賭上全部！主動投資者滿倉押注美股 一切都像極了1999年

貿易戰、央行緊縮、乃至外部危機，都無法影響投資者對美股的滿腔熱血。

從美國國家主動管理型基金協會（NAAIM）的 NAAIM Number 來看，主動投資經理對美股的投資已經回升至 100% 以上，意味著他們正在「充分投資」美股。

這一指數在 0%，意味著主動投資經理持有 100% 的現金，或是完全對沖市場風險；100% 代表「充分投資」，200% 代表加槓桿的多倉。

6 月 13 日當周，NAAIM Number 報 103.93，排在該指數 2006 年有記錄以來的第五位。去年 12 月 13 日當周，NAAIM Number 創下紀錄高位的 120.56。

在該指數有統計以來，在 NAAIM Number 超過 100 時，接下來的 6 個月時間內標普 500 都有可觀的漲幅（平均漲幅 6%），3 周和 3 個月時間內也基本每次都獲得上漲（各有一次例外）。

從目前的市場表現來看，雖然道瓊斯工業平均指數連續第七日下跌，但美股的小盤股和科技股已經收復此前大跌的全部失地，羅素 2000 指數和那斯達克指數也升至紀錄新高。隔夜，Facebook、Netflix 和亞馬遜的股價都創下了新高。

高盛也在調查結果中提到，股票基金的購買熱情僅略低於今年 1 月。個人投資者也加入到了購進美股看漲期權的熱潮中，包括 IPO 的科技股，以及被瘋狂做空的股票——高盛提示，走勢喜人的股票往往曾被做空，接着空頭轉而做多這些被最大比重做空的股票，從而逼空；這種策略也是創造 alpha 的一種穩妥方式。

「最被做空」的美股個股，5 月以來已經鹹魚翻生，一路走高。

從宏觀層面來看，雖然此起彼伏的貿易戰，和聯準會堅定的升息，都對股市構成利空，但相比之下，美股仍然是全球資金某種意義上的「避風港」。

受到貿易戰的影響，中國股市周二出現了明顯的瞬時反應，而新興市場已經顯示出匯率壓力對經濟的影響；在美國經濟短期「看不到衰退跡象」的壓制下，歐洲也不具有相對的投資優勢。

但饒是如此，二月的大跌還歷歷在目，分析師的警示前所未有地頻繁。

花旗提示，美國的成長股可能存在泡沫。儘管今天成長股的估值溢價不及上世紀末的一半，但花旗策略師 Robert Buckland 仍然認為，當前的狀況與 1999 年末非常相似；如果股市收益越來越依賴於 FANG 這樣的科技巨頭，那麼市場可能同樣會迎來驚人的崩塌。

目前美股投資者對成長股的青睞，仍在僅次於 1999 年的紀錄次高，

摩根士丹利首席美股策略師 Mike Wilson 周一也在報告中提示，投資者需要保持警惕，防範業績與經濟增長掛鈎的公司，以及通常代表「避風港」的公用事業股之間的資金輪動。

「目前的情況尚可，但我們認為到年底，隨著經濟增長觸頂，金融狀況前所未有地收緊，對風險的偏好可能會成錯付。」Mike Wilson 在報告中稱。