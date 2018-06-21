【港股解碼】業績平淡壓力大，交通銀行能否在新高管團隊帶領下實現“逆風翻盤”？

2018年6月15日下午，由上海市政府聯合中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會，共同在上海舉辦了第十屆陸家嘴論壇。就在此次論壇中舉行了主題為“新時代、新金融、商業銀行助力上海國際金融中心新征程——交通銀行創立110週年”的專場論壇。

交通銀行（601328—CN；03328—HK）是一座擁有百年曆史的國有商業銀行，而且也是近代中國的發鈔行之一。作為中國主要的金融服務商之一，交通銀行的主要業務包括：商業銀行、證券、信託、金融租賃、基金管理、保險、離岸金融服務等。

隨著中國金融行業的快速發展，銀行業已經從單一的銀行體系逐步發展成為多元化的銀行業金融機構體系。也正是激烈的行業競爭，讓交通銀行這樣擁有百年曆史的“元老級”銀行同樣面臨來自業績上的壓力。

業績平淡壓力大

根據最新財務數據顯示，2017年交通銀行實現利息淨收入1273.66億元人民幣（單位：下同），同比下降5.56%；歸屬母公司股東淨利潤702.23億元，同比增長4.48%。

從規模指標方面上看，截止2017年12月31日，交通銀行資產總額高達9.04萬億，較年初增長7.56%，這是交行首次破9萬億大關。從交行業務結構上看，貸款總額達4.46萬億元，較年初增長8.63%，其中這是去年最主要的資產增量。除此以外，投資類資產的擴張，也是推動交行規模增長的另一個重要原因，有將近百分之八十的投資類資產增量集中在國債、地方債等利息收入免稅資產的增加投資。

在信貸結構上，交通銀行在2017年度零售貸款增長明顯快於公司貸款，年末零售貸款餘額達1.41萬億元，較年初增加約2236.95億元，增幅為18.86%，其中按揭貸款、信用卡貸款分別較年初增加1270億元和911億元，較年初分別增長16.49%和29.61%；減值貸款率為1.50%，較年初下降0.02個百分點；撥備覆蓋率為153.08%，較年初上升2.58個百分點。交通銀行貸款業務自去年一季度後便處於壓降狀態，其中批發和零售業、房地產貸款年末餘額較年初壓降規模相對較大。

利潤總額和利息淨收入的下滑，交行似乎出現了盈利不足的情況。 2018年第一季度，交通銀行淨利潤的獲得同樣不是依靠主營業務來增加，而是來自自撥備反哺。根據國泰君安研報分析顯示，交行2018年一季度歸屬母公司淨利潤增長4%，而撥備前利潤則下滑4%。

同時，平均資產回報率也在持續下滑。 2015年、2016年、2017年分別為1%、0.87%、0.81%，呈逐年下滑態勢，其加權平均淨資產收益率則分別為13.46%、12.22%、11.4%。



（圖片來源：港交所）

當前，存款壓力是地方性銀行普遍面臨的一個發展問題，這一問題在交行身上也日益凸顯出來。調通銀行2017年個人活期存款出現下降，較2016年減少9.23%。經營性現金流也出現緊張情形，較前一年大幅減少97.79%。

新行長上任，能否改善盈利能力

6月13日交通銀行通過官方微信發布消息稱，在6月11日下午的交通銀行黨委擴大會議中宣布由44歲的任德奇擔任新一屆交通銀行黨委副書記，擬任交行副董事長、行長。

伴隨著新一任行長的上任，交通銀行高管團隊人員終於集結完畢，董事長彭純將搭檔任德奇掌舵交通銀行。

隨著交行資本金消耗壓力不斷增加，截止2017年12月31日，該行的資本充足率、核心一級資本充足率分別為14%、11.86%、10.79%，較2016年底分別下降0.02個百分點、0.3個百分點、0.21個百分點。因此，對於新高管團隊來說，當務之急就是改善交通銀行的經營狀況。

在交行的上一輪改革中，彭純曾是“重組、引資、上市”改革三部曲的主要參與者。在與牛錫明搭檔的四年裡，交行成為國有五大行中的“深改”試點，“深改”也成為近年交行經營的關鍵詞之一。

在今年3月交行業績會上，彭純表示，交行應遵循市場變化，著眼改革、立足創新，專注打造“兩化領跑、雙輪驅動、雙線加力”的差異化經營特色，不斷提升利潤增長的內生動力。所謂的“兩化”即以財富管理為特色，實現綜合化和國際化；所謂“雙輪”，是指“分行製+事業部製”的“雙輪驅動”經營模式；所謂“雙線” ，是指“線上線下業務聯動”。目前在“雙輪驅動”經營模式下，交行行“深改”已取得階段性成效，並已釋放出改革紅利。

目前為止，交通銀行的人事變動也告一段落，時間將會證明，未來在新的領導團隊下交行能否實現“逆風翻盤”改善盈利能力。

作者：劉玲玲

編輯：夏雨辰、唐文英

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