國際清算銀行警告貿易戰威脅 但稱央行應該繼續升息

國際清算銀行(BIS)周日敦促全球主要央行繼續升息，但警告稱美國與中國之間的貿易爭端升級可能轉變成危險的惡性循環。

BIS新任總經理--前墨西哥央行總裁卡斯騰斯在BIS發布其上任以來的首份年度報告時對路透作出上述表示。

「我們正在進入一個危險的動態，這些類型的(保護主義)議題開始對匯市和金融流動產生副作用，」卡斯騰斯表示。

但目前BIS的基本預測是，只要貿易緊張局勢或借貸成本不急劇升級，全球經濟就將繼續改善。

因此，它支持美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)繼續提高美國利率、歐洲央行(ECB)等其它主要央行退出大規模刺激政策。「我認為逐步推進這方面的正常化很重要，」卡斯騰斯說。他還補充說，美聯儲升息步伐一直是「適當的」。

「非常規政策協助把我們帶到現在的地方...但這是有代價的，那就是金融市場一些弱點越來越大。」

股市上漲已然導致估值緊繃，債市利差變得非常緊縮，一些10年前躲過金融危機困擾的小型開放經濟體目前房價非常高。

「如果央行在正常化之前等待更長的時間，這些方面的失衡情況很可能會繼續加劇，今後金融不穩定風險也會更高。」

但主要經濟體升息並結束施行已數年之久的刺激舉措，可能會引發金融市場出現一些震蕩，企業、借款人和投資者應當為此做準備。

「正常化過程中料將出現波動，”卡斯騰斯說。“對於這樣的波動，關鍵是不失去控制。」

來源：路透倫敦6月24日

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