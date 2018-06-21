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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/06/20  107/06/19  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.45710   10.45360   0.00350    0.03348
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                        9.88870    9.96410  -0.07540   -0.75672
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                        9.88870    9.96410  -0.07540   -0.75672
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                          9.89170    9.94370  -0.05200   -0.52294
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                          9.89170    9.94370  -0.05200   -0.52294
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.18230    9.26900  -0.08670   -0.93538
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.42120    9.50530  -0.08410   -0.88477
中國信託台灣活力基金                                             16.44000   16.89000  -0.45000   -2.66430
中國信託台灣優勢基金                                             18.79000   19.25000  -0.46000   -2.38961
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.89000    8.89000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.51000    9.57000  -0.06000   -0.62696
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.53000    9.58000  -0.05000   -0.52192
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.12000   10.18000  -0.06000   -0.58939
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.77490    9.76220   0.01270    0.13009
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.22360    9.21170   0.01190    0.12918
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.20250   10.20980  -0.00730   -0.07150
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.62380    9.63070  -0.00690   -0.07165
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.34480   10.44610  -0.10130   -0.96974
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.05500    9.14370  -0.08870   -0.97007
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.24280   11.27830  -0.03550   -0.31476
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.17750   10.20970  -0.03220   -0.31539
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.83000   10.91000  -0.08000   -0.73327
中國信託智能運動基金-美元                                        10.75000   10.91000  -0.16000   -1.46654
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97740   10.97720   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.34460    9.34670  -0.00210   -0.02247
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.07290    9.07500  -0.00210   -0.02314
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.51270    9.52320  -0.01050   -0.11026
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.23090    9.24100  -0.01010   -0.10930
中國信託精穩基金                                                 19.22120   19.28060  -0.05940   -0.30808
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.30000   11.30000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.97000   10.96000   0.01000    0.09124
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.72000   11.77000  -0.05000   -0.42481
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.41000   11.46000  -0.05000   -0.43630
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元大2001基金                                                     69.02000   69.73000  -0.71000   -1.01821
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.96030   37.90670   0.05360    0.14140
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     20.00000    0.00000  20.00000    0.00000
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.33920   11.33520   0.00400    0.03529
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.86210   10.85890   0.00320    0.02947
元大上證50基金                                                   30.33000   30.41000  -0.08000   -0.26307
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.28000   12.83000  -0.55000   -4.28683
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.37000   11.89000  -0.52000   -4.37342
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.11000   13.40000  -0.29000   -2.16418
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.04600   13.41800  -0.37200   -2.77240
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.23800   17.62100  -0.38300   -2.17354
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.06300   11.32200  -0.25900   -2.28758
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.06400   11.32200  -0.25800   -2.27875
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.08000    3.16000  -0.08000   -2.53165
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.29000   14.69000  -0.40000   -2.72294
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.27170   47.26440   0.00730    0.01545
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.38000   10.37010   0.00990    0.09547
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.63990    9.63080   0.00910    0.09449
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.92930    9.91990   0.00940    0.09476
元大巴西指數基金                                                  5.17800    5.12900   0.04900    0.95535
元大巴菲特基金                                                   30.57000   30.69000  -0.12000   -0.39101
元大日經225基金                                                  28.36000   28.02000   0.34000    1.21342
元大台商收成基金                                                 24.12000   24.21000  -0.09000   -0.37175
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.51000   12.65000  -0.14000   -1.10672
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.97000   36.16000   0.81000    2.24004
元大台灣中型100基金                                              33.74000   34.07000  -0.33000   -0.96859
元大台灣加權股價指數基金                                         25.04300   24.96100   0.08200    0.32851
元大台灣卓越50基金                                               81.23000   80.80000   0.43000    0.53218
元大台灣金融基金                                                 17.54000   17.43000   0.11000    0.63110
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.95000   30.86000   0.09000    0.29164
元大台灣高股息基金                                               26.03000   26.12000  -0.09000   -0.34456
元大台灣電子科技基金                                             35.94000   36.01000  -0.07000   -0.19439
元大全球ETF成長組合基金                                          10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.69000   14.71000  -0.02000   -0.13596
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.67000   13.62000   0.05000    0.36711
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.60000    9.57000   0.03000    0.31348
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.92000   12.87000   0.05000    0.38850
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.87900   12.91200  -0.03300   -0.25558
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.06000    9.29000  -0.23000   -2.47578
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.93000    7.11000  -0.18000   -2.53165
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.47000    8.50000  -0.03000   -0.35294
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.66000    6.69000  -0.03000   -0.44843
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.77600    9.93300  -0.15700   -1.58059
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.56000   10.67000  -0.11000   -1.03093
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.49000    9.59000  -0.10000   -1.04275
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.63000   13.84000  -0.21000   -1.51734
元大全球農業商機基金                                             16.98000   17.04000  -0.06000   -0.35211
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.37000   10.33000   0.04000    0.38722
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.32000   10.28000   0.04000    0.38911
元大印度指數基金                                                  9.65000    9.68000  -0.03000   -0.30992
元大印度基金                                                     12.61000   12.67000  -0.06000   -0.47356
元大多多基金                                                     22.07000   22.49000  -0.42000   -1.86750
元大多福基金                                                     59.06000   60.50000  -1.44000   -2.38017
元大亞太成長基金                                                  9.59000    9.80000  -0.21000   -2.14286
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.57270    8.54610   0.02660    0.31125
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.09930    7.07730   0.02200    0.31085
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.62500    9.78700  -0.16200   -1.65526
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.81000    9.92000  -0.11000   -1.10887
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.62000    9.73000  -0.11000   -1.13052
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.81000    9.92000  -0.11000   -1.10887
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.01100   10.09900  -0.08800   -0.87137
元大卓越基金                                                     52.28000   52.60000  -0.32000   -0.60837
元大店頭基金                                                      9.53000    9.70000  -0.17000   -1.75258
元大泛歐成長基金                                                  9.43000    9.53000  -0.10000   -1.04932
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.22780   10.22720   0.00060    0.00587
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.35940    9.36420  -0.00480   -0.05126
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  31.08980   30.85470   0.23510    0.76196
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 37.59520   37.19280   0.40240    1.08193
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.06850   19.12180  -0.05330   -0.27874
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.26450   19.11740   0.14710    0.76946
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.01400   37.64610   0.36790    0.97726
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.50110   20.53080  -0.02970   -0.14466
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.93630   17.84480   0.09150    0.51275
元大高科技基金                                                   21.37000   21.68000  -0.31000   -1.42989
元大得利貨幣市場基金                                             16.24040   16.24020   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97280   11.97270   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   14.10000   14.18000  -0.08000   -0.56417
元大華夏中小基金                                                  8.07000    8.39000  -0.32000   -3.81406
元大新中國基金-人民幣                                            10.26000   10.68000  -0.42000   -3.93258
元大新中國基金-美元                                              10.21400   10.70400  -0.49000   -4.57773
元大新中國基金-新台幣                                             9.96000   10.37000  -0.41000   -3.95371
元大新主流基金                                                   30.91000   31.60000  -0.69000   -2.18354
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.43020   10.38870   0.04150    0.39947
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.27090   10.35310  -0.08220   -0.79397
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.65040   10.60400   0.04640    0.43757
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.41140    9.37040   0.04100    0.43755
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.78510    9.78030   0.00480    0.04908
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.44760    9.44300   0.00460    0.04871
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.72890    9.66480   0.06410    0.66323
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.39580    9.33400   0.06180    0.66210
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.53700    9.53490   0.00210    0.02202
元大新興亞洲基金                                                 11.81000   12.05000  -0.24000   -1.99170
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.34990    9.42520  -0.07530   -0.79892
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.23270    9.30710  -0.07440   -0.79939
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.40470    9.36430   0.04040    0.43143
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.28450    9.24460   0.03990    0.43160
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08990   15.08970   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     42.62000   43.38000  -0.76000   -1.75196
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
元大實質多重資產基金-美元                                         9.44400    9.49200  -0.04800   -0.50569
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.86000   15.08000  -0.22000   -1.45889
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.33000   15.01000   0.32000    2.13191
元大摩臺基金                                                     37.91000   37.75000   0.16000    0.42384
元大標普500基金                                                  25.13000   25.11000   0.02000    0.07965
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.39000   13.29000   0.10000    0.75245
元大標普500單日正向2倍基金                                       32.69000   33.03000  -0.34000   -1.02937
元大標智滬深300基金                                              17.95000   18.15000  -0.20000   -1.10193
元大歐洲50基金                                                   24.62000   25.11000  -0.49000   -1.95141
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.45820    9.43860   0.01960    0.20766
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.15770   10.15730   0.00040    0.00394
元大績效基金                                                     63.67000   65.09000  -1.42000   -2.18159
元大韓國KOSPI200基金                                             22.79000   22.51000   0.28000    1.24389
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.90000   16.17000  -0.27000   -1.66976
日盛上選基金                                                     35.66000   36.40000  -0.74000   -2.03297
日盛小而美基金                                                   19.61000   20.01000  -0.40000   -1.99900
日盛中國內需動力基金                                             10.81000   11.17000  -0.36000   -3.22292
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.55570   11.54310   0.01260    0.10916
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.77020    9.75960   0.01060    0.10861
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.81690   11.82890  -0.01200   -0.10145
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.98500    9.99520  -0.01020   -0.10205
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.67990   10.65980   0.02010    0.18856
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.00850    8.99160   0.01690    0.18795
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.77000   12.14000  -0.37000   -3.04778
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        11.90000   12.38000  -0.48000   -3.87722
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.04000   12.45000  -0.41000   -3.29317
日盛日盛基金                                                     14.83000   15.18000  -0.35000   -2.30567
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.60000    9.67000  -0.07000   -0.72389
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.49000    9.54000  -0.05000   -0.52411
日盛全球抗暖化基金                                               10.43000   10.53000  -0.10000   -0.94967
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.04730   10.06160  -0.01430   -0.14212
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.51160    9.52510  -0.01350   -0.14173
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.83780    9.83200   0.00580    0.05899
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.31560    9.31010   0.00550    0.05908
日盛全球新興債券基金A                                            10.60220   10.60480  -0.00260   -0.02452
日盛全球新興債券基金B                                             8.29040    8.29240  -0.00200   -0.02412
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.39410    2.38830   0.00580    0.24285
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.67870    1.67460   0.00410    0.24483
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37140    0.37200  -0.00060   -0.16129
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26130    0.26170  -0.00040   -0.15285
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.28070   12.26800   0.01270    0.10352
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.49720    8.48840   0.00880    0.10367
日盛亞洲機會基金                                                  7.59000    7.79000  -0.20000   -2.56739
