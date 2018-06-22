〈每日外資外匯觀點〉大摩、花旗唱衰美元見頂 巴克萊卻高舉多頭大旗

巴克萊調升美元目標價

美元指數本周再度突破 95，投資銀行巴克萊 (Barclays) 上調今年底美元目標價，預期歐元兌美元將來到 1.12，英鎊兌美元為 1.29；美元兌日圓目標價雖調升至 107，但仍低於目前的 109。

以 Marvin Barth、Aroop Chatterjee 為首的巴克萊外匯策略師團隊指出，美國經濟強勁成長，與全球其他地區經濟成長差距拉大，從市場回報率預期來看愈發明顯，將支持強美元的走勢更強且久。

巴克萊並唱衰歐元兌美元在今年底前將看到 1.12，距離目前的 1.16 附近，還有約 400 個基點的下跌空間，所持理由為美國經濟成長加速，但歐元區經濟停滯；美國聯準會按預定升息的路程行進，但歐洲央行直到明年第三季前按兵不動，利差將擴大；以及考量到歐洲政治風險溢價。

歐元兌美元日 K 線圖。

丹斯克銀行 (Danske Bank) 高級分析師 Morten Helt 也基於美元受到全球經濟成長和美、日央行貨幣政策趨異的支持，預期美元兌日圓未來 6-12 個月目標價上看 112。

花旗、大摩同聲唱衰美元已見頂

美元指數自 4 月中旬以來上漲近 7% 後，週四公布的費城聯儲製造業指數創 18 個月來新低，引發市場擔憂美國經濟，美債殖利率受貿易爭端憂慮和數據疲軟拖累走低，美元跌破 95。

美元指數又失守 95。

摩根士丹利預言美元漲勢將告終，在全球經濟成長復甦及市場對白宮發動的貿易戰擔憂下，未來數月可能壓低美元走勢。

花旗首席技術分析師 Tom Fitzpatrick 同樣唱衰美元並提出預警，認為美元極有可能已經見頂。

目前美元指數的走勢和 2001 年 7 月見頂後暴跌 14% 後，展開短暫反彈再下跌非常相似，這次在 2017 年見頂後暴跌 15%，短暫反彈後，Fitzpatrick 預期，有可能重演上一個週期的走勢，重回長達數年的下跌趨勢。