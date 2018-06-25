【日盛投顧】年線為近期重要支撐

◆盤勢分析

1. 週一 2330 台積電除息，每股配發現金 8 元，指數蒸發近 70 點，台股開低震盪走低，最高點 10,851 點未收復 5 日線（10,891 點）、10 日線（11,003 點）、月線（11,022 點）、季線（10,877 點）及半年線（10,871 點），最低點 10,786 點守穩在年線（10,710 點）之上，終場指數下跌 112.82 點，跌幅 1.04%，收在 10,786.46 點，成交金額為 1,242.48 億元，小於 5 日均量（1,534 億元）及 20 日均量（1,660 億元）。三大法人合計賣超 107.08 億元：外資賣超 88.77 億元、投信賣超 1.44 億元、自營商賣超 16.86 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、量能：上攻成交量須大於月均量方有利縮短整理期。

（2）、均線：支撐為年線附近，壓力為月線附近。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（16）進入超賣區，短線醞釀反彈。

3. 選股方向可留意半導體、蘋概、LED/PA、網通、車用、金融、世足賽概念股等。

半導體、LED、被動元件、風電、工業 4.0、生技於大盤回檔中相對抗跌

1. 半導體：IC 設計指標有 3227 原相、6435 大中、6138 茂達、3443 創意、3527 聚積、4968 立積、4947 昂寶 - KY、2458 義隆電、2388 威盛、3141 晶宏、3094 聯傑等，晶圓製造及封測、設備、零組件可留意 3707 漢磊、2338 光罩、2351 順德、6532 瑞耘、3583 辛耘等。矽晶圓價格趨勢向上，有利 6488 環球晶、3532 台勝科、5483 中美晶、6182 合晶等的獲利。

2.LED：MiniLED、MicroLED 及 3D 感測等新應用具題材性，近期 4944 兆遠、2448 晶電、3437 榮創、3698 隆達、2340 光磊、2426 鼎元、3591 艾笛森、6168 宏齊、2499 東貝、6164 華興、8111 立碁、2393 億光、6226 光鼎、6271 同欣電、2486 一銓等上下游輪動表現。

3. 被動元件：近期震盪，相關公司包括 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、5317 凱美、5255 美桀、3068 美磊、6449 鈺邦、6284 佳邦、3090 日電貿、2456 奇力新、3537 堡達、2478 大毅、2375 智寶、6175 立敦、6173 信昌電、8043 蜜望實、8163 達方、6127 九豪、6155 鈞寶、5345 天揚、5328 華容、6432 今展科、6207 雷科等，操作此族群宜留意風險。

4. 風電：風電開標發電容量共達 1664MW(百萬瓦)，將於 2025 年完工併聯，9958 世紀鋼、2013 中鋼構等基礎建設業者可得利。

5. 工業 4.0：智慧製造帶動 2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得、6414 樺漢、2464 盟立等。

6. 生技：政策加持，可留意包括新藥 4147 中裕、4174 浩鼎、4162 智擎、1795 美時、4123 晟德、學名藥 4105 東洋、醫材 6499 益安、4107 邦特、4736 泰博、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、隱形眼鏡 1565 精華、8406 金可 - KY 等。

7. 蘋概：蘋果下半年拉貨動能可望轉強，3008 大立光、2474 可成、6153 嘉聯益、2313 華通、3037 欣興、6269 台郡等可留意。

8. 光學：雙鏡頭、無人商店、微投影等應用日廣，3504 揚明光、3362 先進光、3019 亞光、6209 今國光、4976 佳凌、3406 玉晶光、3059 華晶科等為相關概念股。

9. 網通：光通訊如 3234 光環、3081 聯亞、4979 華星光、4977 眾達 - KY、3450 聯鈞、6426 統新等將逐步走出谷底。5G、物聯網、雲端服務等將帶動需求成長，5388 中磊、3596 智易、2345 智邦、3491 昇達科等相關公司長線可受惠。

10. 車用：台幣近期貶值，車用等外銷概念股可望受惠，可留意車用相關如 1536 和大、3665 貿聯 - KY、3019 亞光、6279 胡連、1527 鑽全、2231 為升、4721 美琪瑪、4739 康普等。

11. 世足賽概念股：世足賽帶動相關商機，9904 寶成、9910 豐泰、9938 百和、8404 百和興業 - KY、1476 儒鴻等相關公司有題材加持。

12. 金融：美國加速升息循環，大陸開放外資比例，金融族群受惠，指標包括 2881 富邦金、2882 國泰金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金、2823 中壽、5871 中租 - KY、9941 裕融等。