日盛首選基金                                                     18.33000   18.76000  -0.43000   -2.29211
日盛高科技基金                                                   19.28000   19.65000  -0.37000   -1.88295
日盛貨幣市場基金                                                 14.75760   14.75740   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   43.20000   44.25000  -1.05000   -2.37288
日盛精選五虎基金                                                 39.20000   39.71000  -0.51000   -1.28431
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47380   13.47370   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               36.12000   36.76000  -0.64000   -1.74102
台新MSCI中國基金                                                 22.37000   22.91000  -0.54000   -2.35705
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.25000   18.45000  -0.20000   -1.08401
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.59000   21.12000   0.47000    2.22538
台新大眾貨幣市場基金                                             14.15010   14.14990   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.95680    9.92500   0.03180    0.32040
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.73690   10.76820  -0.03130   -0.29067
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.07910   10.04700   0.03210    0.31950
台新中國通基金                                                   48.86000   49.55000  -0.69000   -1.39253
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.54330    0.56260  -0.01930   -3.43050
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            16.38000   16.86300  -0.48300   -2.86426
台新中國精選中小基金-美元                                         0.39480    0.41280  -0.01800   -4.36047
台新中國精選中小基金-新台幣                                      11.92000   12.39000  -0.47000   -3.79338
台新主流基金                                                     24.88000   25.24000  -0.36000   -1.42631
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.25000   19.18000   0.07000    0.36496
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.64140    0.64280  -0.00140   -0.21780
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.47000   14.41000   0.06000    0.41638
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.48150    0.48260  -0.00110   -0.22793
台新台灣中小基金                                                 38.41000   38.85000  -0.44000   -1.13256
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.46790    9.42070   0.04720    0.50102
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.30920    9.33080  -0.02160   -0.23149
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.58000    8.54000   0.04000    0.46838
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.36200   10.38410  -0.02210   -0.21283
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.54000    9.50000   0.04000    0.42105
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.53920   10.62270  -0.08350   -0.78605
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.29810   11.38790  -0.08980   -0.78856
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.57000   10.59000  -0.02000   -0.18886
台新印度基金                                                     15.52000   15.58000  -0.06000   -0.38511
台新亞美短期債券基金                                             10.93310   10.92280   0.01030    0.09430
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.58610    8.57220   0.01390    0.16215
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.29050    0.29190  -0.00140   -0.47962
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.81280   11.79350   0.01930    0.16365
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39400    0.39580  -0.00180   -0.45478
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08270   11.08260   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               29.87860   29.78900   0.08960    0.30078
台新智慧生活基金-美元                                            10.63580   10.68960  -0.05380   -0.50329
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.69130    8.79950  -0.10820   -1.22962
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.69580    8.75020  -0.05440   -0.62170
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.25070    9.36590  -0.11520   -1.22999
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.26320    9.32120  -0.05800   -0.62224
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.38830   10.38710   0.00120    0.01155
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.33930    0.34130  -0.00200   -0.58599
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.81820    7.81730   0.00090    0.01151
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.26900    0.27060  -0.00160   -0.59128
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.09000    6.26000  -0.17000   -2.71565
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.12000   20.08000   0.04000    0.19920
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.64400   10.72800  -0.08400   -0.78300
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           24.07000   24.90000  -0.83000   -3.33333
未來資產全球大消費基金                                           15.65000   15.73000  -0.08000   -0.50858
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.76570   11.75680   0.00890    0.07570
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.57380    9.56650   0.00730    0.07631
未來資產亞洲新富基金                                             22.13000   22.57000  -0.44000   -1.94949
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55660   12.55640   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                               14.88000   15.41000  -0.53000   -3.43933
未來資產新興市場債券基金A                                         8.56180    8.61490  -0.05310   -0.61637
未來資產新興市場債券基金B                                         6.57490    6.61570  -0.04080   -0.61671
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.63000   11.61000   0.02000    0.17227
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.03980   11.03600   0.00380    0.03443
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.22010   10.24360  -0.02350   -0.22941
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.46440    9.44950   0.01490    0.15768
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.64650   10.62980   0.01670    0.15711
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.44340    8.48010  -0.03670   -0.43278
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.55690    9.59840  -0.04150   -0.43236
永豐中小基金                                                     56.75000   57.78000  -1.03000   -1.78262
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.78000    1.77900   0.00100    0.05621
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.32020    2.31880   0.00140    0.06038
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.41940    8.43680  -0.01740   -0.20624
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.64700   10.66900  -0.02200   -0.20620
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.90000    5.08000  -0.18000   -3.54331
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  22.81000   23.72000  -0.91000   -3.83642
永豐主流品牌基金                                                 17.98000   18.40000  -0.42000   -2.28261
永豐永豐基金                                                     36.53000   37.22000  -0.69000   -1.85384
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                10.02120   10.04360  -0.02240   -0.22303
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                10.02100   10.04350  -0.02250   -0.22403
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                              10.00520   10.02300  -0.01780   -0.17759
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                              10.00510   10.02290  -0.01780   -0.17759
永豐亞洲民生消費基金                                             12.47000   12.75000  -0.28000   -2.19608
永豐南非幣2021保本基金                                           12.70610   12.72830  -0.02220   -0.17441
永豐高科技基金                                                   27.75000   28.56000  -0.81000   -2.83613
永豐貨幣市場基金                                                 13.87170   13.87150   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.02340    2.02010   0.00330    0.16336
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.38080    2.37700   0.00380    0.15987
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.76740    7.77570  -0.00830   -0.10674
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.29360   10.30460  -0.01100   -0.10675
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.13140    7.16460  -0.03320   -0.46339
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.83970   10.89010  -0.05040   -0.46281
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.83000   10.01000  -0.18000   -1.79820
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.22000    8.49000  -0.27000   -3.18021
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               18.64000   19.13000  -0.49000   -2.56142
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.41000   54.34000   0.07000    0.12882
永豐領航科技基金                                                 44.27000   45.18000  -0.91000   -2.01417
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.11000   10.30000  -0.19000   -1.84466
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.13000   10.34000  -0.21000   -2.03095
永豐趨勢平衡基金                                                 51.08000   52.00000  -0.92000   -1.76923
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.50050   11.49940   0.00110    0.00957
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.55930    9.56050  -0.00120   -0.01255
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.68320    9.68440  -0.00120   -0.01239
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.53160    9.52880   0.00280    0.02938
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.61620    9.61340   0.00280    0.02913
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.57640    9.57580   0.00060    0.00627
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.83100    9.83040   0.00060    0.00610
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.51390    9.51180   0.00210    0.02208
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.68190    9.67970   0.00220    0.02273
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.36000   11.71000  -0.35000   -2.98890
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.46000   10.82000  -0.36000   -3.32717
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.28000   11.70000  -0.42000   -3.58974
兆豐國際中小基金                                                 16.73000   17.04000  -0.31000   -1.81925
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.88000   15.29000  -0.41000   -2.68149
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.46000   21.07000  -0.61000   -2.89511
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        20.54000   21.23000  -0.69000   -3.25012
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.90000   12.95000  -0.05000   -0.38610
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.90000   12.95000  -0.05000   -0.38610
兆豐國際生命科學基金                                             15.74000   15.78000  -0.04000   -0.25349
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.29230   10.32840  -0.03610   -0.34952
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.62940   10.70550  -0.07610   -0.71085
兆豐國際全球高股息基金                                           11.71000   11.76000  -0.05000   -0.42517
兆豐國際全球基金                                                 32.99000   33.21000  -0.22000   -0.66245
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.23500   10.23450   0.00050    0.00489
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.79440    9.79910  -0.00470   -0.04796
兆豐國際國民基金                                                 22.80000   23.06000  -0.26000   -1.12749
兆豐國際第一基金                                                 13.77000   14.00000  -0.23000   -1.64286
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.82390    9.81260   0.01130    0.11516
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.84360    7.86110  -0.01750   -0.22262
兆豐國際萬全基金                                                 21.27000   21.55000  -0.28000   -1.29930
兆豐國際電子基金                                                 26.90000   27.10000  -0.20000   -0.73801
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.06000    8.17000  -0.11000   -1.34639
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.90000   21.76000   0.14000    0.64338
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.71000   16.87000  -0.16000   -0.94843
兆豐國際豐台灣基金                                               32.74000   32.70000   0.04000    0.12232
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49230   12.49220   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.48000   11.50000  -0.02000   -0.17391
合庫全球高收益債券基金A類型                                      10.97690   11.05360  -0.07670   -0.69389
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.83260   11.94500  -0.11240   -0.94098
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.62460   10.71520  -0.09060   -0.84553
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.38570   11.49140  -0.10570   -0.91982
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.10120    8.15780  -0.05660   -0.69381
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.46660    9.55580  -0.08920   -0.93346
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 8.99620    9.07360  -0.07740   -0.85302
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 8.96360    9.04770  -0.08410   -0.92952
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.29010    9.36890  -0.07880   -0.84108
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.28000   10.36000  -0.08000   -0.77220
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.26000   11.42000  -0.16000   -1.40105
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.52000    9.59000  -0.07000   -0.72993
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.60000   10.74000  -0.14000   -1.30354
合庫全球新興市場基金                                              9.21000    9.38000  -0.17000   -1.81237
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.35000   10.46000  -0.11000   -1.05163
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.62000   10.74000  -0.12000   -1.11732
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.80000    9.91000  -0.11000   -1.10999
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.07000   10.19000  -0.12000   -1.17763
合庫貨幣市場基金                                                 10.12150   10.12140   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.43980    9.48930  -0.04950   -0.52164
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.70410    9.76620  -0.06210   -0.63587
合庫新興多重收益基金A類型                                         9.96270   10.00610  -0.04340   -0.43374
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.43370   11.51810  -0.08440   -0.73276
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.28340   13.40870  -0.12530   -0.93447
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.88580    8.93390  -0.04810   -0.53840
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.51360    9.57450  -0.06090   -0.63606
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.89930    7.93370  -0.03440   -0.43359
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.85880    8.92340  -0.06460   -0.72394
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.05110   10.14530  -0.09420   -0.92851
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                         10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                        10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                      10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                          10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                        10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.34000   10.46000  -0.12000   -1.14723
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.34000   10.40000  -0.06000   -0.57692
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.08000   10.19000  -0.11000   -1.07949
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.09000   10.14000  -0.05000   -0.49310
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.93450   10.93060   0.00390    0.03568
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.47500   10.56240  -0.08740   -0.82746
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.10270   10.12490  -0.02220   -0.21926
安聯中國東協基金                                                 15.79000   16.09000  -0.30000   -1.86451
