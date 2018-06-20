〈貿易戰升溫〉經濟不妙股市跌？巴菲特、高盛CEO都沒在擔心

美中貿易爭端升溫，昨日全球股市哀鴻遍野；不過，對於經濟情勢、金融市場後續發展，「股神」巴菲特與高盛集團 (Goldman Sachs) 執行長 Lloyd Blankfein 等人，並不擔心。

美國政府宣布，將對價值 500 億美元的中國進口商品，加徵關稅；美國總統川普揚言，若中方採取報復措施，他會再對 2000 億美元的中國商品，加徵 10% 關稅；如果北京當局持續祭出報復，他將「加碼」，另對 2000 億美元的中國商品徵稅。

貿易戰擔憂情緒籠罩市場，週二美股收低，標普 500 指數收跌 11.18 點 (0.40%)，至 2762.57 點；道瓊工業指數收跌 287.26 點 (1.15%)，至 24700.21 點；那斯達克指數收跌 21.44 點 (0.28%)，至 7725.59 點。

根據 CNBC 報導，在 5 月的波克夏. 海瑟威股東大會上，巴菲特表示，美國與中國，都會避免貿易衝突加劇，因為兩國的最終目標，皆著眼於經濟利益最大化。

巴菲特強調，美中兩國極富智慧，可透過合作，達到互利共贏，不會愚蠢到持續陷在貿易爭端中。

Blankfein 認為，美中兩國你來我往的嗆聲，不至於引發金融災難。

Blankfein 研判，川普對中國祭出關稅威脅，只是談判策略的一環，不會導致經濟崩潰。