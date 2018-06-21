這是一場前所未有的美股逼空大戰

第二季，美股市場除了改善的基本面、巨頭盈利狀況良好和經濟走強，另一個值得注意的看點是空頭集中。逼空大戰又來了。

觀察發現，二月中旬以來美股逢低點便有大量買入，轉而推高股價，似乎市場在低點的風險偏好並未下降，科技股表現得尤為明顯。

這在美股能源板塊也能明顯體現：對沖基金能源股的凈持倉量在第一季大增，而第二季能源板塊至今表現最好。第二季開始後，大市值能源股上漲 15%；小市值能源股漲 24%，空頭比例最高的能源股回報率為 30%。最近高盛也曾在報告中指出，波動率大、空頭凈額最高的股票表現超過同板塊的其他個股。

原因很簡單，這場美股逼空大戰影響空前——被做空最多的股票在兩個月內幾乎持續上漲了 20%。這也是獲得 alpha 的穩妥方式。

一個月前，高盛並未提出逼空策略，但卻為「新多頭」提供了一些依據：

1）美國經濟增速向好，第二季 GDP 增速預期為 3.8%，復甦勢頭使人們相信美國企業能挺過危機並良好發展。

2）過去幾個月高息信用債穩步高增長顯示了資金風險較大的美國企業也能相對容易地融資。高息信貸量的增長代表的不止是 beta，因為它的表現顯著超過了投資級信用債和廣義股票指數。

未來一個月市場如何？從波動性和回報率角度看，首先，標普 500 指數平均單月波動率逐月下降 1.2 點；平均股票單月波動率逐月下降 2.1 點。這說明基本面轉好的公司正在使市場波動性降低，在其他條件不變的情況下，證券投資者將增多。

另外，股票價格上升可能性較大，因為空頭抱團信號出現、「空頭股」表現強勢使市場能吸引更多對沖基金的資金。

而再比較一下歷年走勢，每次做空最多的股票走得越高，跌得越慘。回過頭來，道指連續下跌超過一周，是 18 個月內失勢最久的階段。