安聯中國策略基金                                                 15.36000   15.91000  -0.55000   -3.45695
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.72000   15.11000  -0.39000   -2.58107
安聯中華新思路基金-美元                                          14.56000   15.07000  -0.51000   -3.38421
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.37000   13.76000  -0.39000   -2.83430
安聯台灣大壩基金                                                 28.37000   28.57000  -0.20000   -0.70004
安聯台灣科技基金                                                 48.17000   48.48000  -0.31000   -0.63944
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48120   12.48110   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 31.62000   31.83000  -0.21000   -0.65975
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.06820   10.07390  -0.00570   -0.05658
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      14.99030   14.99470  -0.00440   -0.02934
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.64820    9.65100  -0.00280   -0.02901
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.57000   11.72000  -0.15000   -1.27986
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.60000   11.69000  -0.09000   -0.76989
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.07590   12.08380  -0.00790   -0.06538
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.08450   10.08860  -0.00410   -0.04064
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.19890   12.20640  -0.00750   -0.06144
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.53860    9.54340  -0.00480   -0.05030
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.38500    9.38890  -0.00390   -0.04154
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.07720    9.08290  -0.00570   -0.06276
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.63000   11.76000  -0.13000   -1.10544
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.30000   11.36000  -0.06000   -0.52817
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.64000   10.67000  -0.03000   -0.28116
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.53000   10.65000  -0.12000   -1.12676
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.68000    9.73000  -0.05000   -0.51387
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.50000   11.63000  -0.13000   -1.11780
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.76000   10.81000  -0.05000   -0.46253
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.40000   10.52000  -0.12000   -1.14068
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.75000    9.80000  -0.05000   -0.51020
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.86470   11.86560  -0.00090   -0.00758
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.88600   10.89420  -0.00820   -0.07527
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.55830   10.56470  -0.00640   -0.06058
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.96170    8.96460  -0.00290   -0.03235
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.75500    8.76170  -0.00670   -0.07647
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.46580    8.47090  -0.00510   -0.06021
安聯全球人口趨勢基金                                             11.50000   11.49000   0.01000    0.08703
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.66000    9.61000   0.05000    0.52029
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      35.59000   35.19000   0.40000    1.13669
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.75000    8.76000  -0.01000   -0.11416
安聯全球計量平衡基金                                             12.64000   12.76000  -0.12000   -0.94044
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.03090   12.01630   0.01460    0.12150
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.46800   10.45530   0.01270    0.12147
安聯全球新興市場基金                                             17.78000   18.17000  -0.39000   -2.14640
安聯全球農金趨勢基金                                              9.61000    9.66000  -0.05000   -0.51760
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.32000    9.49000  -0.17000   -1.79136
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.39000   10.42000  -0.03000   -0.28791
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.33000   10.37000  -0.04000   -0.38573
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.39000   10.42000  -0.03000   -0.28791
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.33000   10.37000  -0.04000   -0.38573
安聯亞洲動態策略基金                                             24.35000   24.86000  -0.51000   -2.05149
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宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.00650   10.00250   0.00400    0.03999
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.81030    9.80640   0.00390    0.03977
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.06210   83.08180  -0.01970   -0.02371
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.53620   12.60140  -0.06520   -0.51740
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.60330   65.65530  -0.05200   -0.07920
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.82520    9.87630  -0.05110   -0.51740
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.53510    2.53090   0.00420    0.16595
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.60160   10.65120  -0.04960   -0.46568
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.12840    2.11120   0.01720    0.81470
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.85160    8.90100  -0.04940   -0.55499
宏利台灣動力基金                                                 32.86000   33.44000  -0.58000   -1.73445
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.31520   10.42510  -0.10990   -1.05419
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.90590    9.94770  -0.04180   -0.42020
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.18740    8.27460  -0.08720   -1.05383
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.04410    8.08980  -0.04570   -0.56491
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.30000   10.34000  -0.04000   -0.38685
宏利全球債券組合基金                                             12.94700   12.93850   0.00850    0.06570
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77490    2.77720  -0.00230   -0.08282
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.70340   11.68800   0.01540    0.13176
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.71860    8.70630   0.01230    0.14128
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.31540    2.28080   0.03460    1.51701
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.78090   10.69720   0.08370    0.78245
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.11040    4.24270  -0.13230   -3.11830
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.66560    0.68740  -0.02180   -3.17137
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     19.14000   19.70000  -0.56000   -2.84264
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.69620   11.71240  -0.01620   -0.13831
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.42040   10.43640  -0.01600   -0.15331
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.08750   10.08590   0.00160    0.01586
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.03540    9.07010  -0.03470   -0.38258
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.59350    8.60670  -0.01320   -0.15337
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.46730    8.45390   0.01340    0.15851
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.56530    8.59220  -0.02690   -0.31307
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.68950    2.71310  -0.02360   -0.86985
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.39240    0.39600  -0.00360   -0.90909
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         11.87170   11.95300  -0.08130   -0.68016
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.89240    0.90360  -0.01120   -1.23949
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.29280    7.34780  -0.05500   -0.74852
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.02480    2.04550  -0.02070   -1.01198
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29120    0.29390  -0.00270   -0.91868
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          8.95800    9.01920  -0.06120   -0.67855
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.32720    0.33070  -0.00350   -1.05836
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63350   13.63340   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.87000    2.96000  -0.09000   -3.04054
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.85000   13.16000  -0.31000   -2.35562
宏利臺灣股息收益基金                                             28.87000   29.16000  -0.29000   -0.99451
宏利澳幣保本基金                                                 11.99860   11.98770   0.01090    0.09093
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.37000    9.34000   0.03000    0.32120
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.85000    9.89000  -0.04000   -0.40445
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.15000   10.19000  -0.04000   -0.39254
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.89000   10.93000  -0.04000   -0.36597
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.11000   11.23000  -0.12000   -1.06857
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.34000   11.58000  -0.24000   -2.07254
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.07000   10.22000  -0.15000   -1.46771
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.66000   11.83000  -0.17000   -1.43702
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.81220    9.74690   0.06530    0.66996
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.65950    9.68460  -0.02510   -0.25917
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.88490    8.83480   0.05010    0.56708
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.45760   10.39870   0.05890    0.56642
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.07000    9.05000   0.02000    0.22099
貝萊德新台幣基金                                                 12.92770   12.92760   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   26.30000   26.28000   0.02000    0.07610
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.19950   11.19750   0.00200    0.01786
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.15640   10.17370  -0.01730   -0.17005
保德信大中華基金                                                 30.77000   31.60000  -0.83000   -2.62658
保德信中小型股基金                                               49.10000   50.26000  -1.16000   -2.30800
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.60000   10.04000  -0.44000   -4.38247
保德信中國中小基金-美元                                           9.81000   10.34000  -0.53000   -5.12573
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.27000    9.71000  -0.44000   -4.53141
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.64370    9.75750  -0.11380   -1.16628
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.65260    9.75730  -0.10470   -1.07304
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.74890    9.86290  -0.11400   -1.15585
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.44450   10.56660  -0.12210   -1.15553
保德信中國品牌基金-人民幣                                         9.90000   10.23000  -0.33000   -3.22581
保德信中國品牌基金-美元                                           9.77000   10.08000  -0.31000   -3.07540
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.62000   10.97000  -0.35000   -3.19052
保德信台商全方位基金                                             37.96000   38.72000  -0.76000   -1.96281
保德信全球中小基金                                               30.43000   30.53000  -0.10000   -0.32755
保德信全球消費商機基金                                           18.12000   18.19000  -0.07000   -0.38483
保德信全球基礎建設基金                                           12.09000   12.04000   0.05000    0.41528
保德信全球資源基金                                                8.07000    8.06000   0.01000    0.12407
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    32.13000   32.00000   0.13000    0.40625
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.80980    9.87150  -0.06170   -0.62503
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.51840   10.58340  -0.06500   -0.61417
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.11300    9.11340  -0.00040   -0.00439
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.75930    9.75970  -0.00040   -0.00410
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.25030    8.26380  -0.01350   -0.16336
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.73760   10.75510  -0.01750   -0.16271
保德信亞太基金                                                   21.89000   22.35000  -0.46000   -2.05817
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.52620    8.50710   0.01910    0.22452
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.15800   11.13310   0.02490    0.22366
保德信店頭市場基金                                               35.45000   36.27000  -0.82000   -2.26082
保德信拉丁美洲基金                                                6.32000    6.27000   0.05000    0.79745
保德信金平衡基金                                                 29.64000   29.59000   0.05000    0.16898
保德信金滿意基金                                                 43.10000   43.31000  -0.21000   -0.48488
保德信科技島基金                                                 27.00000   27.30000  -0.30000   -1.09890
保德信高成長基金                                                 95.41000   96.35000  -0.94000   -0.97561
保德信第一基金                                                   27.44000   27.81000  -0.37000   -1.33046
保德信貨幣市場基金                                               15.75540   15.75520   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.55740   10.63780  -0.08040   -0.75580
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.50680   10.52330  -0.01650   -0.15679
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.81370   10.87590  -0.06220   -0.57191
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.07550   10.07290   0.00260    0.02581
保德信新世紀基金                                                 10.19000   10.12000   0.07000    0.69170
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.02290    8.03490  -0.01200   -0.14935
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.66110   10.67710  -0.01600   -0.14985
保德信新興趨勢組合基金                                           11.17000   11.38000  -0.21000   -1.84534
保德信瑞騰基金                                                   15.53630   15.53620   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                               10.37000   10.52000  -0.15000   -1.42586
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.71740    9.77110  -0.05370   -0.54958
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.86800    9.92260  -0.05460   -0.55026
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.62220    9.67140  -0.04920   -0.50872
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.68590    9.73570  -0.04980   -0.51152
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.69400    9.77680  -0.08280   -0.84690
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.69390    9.77680  -0.08290   -0.84793
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.66930    9.74360  -0.07430   -0.76255
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.67060    9.74510  -0.07450   -0.76449
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.76580    9.83520  -0.06940   -0.70563
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型             9.90000    9.97810  -0.07810   -0.78271
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型             9.89960    9.97790  -0.07830   -0.78473
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.89560    9.96730  -0.07170   -0.71935
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型               9.89560    9.96730  -0.07170   -0.71935
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.47170    9.56560  -0.09390   -0.98164
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.41420    9.49880  -0.08460   -0.89064
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.95170    1.95100   0.00070    0.03588
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.63100    2.62950   0.00150    0.05705
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.30360    0.30510  -0.00150   -0.49164
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.44460    0.44680  -0.00220   -0.49239
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.62480    8.64540  -0.02060   -0.23828
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.82630   11.84100  -0.01470   -0.12414
