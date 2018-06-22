美國關稅預期掃射全球車企 川普「最恨」德系車

過去三十年來，各大汽車製造商在全球布局工廠，以減少貨幣波動的風險，利用廉價的勞動力，縮短與買方市場的距離。

美國總統川普發動貿易戰，使全球汽車工業體系開始面臨威脅。

川普認為，汽車行業是解決美國貿易赤字的重要渠道；而德國也因此遭受了川普特別猛烈的炮火攻擊。

美國商務部數據顯示，墨西哥、加拿大、日本、韓國、德國和中國是美國前六大汽車貿易夥伴。

2017 年，墨西哥、加拿大、日本、韓國、德國和中國累計向美國出口約 740 萬輛汽車，進口約 75 萬輛。

美國對中國 500 億美元商品加征關稅清單中，汽車是被徵稅的產品之一。作為反擊，中國已經表示將以「同等規模和力度」對包括汽車在內的美國商品徵稅。

雖然，美國對華出口汽車數量遠大於進口，但是中國從美國進口的最暢銷的 10 款車型中，有 6 款是德國寶馬或奔馳 SUV 系列。

戴姆勒是川普汽車關稅受害者中，第一個站出來發聲的。它周三表示：

（受中美貿易戰影響），今年從美國阿拉巴馬州工廠向中國出口的汽車數量，可能會低於預期的 6 萬輛，利潤將大為受損。

彭博社稱，這可能僅僅是川普政府針對外國汽車工業戰鬥的開局，全球汽車業的風險還遠不止於此。美國商務部正在研究汽車進口，是否對國家安全構成威脅，據說正在討論徵收高達 25% 的關稅。

以下是 2017 年向美國出口汽車最多的國家：

墨西哥

墨西哥去年向美國出口 240 萬輛車，進口 16 萬輛車。

對墨西哥裝配的汽車徵收關稅，美國消費者也要「躺槍」。去年，美國從墨西哥進口的最暢銷的兩款車型，都是通用和菲亞特克萊斯勒旗下的品牌。雖然，川普放話說菲亞特克萊斯勒計劃將工廠遷到新墨西哥州，但最早也要到 2020 年了。

加拿大

加拿大去年向美國出口 180 萬輛車，進口 91.2 萬輛車。

如果美國向加拿大徵收汽車關稅，受傷最深的是日本豐田和本田。但通用和菲亞特克萊斯勒也不能倖免。

豐田、本田和通用在加拿大製造的幾款車型，例如豐田 RAV4、本田 CR-V 和雪佛萊 Equinox，都是暢銷款，2017 年在美國銷量都在 17 萬輛以上。

日本

日本去年向美國出口 170 萬輛車，進口 1.6 萬輛車。

過去幾十年，日本小型節能汽車在美國攻城略地，讓底特律汽車三雄變「三熊」。現在，除了皮卡，日本汽車製造商正向美國市場「發送」成千上萬熱銷緊湊型 SUV。Autodata 公司數據顯示，2017 年日本豐田、本田、斯巴魯、日產、馬自達的本土工廠在美國銷售了近 96 萬輛 SUV。

韓國

韓國去年向美國出口 92.9 萬輛車，進口 5.3 萬輛車。

根據美國商務部 LMC Automotive 的數據，現代和起亞汽車公司在美國阿拉巴馬州和佐治亞州設有工廠，是韓國汽車工業的一道「護身符」。

但是，去年韓國在美國汽車銷量一半以上，都是從韓國本土市場出貨的。

通用汽車也在韓國製造雪佛蘭和別克汽車，然後返銷美國。

德國

德國去年向美國出口 49.2 萬輛車，寶馬、奔馳和奧迪各系列車型約 25.4 萬輛，進口 16.6 萬輛車。

德國雖然只在美國進口汽車排行榜上排第五，但在汽車領域，川普最「討厭」的就是德國。

川普公開說，不希望在紐約第五大道看到奔馳汽車，本周再次批評德國「冷落」美國造的福特汽車。