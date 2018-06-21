川普的最終目標 美商務部長：減少美國企業貿易壁壘

美國總統川普掀起貿易戰的最終目標為何？美國商務部長 Wilbur Ross 今 (21) 日表示，川普希望藉由談判，減少美國企業的貿易壁壘，打造公平的競爭環境。

美國政府宣布，將對價值 500 億美元的中國進口商品，加徵關稅；川普更揚言，若中方採取報復措施，他會再對 2000 億美元的中國商品，加徵 10% 關稅；如果北京當局持續報復，他將「加碼」，另對 2000 億美元的中國商品徵稅。

白宮最新報告寫道，中國的經濟侵略行徑，已對美國及全球造成威脅。

報告稱，中國的經濟侵略行為，包括在網路與現實世界中，竊取科技和智慧財產。

聯準會 (Fed)、歐洲央行 (ECB) 與日銀等三大央行，週三皆示警，稱貿易爭端加劇，恐使金融市場受害，並損及全球經濟。

Ross 週四接受 CNBC 採訪時指出，川普的最終目標，是降低關稅，減少美國企業的貿易壁壘，打造一個更公平的競爭環境。

Ross 強調，為了達成上述目標，美國還得採取其他措施。

中國商務部發言人高峰週四表示，美國反覆無常、變本加厲，挑起貿易戰，這種行徑，最終將對美國企業、工人、農民，造成傷害。

高峰也說，「美方習慣舉著大棒談判，但這對中國不管用，這種失去理性的行為，無益於解決問題。」