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.52790    9.53920  -0.01130   -0.11846
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.56800   11.58060  -0.01260   -0.10880
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.93580    8.99080  -0.05500   -0.61174
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.87280   10.93970  -0.06690   -0.61153
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.99650   10.08000  -0.08350   -0.82837
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.85140    9.92500  -0.07360   -0.74156
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.07720   10.11100  -0.03380   -0.33429
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.55530   10.59050  -0.03520   -0.33237
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                 9.95560    9.98570  -0.03010   -0.30143
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.78420    9.82480  -0.04060   -0.41324
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.01040   10.05180  -0.04140   -0.41187
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.71450    9.74980  -0.03530   -0.36206
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.85890    9.88650  -0.02760   -0.27917
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.20090   10.23260  -0.03170   -0.30979
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.22770    6.27000  -0.04230   -0.67464
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.56270   10.63450  -0.07180   -0.67516
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64290   11.64280   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.35000   20.73000  -0.38000   -1.83309
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4627.880004714.39000 -86.51000   -1.83502
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.55790   10.71490  -0.15700   -1.46525
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.71480   11.94320  -0.22840   -1.91239
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.95630   11.17160  -0.21530   -1.92721
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.44470    9.58520  -0.14050   -1.46580
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.00600   10.20110  -0.19510   -1.91254
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.80390    9.99640  -0.19250   -1.92569
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.82130   10.98220  -0.16090   -1.46510
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.52090   11.74550  -0.22460   -1.91222
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.46490   11.69000  -0.22510   -1.92558
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.41000    6.45000  -0.04000   -0.62016
柏瑞巨人基金                                                     12.89000   12.88000   0.01000    0.07764
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64560   13.64550   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.11000   16.18000  -0.07000   -0.43263
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.30550   13.33010  -0.02460   -0.18454
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.76350   11.82340  -0.05990   -0.50662
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.38580   12.44730  -0.06150   -0.49408
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.93190    8.94840  -0.01650   -0.18439
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.77620    6.78870  -0.01250   -0.18413
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.83220    8.87710  -0.04490   -0.50580
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.48450    8.52100  -0.03650   -0.42835
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.81920   10.87290  -0.05370   -0.49389
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.36840    8.40930  -0.04090   -0.48637
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.93800   11.99870  -0.06070   -0.50589
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.52680   11.54810  -0.02130   -0.18445
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.60100   11.65090  -0.04990   -0.42829
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.27490   11.33090  -0.05600   -0.49422
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  8.97930    8.99590  -0.01660   -0.18453
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.86800    9.91810  -0.05010   -0.50514
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.69830    9.74010  -0.04180   -0.42915
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.62320    9.67100  -0.04780   -0.49426
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.46580    9.51210  -0.04630   -0.48675
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.16480   10.15100   0.01380    0.13595
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.06930   10.08620  -0.01690   -0.16756
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.98270   10.00110  -0.01840   -0.18398
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.05710   10.08350  -0.02640   -0.26181
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.02080   10.00720   0.01360    0.13590
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.88740    9.90390  -0.01650   -0.16660
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.84010    9.85820  -0.01810   -0.18360
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.91500    9.94100  -0.02600   -0.26154
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.14530   10.13150   0.01380    0.13621
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.06930   10.08620  -0.01690   -0.16756
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.98270   10.00110  -0.01840   -0.18398
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.05720   10.08360  -0.02640   -0.26181
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.02090   10.00730   0.01360    0.13590
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.88740    9.90400  -0.01660   -0.16761
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.84010    9.85820  -0.01810   -0.18360
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.91500    9.94100  -0.02600   -0.26154
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.58080   10.55710   0.02370    0.22449
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.78690   11.79750  -0.01060   -0.08985
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.23100   11.24400  -0.01300   -0.11562
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.08230    9.06200   0.02030    0.22401
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.82880    9.83770  -0.00890   -0.09047
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.69330    9.70450  -0.01120   -0.11541
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.29610   10.27300   0.02310    0.22486
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.97490   10.98480  -0.00990   -0.09012
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.85030   10.86290  -0.01260   -0.11599
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.08250    9.06220   0.02030    0.22401
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.82920    9.83800  -0.00880   -0.08945
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.69370    9.70490  -0.01120   -0.11541
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.18000   13.42000  -0.24000   -1.78838
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.18000   14.50000  -0.32000   -2.20690
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.41000    9.63000  -0.22000   -2.28453
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.73000    8.89000  -0.16000   -1.79978
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.84000   10.06000  -0.22000   -2.18688
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.52000   11.72000  -0.20000   -1.70648
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.78000   12.05000  -0.27000   -2.24066
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.12000   12.41000  -0.29000   -2.33683
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.56000   14.04000  -0.48000   -3.41880
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.52000   13.90000  -0.38000   -2.73381
柏瑞拉丁美洲基金                                                  8.64000    8.59000   0.05000    0.58207
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.33840   11.31590   0.02250    0.19884
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.47240    7.45760   0.01480    0.19846
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.53000   10.54000  -0.01000   -0.09488
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.53000   10.54000  -0.01000   -0.09488
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.24160   11.25240  -0.01080   -0.09598
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.92140   10.95750  -0.03610   -0.32945
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.09610   10.12980  -0.03370   -0.33268
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.31260    8.32060  -0.00800   -0.09615
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.38820    9.41930  -0.03110   -0.33017
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.42050    9.45200  -0.03150   -0.33326
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.50580   10.54060  -0.03480   -0.33015
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.87220    9.88170  -0.00950   -0.09614
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.07980   10.11340  -0.03360   -0.33223
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.72640    9.75860  -0.03220   -0.32997
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          8.98190    8.99050  -0.00860   -0.09566
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.91300    8.93760  -0.02460   -0.27524
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.44330    9.47490  -0.03160   -0.33351
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.70840   11.79570  -0.08730   -0.74010
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.22370   11.34040  -0.11670   -1.02906
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.69270   10.80260  -0.10990   -1.01735
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.05230    7.10490  -0.05260   -0.74033
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.88140    8.97380  -0.09240   -1.02966
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.49740    9.59500  -0.09760   -1.01720
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.06470   10.13980  -0.07510   -0.74065
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.70970   10.81980  -0.11010   -1.01758
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.61080    9.71070  -0.09990   -1.02876
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            8.99310    9.06020  -0.06710   -0.74060
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.69960    9.79930  -0.09970   -1.01742
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.10070   11.05060   0.05010    0.45337
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.68330   11.66370   0.01960    0.16804
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.75760   10.74430   0.01330    0.12379
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.15260    9.11130   0.04130    0.45328
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.72050    9.70420   0.01630    0.16797
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.72190    9.71050   0.01140    0.11740
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.01210   10.99370   0.01840    0.16737
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.90430    9.85960   0.04470    0.45337
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.25040   10.23780   0.01260    0.12307
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.48810    9.44530   0.04280    0.45314
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.30520    9.26320   0.04200    0.45341
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.93930    9.92260   0.01670    0.16830
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.48420    9.47250   0.01170    0.12352
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.15000   18.22000  -0.07000   -0.38419
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.99000   17.08000  -0.09000   -0.52693
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.81350   12.83120  -0.01770   -0.13795
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.82450   10.87700  -0.05250   -0.48267
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.63080   11.68920  -0.05840   -0.49961
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.28670   12.32690  -0.04020   -0.32612
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.25610   11.32160  -0.06550   -0.57854
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.92280    9.97090  -0.04810   -0.48240
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.38550   10.43760  -0.05210   -0.49916
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.37590   10.40980  -0.03390   -0.32565
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.33920   10.39890  -0.05970   -0.57410
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.18260   10.23370  -0.05110   -0.49933
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.28010   10.33950  -0.05940   -0.57450
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.85000   14.01000  -0.16000   -1.14204
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      29.57000   28.94000   0.63000    2.17692
國泰大中華基金                                                   21.66000   21.70000  -0.04000   -0.18433
國泰小龍基金                                                     16.26000   16.33000  -0.07000   -0.42866
國泰中小成長基金                                                 46.78000   47.22000  -0.44000   -0.93181
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.27660    4.41990  -0.14330   -3.24215
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     19.94000   20.60000  -0.66000   -3.20388
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.76170    0.79190  -0.03020   -3.81361
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.72140    0.75020  -0.02880   -3.83898
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.09220    2.07730   0.01490    0.71728
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.62230    9.58260   0.03970    0.41429
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.25360    8.21950   0.03410    0.41487
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.31860    0.31920  -0.00060   -0.18797
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.43720   11.43290   0.00430    0.03761
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.76210    1.77230  -0.01020   -0.57552
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.16820   10.16320   0.00500    0.04920
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34170    0.34360  -0.00190   -0.55297
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.60690    4.77960  -0.17270   -3.61327
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     21.46000   22.27000  -0.81000   -3.63718
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.70520    0.73620  -0.03100   -4.21081
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.35300    3.50550  -0.15250   -4.35031
國泰中港台基金台幣級別                                           15.63000   16.34000  -0.71000   -4.34517
國泰中港台基金美元級別                                            0.51970    0.54660  -0.02690   -4.92133
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.62000   27.34000   0.28000    1.02414
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.68000   12.83000  -0.15000   -1.16913
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.17000   35.35000   0.82000    2.31966
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.13510   10.08670   0.04840    0.47984
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.13510   10.08670   0.04840    0.47984
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.13510   10.08670   0.04840    0.47984
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33540    0.33590  -0.00050   -0.14885
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33540    0.33590  -0.00050   -0.14885
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33540    0.33590  -0.00050   -0.14885
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40390   12.40370   0.00020    0.00161
國泰平衡基金                                                     29.70000   30.03000  -0.33000   -1.09890
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.25960    2.27610  -0.01650   -0.72492
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.55000   10.63000  -0.08000   -0.75259
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.34920    0.35390  -0.00470   -1.32806
