 億 2493 萬 5000 元，較上月增加 3.83%，較 106 年同月增加 13.82%；累計 107 年 1-5 月營收 6 億 0115 萬 9000 元，較 106 年同期增加 17.08%。

操作建議：智慧型手型旺季到來，全螢幕的新應用，可望帶動營運加溫。短線支撐：60 塊。

台股盤勢分析:

報復性強彈

受到台積電除權影響，台股早盤下跌 - 65 點開出，全場指數就在黑盤遊走；多頭低檔買盤防守有餘，攻擊不足，指數震盪走低，收盤下跌 - 112 點作收，收在 10786 點，成交量 1242 億。

全球貿易戰從中美戰火，現在延燒到『歐美汽車大戰』；導致止穩的美國道瓊指數，今天早上期貨市場再度重挫。不過，面對這個消息面的影響，黑手買盤似乎沒有縮手；雖然今天指數大跌 - 112 點，但是扣除台積電影響，實際大概下跌 - 40 點左右。相對於外資再度大賣 - 88 點來看，低檔買盤並未縮手；看待本周台股，大致上延續我們先前的看法…。『消息面』的沖擊都是…『來的快、去的快』，台股目前已經超跌了… 隨時都可望出現『報復性強彈』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3567 逸昌、4947 昂寶 KY、6127 九豪、6155 鈞寶、6118 建達、2486 一詮… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作

弱勢股方面:

2349 錸德、2323 中環、3708 上緯投、6150 撼訊、2388 威盛… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估