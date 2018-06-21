逢低買入 中國大批上市企業趁大跌之際入場增持

A 股前天跌破 3000 點大關後，儘管昨 (20) 日午後全線收紅，仍未能重回 3000 點之上。面對這番大幅調整，投資人應該趁機抄底或逃離？

根據《券商中國》報導，外資掃貨 A 股的速度明顯加快，4 月以來，北上資金開始大規模流入 A 股。資料統計，4 月份北上資金淨流入人民幣 386.5 億元，與 3 月相比，增加近三倍。更重要的是，北上資金大幅淨流入 A 股市場的趨勢並未改變，還持續加快。

到了 5 月，北上資金淨流入 A 股市場人民幣 508.51 億元，創下滬港通開通的歷史新高。待 6 月 A 股市場正式被納入 MSCI 指數，截至 6 月 20 日，北上資金淨流入額高達人民幣 311.53 億元，有望再創歷史新高。

從外資青睞個股來看，北上資金偏好白酒、家電等消費類個股，包括貴州茅臺、五糧液、美的集團、中國平安、恒瑞醫藥等。其中，北上資金掃貨貴州茅臺遠超百億，達人民幣 125.41 億元。

除了外資大量買進，中國內部主流投資人也開始看好 A 股後市，近來多家中國知名私募機構都在中國基金業協會公眾號上發聲，力挺 A 股中長期投資價值。不少上市企業更趁大跌之際迅速入場增持，據 wind 統計，這兩天來已有 60 多家上市公司發佈增持公告，動用真金白銀回購公司股票，開啟護盤模式，還有部分上市公司承諾不減持來穩定股價。

《21 世紀經濟報導》報導，今 (2018) 年迄今，儘管 A 股相較全球股市表現並不亮眼，上海、深圳股市分別下跌 11.84%、15.1%，但這並未阻擋國際投資人的步伐。據統計，最近 15 個交易日，共有逾人民幣 418 億元資金透過滬股通、深股通管道淨流入 A 股市場。