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47540    0.47800  -0.00260   -0.54393
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.28000   13.35000  -0.07000   -0.52434
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46780    0.47300  -0.00520   -1.09937
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.75000    5.81000  -0.06000   -1.03270
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18770    0.19070  -0.00300   -1.57315
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41090    0.41400  -0.00310   -0.74879
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37310    0.37580  -0.00270   -0.71847
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43470    0.43780  -0.00310   -0.70809
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.98000   11.04000  -0.06000   -0.54348
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.82000    9.87000  -0.05000   -0.50659
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.50330    0.50300   0.00030    0.05964
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.24000   20.18000   0.06000    0.29732
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.14000   20.96000   0.18000    0.85878
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.39340    2.41880  -0.02540   -1.05011
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.26670   11.40400  -0.13730   -1.20396
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.21710   10.34150  -0.12440   -1.20292
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37080    0.37710  -0.00630   -1.67064
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.33630    0.34200  -0.00570   -1.66667
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50160    0.50600  -0.00440   -0.86957
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.81000   11.97000  -0.16000   -1.33668
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40420    0.41220  -0.00800   -1.94081
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.76000   18.89000  -0.13000   -0.68819
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.62130    0.62940  -0.00810   -1.28694
國泰科技生化基金                                                 39.12000   39.66000  -0.54000   -1.36157
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        26.05000   26.31000  -0.26000   -0.98822
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.82000   13.60000   0.22000    1.61765
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  39.02110   38.64580   0.37530    0.97113
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.48830   19.54110  -0.05280   -0.27020
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.52920   19.39230   0.13690    0.70595
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.22090   39.21430   0.00660    0.01683
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.03350   39.01450   0.01900    0.04870
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       42.06930   41.84150   0.22780    0.54444
國泰紐幣2021保本基金                                             12.01630   11.99600   0.02030    0.16922
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.29610   12.27490   0.02120    0.17271
國泰紐幣保本基金                                                 12.33380   12.33250   0.00130    0.01054
國泰高科技基金                                                   14.27000   14.50000  -0.23000   -1.58621
國泰國泰基金台幣I級別                                            25.25000   25.48000  -0.23000   -0.90267
國泰國泰基金台幣級別                                             25.25000   25.48000  -0.23000   -0.90267
國泰富時中國A50基金                                              20.02000   19.97000   0.05000    0.25038
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.22000   10.19000   0.03000    0.29441
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33730    0.33820  -0.00090   -0.26611
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46600    0.46360   0.00240    0.51769
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.20000   11.25000  -0.05000   -0.44444
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36950    0.37320  -0.00370   -0.99143
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.51050    0.51170  -0.00120   -0.23451
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.60000   10.62000  -0.02000   -0.18832
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34960    0.35260  -0.00300   -0.85082
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48310    0.48340  -0.00030   -0.06206
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.49560   10.51980  -0.02420   -0.23004
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.61220    7.62970  -0.01750   -0.22937
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35470    0.35580  -0.00110   -0.30916
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25510    0.25580  -0.00070   -0.27365
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.00000   12.20000  -0.20000   -1.63934
國泰新興市場基金美元級別                                          0.39780    0.40690  -0.00910   -2.23642
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.10530    2.10570  -0.00040   -0.01900
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.40190    1.40220  -0.00030   -0.02139
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33530    0.33740  -0.00210   -0.62241
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36020    0.36240  -0.00220   -0.60706
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22550    0.22700  -0.00150   -0.66079
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.28770   10.34510  -0.05740   -0.55485
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.72330    6.76070  -0.03740   -0.55320
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.15000   14.30000  -0.15000   -1.04895
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 35.04000   34.32000   0.72000    2.09790
國泰價值卓越基金                                                 17.06000   17.36000  -0.30000   -1.72811
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.18000   11.40000  -0.22000   -1.92982
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38950    0.39950  -0.01000   -2.50313
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  39.96110   40.03130  -0.07020   -0.17536
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            20.09000   20.19000  -0.10000   -0.49529
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.27000   19.64000  -0.37000   -1.88391
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.09000   18.94000   0.15000    0.79197
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.01490   12.01620  -0.00130   -0.01082
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.39800    0.40050  -0.00250   -0.62422
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.61080    9.60150   0.00930    0.09686
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.54210    8.54580  -0.00370   -0.04330
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.60490   10.59460   0.01030    0.09722
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.52420    9.52830  -0.00410   -0.04303
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.13140   11.12760   0.00380    0.03415
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.14610   10.16910  -0.02300   -0.22618
第一金大中華基金                                                 29.07000   29.71000  -0.64000   -2.15416
第一金小型精選基金                                               42.19000   43.18000  -0.99000   -2.29273
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.89000   14.33000  -0.44000   -3.07048
第一金中國世紀基金-美元                                           9.20640    9.55860  -0.35220   -3.68464
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.19660    9.55950  -0.36290   -3.79622
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.58000   10.93000  -0.35000   -3.20220
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.58000   10.93000  -0.35000   -3.20220
第一金中概平衡基金                                               26.51000   27.12000  -0.61000   -2.24926
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.23890   15.23870   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.71800  177.71600   0.00200    0.00113
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                    10.06950   10.05690   0.01260    0.12529
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                  10.06950   10.05690   0.01260    0.12529
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.08000   10.02000   0.06000    0.59880
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.08000   10.02000   0.06000    0.59880
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.50890   14.66130  -0.15240   -1.03947
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.50850   14.66150  -0.15300   -1.04355
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.64000   13.70000  -0.06000   -0.43796
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.64000   13.70000  -0.06000   -0.43796
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.80920    9.86450  -0.05530   -0.56060
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.81200    9.86720  -0.05520   -0.55943
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.39020    9.41280  -0.02260   -0.24010
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.41410    9.43670  -0.02260   -0.23949
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.21380   10.27130  -0.05750   -0.55981
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.78420    9.80770  -0.02350   -0.23961
第一金全球大趨勢基金                                             23.61000   23.68000  -0.07000   -0.29561
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.08810    8.13590  -0.04780   -0.58752
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.80320    5.83750  -0.03430   -0.58758
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.37320    9.37670  -0.00350   -0.03733
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.37450    9.37790  -0.00340   -0.03626
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.12000    9.13000  -0.01000   -0.10953
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.12000    9.13000  -0.01000   -0.10953
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.64910    9.65300  -0.00390   -0.04040
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.65080    9.65440  -0.00360   -0.03729
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.39000    9.40000  -0.01000   -0.10638
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.39000    9.40000  -0.01000   -0.10638
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.58300    8.60460  -0.02160   -0.25103
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.07580   10.10120  -0.02540   -0.25146
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.72180    9.73340  -0.01160   -0.11918
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.71980    9.73230  -0.01250   -0.12844
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.01760    8.03140  -0.01380   -0.17183
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.85820    8.85690   0.00130    0.01468
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.85840    8.85710   0.00130    0.01468
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.06170   11.07600  -0.01430   -0.12911
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.06250   11.07680  -0.01430   -0.12910
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.96020    9.97740  -0.01720   -0.17239
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.66950   14.66740   0.00210    0.01432
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.30530   14.62520  -0.31990   -2.18732
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.32290   14.64320  -0.32030   -2.18736
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.21000   13.42000  -0.21000   -1.56483
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.24000   13.45000  -0.21000   -1.56134
第一金亞洲科技基金                                               20.10000   20.49000  -0.39000   -1.90337
第一金亞洲新興市場基金                                           13.33000   13.66000  -0.33000   -2.41581
第一金店頭市場基金                                               10.56000   10.84000  -0.28000   -2.58303
第一金創新趨勢基金                                               26.95000   27.64000  -0.69000   -2.49638
第一金電子基金                                                   36.48000   37.36000  -0.88000   -2.35546
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.58000   19.45000   0.13000    0.66838
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.60000   19.72000  -0.12000   -0.60852
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.19000    9.68000  -0.49000   -5.06198
統一大中華中小基金(美元)                                          8.93000    9.49000  -0.56000   -5.90095
統一大中華中小基金(新台幣)                                       12.91000   13.63000  -0.72000   -5.28247
統一大東協高股息基金(人民幣)                                      9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.82000    9.95000  -0.13000   -1.30653
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.90000    9.97000  -0.07000   -0.70211
統一大滿貫基金                                                   35.55000   36.20000  -0.65000   -1.79558
統一大龍印基金                                                   16.19000   16.64000  -0.45000   -2.70433
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.78000   10.17000  -0.39000   -3.83481
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.51000    9.98000  -0.47000   -4.70942
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.57000   11.02000  -0.45000   -4.08348
統一中小基金                                                     29.66000   30.65000  -0.99000   -3.23002
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.51690    9.46790   0.04900    0.51754
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.42680    9.46280  -0.03600   -0.38044
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.04360    9.05230  -0.00870   -0.09611
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.19380   11.13620   0.05760    0.51723
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.01410   11.05610  -0.04200   -0.37988
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.56340   10.57350  -0.01010   -0.09552
統一台灣動力基金                                                 20.19000   20.94000  -0.75000   -3.58166
統一全天候基金                                                  123.54000  126.89000  -3.35000   -2.64008
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.77980    8.77000   0.00980    0.11174
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.00990    9.08090  -0.07100   -0.78186
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.91830    8.96970  -0.05140   -0.57304
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.01390    9.00390   0.01000    0.11106
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.24990    9.32280  -0.07290   -0.78195
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.15590    9.20870  -0.05280   -0.57337
統一全球債券組合基金                                             11.89380   11.90250  -0.00870   -0.07309
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.23000   16.33000  -0.10000   -0.61237
統一全球新科技基金(美元)                                         16.22000   16.46000  -0.24000   -1.45808
統一全球新科技基金(新台幣)                                       15.21000   15.35000  -0.14000   -0.91205
統一亞太基金                                                     27.21000   27.89000  -0.68000   -2.43815
統一亞洲大金磚基金                                               13.27000   13.53000  -0.26000   -1.92166
統一奔騰基金                                                     66.57000   68.60000  -2.03000   -2.95918
統一強棒貨幣市場基金                                             16.64700   16.64690   0.00010    0.00060
統一強漢基金(人民幣)                                             10.46000   10.76000  -0.30000   -2.78810
統一強漢基金(美元)                                               10.00000   10.38000  -0.38000   -3.66089
統一強漢基金(新台幣)                                             25.75000   26.56000  -0.81000   -3.04970
統一統信基金                                                     35.36000   36.22000  -0.86000   -2.37438
統一黑馬基金                                                     67.13000   69.19000  -2.06000   -2.97731
統一新亞洲科技能源基金                                           19.57000   20.03000  -0.46000   -2.29656
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.03980    8.03900   0.00080    0.00995
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.12640   10.12530   0.00110    0.01086
統一經建基金                                                     52.46000   53.99000  -1.53000   -2.83386
統一龍馬基金                                                     78.10000   79.94000  -1.84000   -2.30173
