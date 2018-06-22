〈貿易戰升溫〉羅斯駁斥鮑威爾說法：美國比中國更有本錢打貿易戰

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 週四受訪時，駁斥 Fed 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 所說，貿易戰使美國企業更擔憂前景、並造成投資和招聘因此推遲的言論。

據《彭博》報導，羅斯說：「認為經濟遭到破壞的那些人，並不知道他們自己在講什麼。」

他表示，關於川普政府的報導都是負面的，也讓面對關稅問題的中小企業因此遇到麻煩。

川普在上週表示，將於 7 月 6 日起，對 340 億美元的進口中國商品，課徵 25% 關稅，剩下 160 億美元稍後行動。並在週一加碼，指中國若採行動報復，會再對 2000 億美元商品課徵 10% 關稅。

受貿易戰擔憂波及，道瓊工業指數週四連續第 8 天下挫。川普政府的說法也帶來聯準會主席鮑威爾擔憂，他表示，貿易爭端影響經濟前景，部分企業因此延緩投資及招聘。

道瓊日線走勢圖

羅斯則說，他不認為這種情況會出現。羅斯強調，美國在與中國的貿易緊張局勢中占據優勢，可以追求比現行更多的關稅。「如果真的演變為一場大戰，我們比其他任何國家都有更多的子彈。」

高盛集團 (Goldman Sachs) 首席經濟學家 Jan Hatzius 在週三稍晚的報告中指出，貿易緊張局勢可能進一步加劇，主要是為了使關稅在談判策略中有用，要使貿易夥伴相信風險真實存在。如果真是如此，對貿易的擔憂還會在未來幾個月進一步上升。