鄧海清：央行定向降準釋放四大信號

6月24日，央行宣布，為進一步推進市場化法治化“債轉股”，加大對小微企業的支持力度，從2018年7月5日起，下調國有大型商業銀行、股份製商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率0.5個百分點。

對此，“海清FICC頻道”全球首席經濟學家鄧海清表示，此次定向降準釋放以下四大信號：

1、信號一：此次“定向降準”與4月“定向降準”有很大不同，此次定向降準完全釋放增量貨幣，更符合總量政策而非結構政策的特徵，同時不再強調降準的“對衝作用”，與4月更側重置換MLF、對衝貨幣回籠完全不同，驗證了央行貨幣政策確實出現“政策巨變而不是微調”。

2、信號二：此次“定向降準”徹底證僞了“貨幣緊縮去槓桿”的說法，驗證了我們提出的貨幣緊縮是去槓桿的毒藥。貨幣緊縮已經徹底被中國央行抛棄，“嚴監管+降準”才是央行“正確的事”。

3、信號三：此次“定向降準”的功能與以往相比有重大變化，增加了降低企業槓桿率的功能——“債轉股”，驗證了我們提出的“去槓桿將從‘劇痛’轉入‘無痛’”，這與2018年以來的信用緊縮和風險事件頻發有關。“去槓桿”大方向仍要繼續，但會減少“一刀切式去槓桿”。

4、信號四：此次定向降準與美國加息幾乎前後腳，而且是在人民幣快速貶值之時，表明人民幣匯率在央行決策中的重要性顯著下降。我們一直強調，“匯率，從來沒有中國很多人認為的那麽重要”，在中美經濟走勢分化、中美貨幣政策分化、美元升值周期下，中國政策層絕不應重演2014-2016年的“棄外儲、保匯率”悲劇，而應當讓匯率市場化的波動，人民幣貶值在所難免。

鄧海清還表示，對於降準對債券市場的影響，市場投資者可能吸取上一次降準的教訓，即4月降準後，對債券市場實際上是“利多出盡”，疊加資金面意外緊張、美債上行、油價上行、中美貿易戰和解預期等因素，導緻債券市場持續大跌，因此，對於此次降準，市場投資者可能依然按照“利多出盡”來做。

來源： 證券時報

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