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   25.17000   25.84000  -0.67000   -2.59288
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            50.76000   51.98000  -1.22000   -2.34706
野村中國機會基金                                                 14.59000   15.04000  -0.45000   -2.99202
野村巴西基金                                                      5.06000    5.02000   0.04000    0.79681
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.19000   12.35000  -0.16000   -1.29555
野村台灣高股息基金                                               22.80000   22.84000  -0.04000   -0.17513
野村台灣運籌基金                                                 38.47000   38.91000  -0.44000   -1.13081
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.62230    9.65170  -0.02940   -0.30461
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.59620    9.60670  -0.01050   -0.10930
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.59650    9.60800  -0.01150   -0.11969
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.70310    9.73290  -0.02980   -0.30618
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.66000    9.67060  -0.01060   -0.10961
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.62570    9.63730  -0.01160   -0.12037
野村平衡基金                                                     20.02000   20.21000  -0.19000   -0.94013
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.26000    9.24000   0.02000    0.21645
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.04000   13.04000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.41000   10.39000   0.02000    0.19249
野村全球生技醫療基金                                             17.02000   16.93000   0.09000    0.53160
野村全球品牌基金                                                 29.22000   29.51000  -0.29000   -0.98272
野村全球氣候變遷基金                                              8.65000    8.81000  -0.16000   -1.81612
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.01000   13.15000  -0.14000   -1.06464
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.21000   11.40000  -0.19000   -1.66667
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.22000   19.43000  -0.21000   -1.08080
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.12000   12.32000  -0.20000   -1.62338
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.44300   10.45820  -0.01520   -0.14534
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.31820   10.32410  -0.00590   -0.05715
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.54540    9.59350  -0.04810   -0.50138
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.30410    9.33080  -0.02670   -0.28615
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.83370    8.83670  -0.00300   -0.03395
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.07080   11.12710  -0.05630   -0.50597
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.58980   10.62010  -0.03030   -0.28531
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.11010   10.11400  -0.00390   -0.03856
野村成長基金                                                     28.69000   28.68000   0.01000    0.03487
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.27890    9.44270  -0.16380   -1.73467
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.29850    9.44010  -0.14160   -1.49998
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.32000    9.41540  -0.09540   -1.01323
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.60520    9.77460  -0.16940   -1.73306
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.55710    9.70270  -0.14560   -1.50061
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.58330    9.68150  -0.09820   -1.01431
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.17000    9.35000  -0.18000   -1.92513
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.00000   13.26000  -0.26000   -1.96078
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.69990    9.75620  -0.05630   -0.57707
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.66880    9.69390  -0.02510   -0.25893
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.65450    9.64520   0.00930    0.09642
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.15500   10.21420  -0.05920   -0.57959
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.04470   10.07080  -0.02610   -0.25917
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.03610   10.02640   0.00970    0.09674
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.72390    8.72780  -0.00390   -0.04468
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.38580    9.43100  -0.04520   -0.47927
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.26600    9.30890  -0.04290   -0.46085
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.14760   13.15360  -0.00600   -0.04561
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.23630   12.29460  -0.05830   -0.47419
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.00550   10.05190  -0.04640   -0.46160
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.24920   10.28590  -0.03670   -0.35680
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.93970    9.95360  -0.01390   -0.13965
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.41980    9.41100   0.00880    0.09351
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.11990   11.10910   0.01080    0.09722
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.02030   10.05460  -0.03430   -0.34114
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.13340   11.22860  -0.09520   -0.84783
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.70060   10.77170  -0.07110   -0.66006
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.36280   10.39880  -0.03600   -0.34619
野村泰國基金                                                     39.43000   40.93000  -1.50000   -3.66479
野村高科技基金                                                   12.92000   13.26000  -0.34000   -2.56410
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.06000   10.10990  -0.04990   -0.49358
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.34630   10.46120  -0.11490   -1.09834
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.66290   10.70360  -0.04070   -0.38025
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.77430    9.87000  -0.09570   -0.96960
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.55330    9.60050  -0.04720   -0.49164
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.58540    9.68700  -0.10160   -1.04883
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.81470   11.94580  -0.13110   -1.09746
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      13.10290   13.12830  -0.02540   -0.19348
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.85510   10.96130  -0.10620   -0.96886
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.61540   10.66790  -0.05250   -0.49213
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.89020   11.00600  -0.11580   -1.05215
野村貨幣市場基金                                                 16.25410   16.25390   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     15.76000   16.04000  -0.28000   -1.74564
野村新興高收益債組合基金-S類型                                    9.97420    9.97190   0.00230    0.02306
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.91740    7.91690   0.00050    0.00632
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.64790   11.64720   0.00070    0.00601
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.10000    7.22000  -0.12000   -1.66205
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    8.71000    9.12000  -0.41000   -4.49561
野村精選貨幣市場基金                                             12.07310   12.07300   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.26000   12.46000  -0.20000   -1.60514
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.68000   11.88000  -0.20000   -1.68350
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.19000   11.35000  -0.16000   -1.40969
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.92000    8.00000  -0.08000   -1.00000
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.18000   11.29000  -0.11000   -0.97431
野村積極成長基金                                                 12.12000   12.11000   0.01000    0.08258
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.71000    9.86000  -0.15000   -1.52130
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  35.54000   36.07000  -0.53000   -1.46937
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.12050   10.11110   0.00940    0.09297
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.61660    8.64060  -0.02400   -0.27776
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.03190    8.03680  -0.00490   -0.06097
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.83690    7.83140   0.00550    0.07023
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.56350   11.59570  -0.03220   -0.27769
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.55550   10.56180  -0.00630   -0.05965
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.33000   10.32270   0.00730    0.07072
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.37000   10.40000  -0.03000   -0.28846
野村環球基金-人民幣計價                                          15.89000   16.06000  -0.17000   -1.05853
野村環球基金-美元計價                                            12.60000   12.71000  -0.11000   -0.86546
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.27000   17.32000  -0.05000   -0.28868
野村鴻利基金                                                     23.18000   23.43000  -0.25000   -1.06701
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85240   16.85230   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.97000   21.15000  -0.18000   -0.85106
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.02000   13.17000  -0.15000   -1.13895
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.08000   10.13000  -0.05000   -0.49358
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      15.01000   15.10000  -0.09000   -0.59603
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.01770   10.00720   0.01050    0.10492
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.14550   13.13180   0.01370    0.10433
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.51530    9.59230  -0.07700   -0.80273
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.50390    9.59230  -0.08840   -0.92157
凱基台商天下基金                                                 13.24000   13.48000  -0.24000   -1.78042
凱基台灣精五門基金                                               21.15000   21.15000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.73990   10.82080  -0.08090   -0.74763
凱基亞太高股息基金                                               12.88000   13.33000  -0.45000   -3.37584
凱基亞洲四金磚基金                                               17.84000   18.40000  -0.56000   -3.04348
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.63000   14.01000  -0.38000   -2.71235
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.05420   13.51200  -0.45780   -3.38810
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.60000   12.97000  -0.37000   -2.85274
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53480   11.53470   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.32000   27.58000  -0.26000   -0.94271
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.48000   22.45000   0.03000    0.13363
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       22.23260   22.33800  -0.10540   -0.47184
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.70000   18.34000  -0.64000   -3.48964
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   17.25780   17.99730  -0.73950   -4.10895
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.77000    7.90000  -0.13000   -1.64557
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.48000   11.50000  -0.02000   -0.17391
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.85520   11.95630  -0.10110   -0.84558
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.11000   11.14000  -0.03000   -0.26930
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.56420   11.70270  -0.13850   -1.18349
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.61000   11.68000  -0.07000   -0.59932
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.08000   13.16000  -0.08000   -0.60790
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.07710   13.24430  -0.16720   -1.26243
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.02000   13.97000   0.05000    0.35791
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       34.31000   34.52000  -0.21000   -0.60834
富邦NASDAQ-100基金                                               30.00000   29.91000   0.09000    0.30090
富邦上証180基金                                                  30.08000   30.05000   0.03000    0.09983
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.22460    0.23400  -0.00940   -4.01709
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.78000    7.02000  -0.24000   -3.41880
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.35000    7.46000  -0.11000   -1.47453
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 40.50000   39.71000   0.79000    1.98942
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.64780   11.85320  -0.20540   -1.73287
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.94940   11.16030  -0.21090   -1.88973
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.70610   10.89060  -0.18450   -1.69412
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.23770   10.41820  -0.18050   -1.73254
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.54620    9.73010  -0.18390   -1.89001
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.34270    9.50370  -0.16100   -1.69408
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.76510   20.81510  -0.05000   -0.24021
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.27560   11.27130   0.00430    0.03815
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.71630   10.71390   0.00240    0.02240
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.82260   12.85550  -0.03290   -0.25592
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.89640    1.89780  -0.00140   -0.07377
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.45220    9.47650  -0.02430   -0.25642
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.44550    1.44660  -0.00110   -0.07604
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.62310   11.61810   0.00500    0.04304
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.73440    1.73760  -0.00320   -0.18416
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.08850   10.08410   0.00440    0.04363
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.52460    1.52740  -0.00280   -0.18332
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.56000   14.64000  -0.08000   -0.54645
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.73000   23.50000   0.23000    0.97872
富邦日本東証基金                                                 22.29000   22.18000   0.11000    0.49594
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  43.11000   42.79000   0.32000    0.74784
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  47.86000   47.72000   0.14000    0.29338
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  50.18000   49.96000   0.22000    0.44035
富邦台灣心基金                                                   23.77000   24.27000  -0.50000   -2.06016
富邦台灣釆吉50基金                                               47.10000   46.85000   0.25000    0.53362
富邦台灣科技指數基金                                             50.98000   50.92000   0.06000    0.11783
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.88550   39.84090   0.04460    0.11195
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.44930   40.22270   0.22660    0.56336
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29360    0.29550  -0.00190   -0.64298
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.36580    2.34860   0.01720    0.73235
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34010    0.34010   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.61610   10.62480  -0.00870   -0.08188
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.05830    2.04290   0.01540    0.75383
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32670    0.32670   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.17740    9.18490  -0.00750   -0.08166
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.05000   23.20000  -0.15000   -0.64655
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.73000   14.55000   0.18000    1.23711
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               29.06000   29.51000  -0.45000   -1.52491
