全球最貴辦公樓 香港三連冠北京居第三

全球最貴辦公地出爐，香港中環連續三年高居第一，北京金融街和CBD排進世界前五，而紐約曼哈頓、上海浦西和迪拜名次下滑最多。

地產諮詢公司世邦魏理仕（CBRE）發佈全球高檔寫字樓一季度報告顯示，香港中環的寫字樓租金再度高居全球第一，這已是中環連續第三年高居榜首。

報告資料顯示，香港中環寫字樓2018年第一季度的租金為307美元/平方尺（約合3303美元/平米），足足比排名第二的倫敦西區高檔寫字樓高出30%。

除了中環，香港的九龍商務區高檔寫字樓租金也不低，排名世界第四，租金每平方尺190美元。

中國內地城市方面，北京的高端寫字樓租金也不遑多讓，金融街的租金已達到201美元/平方尺，高居全球第三；北京CBD的寫字樓租金也高達189美元/平方尺，排名全球第5。相比之下，上海的浦西卻沒有上榜，與迪拜一道成為該季度排名下降最多的城市。

而紐約曼哈頓中城的寫字樓卻跌出前五，今年一季度排名第六。這也不是曼哈頓中城第一次跌出全球前五。2016年，曼哈頓排名曾跌落第九；去年，這裡曾是全球第三貴的辦公地。

報告指出，由於全球經濟強勁增長，全球優質寫字樓成本較上年同期上漲2.4%。其中，美洲上漲了3.2%，歐洲、中東和非洲的租金上漲近2%，亞太地區增長1.7%。南非德班、曼谷、法國馬賽、溫哥華和挪威奧斯陸等城市租金增速尤其顯著。

來源: 華爾街見聞

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