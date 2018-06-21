摩根大通打造AI對公業務 每天智能轉賬規模可達5兆美元

過去半年內，摩根大通已開始向客戶介紹其新技術支持下的業務，這其中不乏世界知名企業，這些企業財務與金融主管將面對摩根大通 AI 機器人，解決他們公司的業務需求。當然，在摩根大通成為全球首個提供 AI 對公業務的銀行之前，機器人要通過與客戶的交流來學習和總結自己的行為。

以財務部門的 AI 服務為例，從 Honeywell 到 Facebook，摩根大通可以為企業客戶進行智能全球轉賬，每天交易量可達 5 兆美元，從常規的工資轉賬、供應商匯款業務到數十億美元企業併購的特殊業務。

AI 使銀行傳統業務重拾了關注。花旗銀行因技術入駐減少開支而獲得對沖基金 ValueAct 的 12 億美元投資。摩根大通估計，受益於技術改革，銀行業收入將在 2025 年提高 7%。

美國銀行、富國銀行等多家美國大銀行已經使用虛擬助手向數百萬零售客戶提供服務，而對公業務才剛剛起步，因為它需要更複雜的機器程序。例如開支票客戶往往有很多帳戶（企業可以同時擁有 10,000 個以多種貨幣計的銀行帳戶）而實際操作中，銀行一般只向單個企業客戶透露有限數量的企業帳戶資訊，這些增加了程序的難度。

今年年初，摩根大通向投行客戶推出了亞馬遜的聲控助手 Alexa，輔助客戶的研究工作。另外去年摩根大通的智能交易 app 推出後，客戶已經使用了 app 進行大額交易，包括了一筆 4 億美元的交易。

為了使服務不輸花旗，摩根大通加速建立其虛擬助手業務的功能。據摩根大通企業財務業務技術改革負責人 Jason Tiede，曾有客戶提議銀行提供更便捷的方式為企業追蹤網路端口，為了響應需求，摩根大通將 AI 引擎建設外包給紐約一家初創公司 Kasisto。

目前摩根大通還無意透露這項工程的具體花費，但表示每年技術預算的 40% 都是用於 AI、機器人程序自動化和區塊鏈研發中。Tiede 表示，機器還需大量的經驗學習才能滿足客戶需求，提供越來越成熟的推薦。