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62890   15.62870   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     68.74000   69.97000  -1.23000   -1.75790
富邦科技基金                                                     26.57000   27.19000  -0.62000   -2.28025
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.79140   39.48660   0.30480    0.77191
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      39.40390   38.97880   0.42510    1.09059
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        38.57130   38.19110   0.38020    0.99552
富邦恒生國企ETF基金                                              20.87000   20.89000  -0.02000   -0.09574
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            13.45000   13.48000  -0.03000   -0.22255
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            30.63000   30.58000   0.05000    0.16351
富邦高成長基金                                                   26.11000   26.61000  -0.50000   -1.87899
富邦基金                                                         13.91000   14.11000  -0.20000   -1.41743
富邦深証100基金                                                  10.55000   10.48000   0.07000    0.66794
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.32000   20.53000  -0.21000   -1.02289
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40550    0.40490   0.00060    0.14818
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.24440   12.25540  -0.01100   -0.08976
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.54020    9.54880  -0.00860   -0.09006
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30330    0.30280   0.00050    0.16513
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.89870    8.90670  -0.00800   -0.08982
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.64120    9.66490  -0.02370   -0.24522
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.96530    9.92890   0.03640    0.36661
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.64120    9.66490  -0.02370   -0.24522
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.96530    9.92880   0.03650    0.36762
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.70000   19.54000   0.16000    0.81883
富邦精準基金                                                     49.28000   50.24000  -0.96000   -1.91083
富邦精銳中小基金                                                 12.64000   12.89000  -0.25000   -1.93949
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.27000   20.86000  -0.59000   -2.82838
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.07000   20.94000   0.13000    0.62082
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.67000    7.74000  -0.07000   -0.90439
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.19000   14.89000   0.30000    2.01478
富邦標普美國特別股ETF基金                                        20.03000   19.88000   0.15000    0.75453
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.12860   10.24370  -0.11510   -1.12362
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.77340   10.97930  -0.20590   -1.87535
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.67100   10.79900  -0.12800   -1.18529
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                          9.89800   10.01040  -0.11240   -1.12283
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.48220   10.68250  -0.20030   -1.87503
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.36290   10.48730  -0.12440   -1.18620
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.14000   29.99000   0.15000    0.50017
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.86720    8.87790  -0.01070   -0.12052
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.37290    9.38560  -0.01270   -0.13531
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.13420    9.14650  -0.01230   -0.13448
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.73810    9.74970  -0.01160   -0.11898
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.71730    9.73050  -0.01320   -0.13566
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.46960    9.48340  -0.01380   -0.14552
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.52790    9.54180  -0.01390   -0.14567
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.49060    8.48200   0.00860    0.10139
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.47980    9.47280   0.00700    0.07390
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.00680    9.00090   0.00590    0.06555
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.44700   10.43610   0.01090    0.10445
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.18160   10.17410   0.00750    0.07372
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.73530    9.72690   0.00840    0.08636
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.11860    9.11250   0.00610    0.06694
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.55430    9.54550   0.00880    0.09219
富達卓越領航全球組合基金                                         15.04000   15.12000  -0.08000   -0.52910
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.69340    8.69920  -0.00580   -0.06667
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.36140    9.36980  -0.00840   -0.08965
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.08920    9.09920  -0.01000   -0.10990
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.79450    9.80120  -0.00670   -0.06836
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.72920    9.73790  -0.00870   -0.08934
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.48040    9.49010  -0.00970   -0.10221
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.16640    9.17520  -0.00880   -0.09591
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.53190    9.53850  -0.00660   -0.06919
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.08000   10.39000  -0.31000   -2.98364
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.47000   11.90000  -0.43000   -3.61345
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.87000   10.18000  -0.31000   -3.04519
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.48000    8.75000  -0.27000   -3.08571
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       10.31000   10.70000  -0.39000   -3.64486
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      9.87000   10.18000  -0.31000   -3.04519
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.51050    9.49780   0.01270    0.13372
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.16570    9.17310  -0.00740   -0.08067
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.71520    8.69760   0.01760    0.20235
富蘭克林華美中華基金                                             14.21000   14.56000  -0.35000   -2.40385
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.99000   21.16000  -0.17000   -0.80340
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.40000   20.40000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.04000   11.16000  -0.12000   -1.07527
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.50000   10.54000  -0.04000   -0.37951
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.85930    7.83940   0.01990    0.25385
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.04090    9.03780   0.00310    0.03430
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.65600    9.65260   0.00340    0.03522
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.15920    9.13610   0.02310    0.25284
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.05010   11.06990  -0.01980   -0.17886
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.82760    8.84340  -0.01580   -0.17866
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.29570    9.31230  -0.01660   -0.17826
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.13890   13.15210  -0.01320   -0.10036
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.40950   10.41990  -0.01040   -0.09981
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.12200   10.14010  -0.01810   -0.17850
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.75180    7.76560  -0.01380   -0.17771
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.25250    9.26900  -0.01650   -0.17801
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.63210   10.62220   0.00990    0.09320
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.60450    7.59740   0.00710    0.09345
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.09450    9.08600   0.00850    0.09355
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.41850   10.43650  -0.01800   -0.17247
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.79930    7.81280  -0.01350   -0.17279
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.26970    8.26730   0.00240    0.02903
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.35590    9.37320  -0.01730   -0.18457
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.05430   10.07300  -0.01870   -0.18564
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.64720   12.64350   0.00370    0.02926
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.80000   10.03000  -0.23000   -2.29312
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.85000   10.03000  -0.18000   -1.79462
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.99000    9.01000  -0.02000   -0.22198
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         9.15000    9.01000   0.14000    1.55383
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.45000   11.27000   0.18000    1.59716
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.46000    9.54000  -0.08000   -0.83857
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.57000   10.66000  -0.09000   -0.84428
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.71000    8.72000  -0.01000   -0.11468
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.19000   10.41000  -0.22000   -2.11335
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.16000   10.39000  -0.23000   -2.21367
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.85000   11.09000  -0.24000   -2.16411
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.76000    9.94000  -0.18000   -1.81087
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.41000   10.60000  -0.19000   -1.79245
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.17930   13.31800  -0.13870   -1.04145
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.24000   10.20000   0.04000    0.39216
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.24000   10.20000   0.04000    0.39216
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.24000   10.20000   0.04000    0.39216
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.76000    9.86000  -0.10000   -1.01420
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.78000    9.82000  -0.04000   -0.40733
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.87000   10.06000  -0.19000   -1.88867
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     9.89000   10.02000  -0.13000   -1.29741
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.73000    9.96000  -0.23000   -2.30924
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.74000    9.92000  -0.18000   -1.81452
富蘭克林華美第一富基金                                           43.10000   43.48000  -0.38000   -0.87397
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29500   10.29490   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.57000    9.68000  -0.11000   -1.13636
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.89000   10.01000  -0.12000   -1.19880
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.58000    9.64000  -0.06000   -0.62241
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.91000    9.97000  -0.06000   -0.60181
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.59000   13.73000  -0.14000   -1.01966
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.42000   13.64000  -0.22000   -1.61290
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.24000   15.39000  -0.15000   -0.97466
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.83420    7.81540   0.01880    0.24055
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.08250   11.24440  -0.16190   -1.43983
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.58690    9.61460  -0.02770   -0.28810
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.84770   10.87900  -0.03130   -0.28771
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.92810    6.94050  -0.01240   -0.17866
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.14300    9.17290  -0.02990   -0.32596
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.11870   10.15180  -0.03310   -0.32605
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.48290   10.50170  -0.01880   -0.17902
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       20.20000   20.06000   0.14000    0.69791
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.56980   11.56890   0.00090    0.00778
復華人生目標基金                                                 40.50500   41.28120  -0.77620   -1.88027
復華大中華中小策略基金                                           10.14000   10.50000  -0.36000   -3.42857
復華中小精選基金                                                 82.03000   84.17000  -2.14000   -2.54247
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.88000   10.09000  -0.21000   -2.08127
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.14000    9.34000  -0.20000   -2.14133
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.14000   12.34000  -0.20000   -1.62075
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.19000   11.38000  -0.19000   -1.66960
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.23000   11.45000  -0.22000   -1.92140
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.85000    9.91000  -0.06000   -0.60545
復華台灣智能基金                                                 12.36000   12.51000  -0.15000   -1.19904
復華全方位基金                                                   32.98000   34.27000  -1.29000   -3.76423
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.26000   14.48000  -0.22000   -1.51934
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.90000   22.12000  -0.22000   -0.99458
復華全球平衡基金-美元                                             9.86000    9.97000  -0.11000   -1.10331
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.52000   20.65000  -0.13000   -0.62954
復華全球物聯網科技基金-美元                                      18.05000   18.39000  -0.34000   -1.84883
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.98000   17.19000  -0.21000   -1.22164
復華全球原物料基金                                                9.47000    9.56000  -0.09000   -0.94142
復華全球消費基金-新臺幣                                          14.19000   14.33000  -0.14000   -0.97697
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.46030   11.44950   0.01080    0.09433
復華全球債券基金                                                 13.46700   13.43080   0.03620    0.26953
復華全球債券組合基金                                             14.58000   14.59000  -0.01000   -0.06854
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.49000   14.57000  -0.08000   -0.54907
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.23000   10.29000  -0.06000   -0.58309
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.94000   10.04000  -0.10000   -0.99602
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    11.02000   11.09000  -0.07000   -0.63120
復華有利貨幣市場基金                                             13.42690   13.42680   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                 13.61000   13.91000  -0.30000   -2.15672
復華亞太成長基金                                                 16.72000   17.08000  -0.36000   -2.10773
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.55000   10.87000  -0.32000   -2.94388
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.93000   11.19000  -0.26000   -2.32350
復華東協世紀基金                                                 12.69000   13.01000  -0.32000   -2.45965
復華南非幣長期收益基金A                                          12.64000   12.75000  -0.11000   -0.86275
復華南非幣長期收益基金B                                           7.95000    8.02000  -0.07000   -0.87282
復華南非幣短期收益基金A                                          13.33000   13.35000  -0.02000   -0.14981
復華南非幣短期收益基金B                                           8.97000    8.98000  -0.01000   -0.11136
復華美國新星基金-美元                                            13.42000   13.57000  -0.15000   -1.10538
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.27000   13.34000  -0.07000   -0.52474
復華恒生基金                                                     21.62000   21.50000   0.12000    0.55814
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.35000    8.43000  -0.08000   -0.94899
復華恒生單日正向二倍基金                                         34.97000   34.31000   0.66000    1.92364
