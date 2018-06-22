日元——美元上漲的最佳「避風港」？

隨著人民幣、韓元 6 月以來對美元都出現了顯著跌幅，新興市場貨幣終於悉數對這一輪美元走強作出了充分反應。

在美元一家獨大的氛圍裡，外匯市場還剩下一個例外，日元。去年以來，日元對風險事件的避險屬性已略有淡化，但卻出現了對美元走高的「避險」。

2018 年以來，日元對美元漲超 2.5%，成為一眾發達經濟體貨幣中，唯一一個年內對美元仍獲得上漲的貨幣。

日元最強有力的支撐，來自龐大的經常項目盈餘。IMF 預計，經常項目盈餘將在 2018 年日本 GDP 中占比 3.8%。經常項目盈餘是匯率最重要的支撐之一，盈餘意味著資金流入該國；相反，經常項目獲得赤字的國家有大量的外匯需求，因此對美元的走高異常敏感，典例是土耳其和阿根廷。

從經濟基本面來看，儘管第一季日本經濟重回萎縮，但第二季目前已經披露的數據顯示，製造業 PMI 在 6 月進一步上升 53.1，機械訂單增速反彈，日本暫無 GDP 連續落入負區間、進入技術性衰退的趨勢。

貨幣政策方面，聯準會在 6 月的會議上進一步確認了鷹派升息的緊縮政策，而日本央行，市場普遍預期會在相當一段時間內維持現有的寬鬆政策。日本央行的公開市場購債規模一年多以來一直在小幅縮減，但投資者選擇了忽略這種變化，因為購債規模削減與 0% 的 10 年期日債目標相一致。

美日央行的政策差異，令兩國的利差持續擴大，對美元 / 日元構成上漲支撐。但另一方面，市場仍未開始對日本央行的緊縮計價，意味著日元仍有一定的潛在升值空間。

還需要留意的風險是中美貿易。如果中美貿易事態進一步嚴峻，日本的進出口業務也會受到影響。這已經體現在 6 月的採購經理人指數中，6 月，儘管日本製造業 PMI 進一步上升，但新出口訂單出現了 2016 年 8 月以來的首次萎縮。

但同樣地，貿易戰的影響也是兩方面的。從利多日元的角度來看，如果中美貿易關係趨緊，日元有可能再次發揮傳統的避風港作用。相比於中美，投資者尤其是日本的投資者，更傾向於將資金遣返日本國內，令日元上漲。