復華神盾基金                                                     28.30230   28.93240  -0.63010   -2.17784
復華高成長基金                                                   71.85000   73.57000  -1.72000   -2.33791
復華高益策略組合基金                                             13.01000   13.01000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.38730   14.38710   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                         19.53000   19.15000   0.38000    1.98433
復華富時台灣高股息低波動基金                                     50.42000   49.90000   0.52000    1.04208
復華復華基金                                                     22.63000   23.13000  -0.50000   -2.16169
復華華人世紀基金                                                 19.75000   20.43000  -0.68000   -3.32844
復華傳家二號基金                                                 31.64700   32.18900  -0.54200   -1.68381
復華傳家基金                                                     26.99470   27.64700  -0.65230   -2.35939
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.77000   14.79000  -0.02000   -0.13523
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.81000   11.93000  -0.12000   -1.00587
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.35000   14.46000  -0.11000   -0.76072
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.97000   10.05000  -0.08000   -0.79602
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.64000   11.64000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.55000   18.53000   0.02000    0.10793
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.45000    9.52000  -0.07000   -0.73529
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.65000    5.69000  -0.04000   -0.70299
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.40000   12.50000  -0.10000   -0.80000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.70000   12.81000  -0.11000   -0.85870
復華新興市場短期收益基金                                         10.78000   10.79000  -0.01000   -0.09268
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.33000    9.45000  -0.12000   -1.26984
復華滬深300 A股基金                                              22.88000   22.85000   0.03000    0.13129
復華數位經濟基金                                                 64.89000   67.38000  -2.49000   -3.69546
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.71000   12.03000  -0.32000   -2.66002
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.64330    9.70310  -0.05980   -0.61630
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.49010    9.54060  -0.05050   -0.52932
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.79490    9.85570  -0.06080   -0.61690
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.60950    9.66060  -0.05110   -0.52895
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.59090    9.65550  -0.06460   -0.66905
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.88040    9.88630  -0.00590   -0.05968
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.56130    9.65280  -0.09150   -0.94791
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.84890    9.88260  -0.03370   -0.34100
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.56010    9.65160  -0.09150   -0.94803
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.85240    9.88590  -0.03350   -0.33887
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.27470    9.25640   0.01830    0.19770
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.86730    8.91830  -0.05100   -0.57186
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.65200    8.64870   0.00330    0.03816
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.44120   11.41870   0.02250    0.19705
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.95250   11.01550  -0.06300   -0.57192
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.81110   10.80700   0.00410    0.03794
景順主流基金                                                     19.30000   19.48000  -0.18000   -0.92402
景順台灣科技基金                                                 34.19000   34.52000  -0.33000   -0.95597
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.08000   11.08000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.60000   10.58000   0.02000    0.18904
景順全球科技基金                                                 22.13000   22.19000  -0.06000   -0.27039
景順全球康健基金                                                 17.92000   18.02000  -0.10000   -0.55494
景順貨幣市場基金                                                 15.92730   15.92710   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     35.61000   35.96000  -0.35000   -0.97330
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.64000   15.90000  -0.26000   -1.63522
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.30000   14.44000  -0.14000   -0.96953
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.73000   10.83000  -0.10000   -0.92336
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.65000   10.68000  -0.03000   -0.28090
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.86000   10.96000  -0.10000   -0.91241
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.80000   10.83000  -0.03000   -0.27701
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.91000    9.85000   0.06000    0.60914
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.08000   10.02000   0.06000    0.59880
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.63130    8.63150  -0.00020   -0.00232
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.24020    8.28640  -0.04620   -0.55754
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.98130   10.98160  -0.00030   -0.00273
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.45900   10.51770  -0.05870   -0.55811
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.97000    8.27000  -0.30000   -3.62757
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.11000    8.52000  -0.41000   -4.81221
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.65000   12.16000  -0.51000   -4.19408
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.44260    9.47480  -0.03220   -0.33985
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.42950    9.40380   0.02570    0.27329
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.65320    9.68600  -0.03280   -0.33863
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.64250    9.61620   0.02630    0.27350
華南永昌永昌基金                                                 19.65000   19.96000  -0.31000   -1.55311
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.19400   14.21760  -0.02360   -0.16599
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.03000   10.13000  -0.10000   -0.98717
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.92000    9.97000  -0.05000   -0.50150
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                             16.15000   16.37000  -0.22000   -1.34392
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           12.12000   12.29000  -0.17000   -1.38324
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.82000   11.92000  -0.10000   -0.83893
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.29000   14.50000  -0.21000   -1.44828
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.93000   14.04000  -0.11000   -0.78348
華南永昌物聯網精選基金                                           12.37000   12.59000  -0.22000   -1.74742
華南永昌策略報酬基金                                             10.38000   10.46000  -0.08000   -0.76482
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.19140   16.19120   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.30140   25.41220  -0.11080   -0.43601
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92840   11.92830   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.14570   10.14760  -0.00190   -0.01872
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.44300   10.44510  -0.00210   -0.02011
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.90370    9.90540  -0.00170   -0.01716
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.16170   10.16370  -0.00200   -0.01968
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.98730    9.99150  -0.00420   -0.04204
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.22050   10.22490  -0.00440   -0.04303
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.84580    9.85000  -0.00420   -0.04264
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.06780   10.07210  -0.00430   -0.04269
華頓中小型基金                                                   28.21000   28.56000  -0.35000   -1.22549
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.51280   12.64950  -0.13670   -1.08068
華頓台灣基金                                                     34.45000   35.90000  -1.45000   -4.03900
華頓平安貨幣市場基金                                             11.51070   11.51060   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             18.20000   18.41000  -0.21000   -1.14068
華頓全球高收益債券基金A                                          13.26860   13.27870  -0.01010   -0.07606
華頓全球高收益債券基金B                                           8.31630    8.32260  -0.00630   -0.07570
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.93000    5.95000  -0.02000   -0.33613
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.87410    2.95100  -0.07690   -2.60590
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.37290   13.75490  -0.38200   -2.77719
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.44300    0.45850  -0.01550   -3.38059
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.71930   11.82900  -0.10970   -0.92738
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.65290   10.74940  -0.09650   -0.89772
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.84070   10.96120  -0.12050   -1.09933
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.83480    9.94420  -0.10940   -1.10014
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.30290   11.49870  -0.19580   -1.70280
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.32360   10.51160  -0.18800   -1.78850
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.56000   11.98000  -0.42000   -3.50584
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.36000   10.75000  -0.39000   -3.62791
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       11.35000   11.86000  -0.51000   -4.30017
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.44580    2.43650   0.00930    0.38170
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.98440    1.97480   0.00960    0.48613
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.03950   12.08960  -0.05010   -0.41441
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.85610    9.89710  -0.04100   -0.41426
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.37630    0.37790  -0.00160   -0.42339
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.31690    0.31900  -0.00210   -0.65831
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.47000    3.55000  -0.08000   -2.25352
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.14000   16.55000  -0.41000   -2.47734
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.53000    0.55000  -0.02000   -3.63636
匯豐太平洋精典基金                                               17.73000   18.06000  -0.33000   -1.82724
匯豐台灣精典基金                                                 24.46000   24.45000   0.01000    0.04090
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.24000   12.33000  -0.09000   -0.72993
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.14000    8.19000  -0.05000   -0.61050
匯豐安富基金                                                     25.53000   25.56000  -0.03000   -0.11737
匯豐成功基金                                                     39.48000   39.05000   0.43000    1.10115
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.20000   11.28000  -0.08000   -0.70922
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.50000   10.53000  -0.03000   -0.28490
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.24000   10.27000  -0.03000   -0.29211
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.26000   11.34000  -0.08000   -0.70547
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   10.97000   11.05000  -0.08000   -0.72398
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.04000   11.13000  -0.09000   -0.80863
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.47480    2.46080   0.01400    0.56892
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.26230    2.24820   0.01410    0.62717
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.61840   11.62930  -0.01090   -0.09373
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.04940    8.05970  -0.01030   -0.12780
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38220    0.38300  -0.00080   -0.20888
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34350    0.34430  -0.00080   -0.23236
匯豐拉丁美洲基金                                                  6.89000    6.87000   0.02000    0.29112
匯豐金磚動力基金                                                 14.14000   14.39000  -0.25000   -1.73732
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97530   14.97520   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.10000    5.15000  -0.05000   -0.97087
匯豐新鑽動力基金                                                 10.84000   11.08000  -0.24000   -2.16606
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.27630    5.26810   0.00820    0.15565
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.82680    8.81910   0.00770    0.08731
匯豐龍鳳基金-A類型                                               52.65000   52.68000  -0.03000   -0.05695
匯豐龍鳳基金-I類型                                               52.65000   52.68000  -0.03000   -0.05695
匯豐龍騰電子基金                                                 38.44000   38.65000  -0.21000   -0.54334
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.13510   12.18470  -0.04960   -0.40707
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   21.69000   22.21000  -0.52000   -2.34129
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.11000   11.51000  -0.40000   -3.47524
新光中國成長基金(美元)                                           11.83000   12.36000  -0.53000   -4.28803
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.57000   12.01000  -0.44000   -3.66361
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.07540   10.02270   0.05270    0.52581
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.92910    9.95950  -0.03040   -0.30524
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.03820   10.00010   0.03810    0.38100
新光台灣富貴基金                                                 23.43000   23.59000  -0.16000   -0.67825
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.82000    8.80000   0.02000    0.22727
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.92000   12.05000  -0.13000   -1.07884
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.39000   11.44000  -0.05000   -0.43706
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.95300    9.95370  -0.00070   -0.00703
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.53700    9.47250   0.06450    0.68092
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.62530    9.62590  -0.00060   -0.00623
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.21330    9.15100   0.06230    0.68080
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.18000   10.31000  -0.13000   -1.26091
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                              10.07000   10.12000  -0.05000   -0.49407
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                              10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43270   15.43250   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.81000    9.85000  -0.04000   -0.40609
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.52000    9.63000  -0.11000   -1.14226
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.83000    9.89000  -0.06000   -0.60667
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.83000    9.89000  -0.06000   -0.60667
新光亞洲精選基金-美金                                            23.66000   24.38000  -0.72000   -2.95324
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.51000   24.06000  -0.55000   -2.28595
新光兩岸優勢基金                                                 13.09000   13.57000  -0.48000   -3.53721
新光店頭基金                                                     26.84000   27.40000  -0.56000   -2.04380
新光南非幣保本基金                                               11.75000   11.74000   0.01000    0.08518
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.57000    9.51000   0.06000    0.63091
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.91000    8.85000   0.06000    0.67797
新光特選內需收益ETF基金                                          19.94000   20.00000  -0.06000   -0.30000
新光創新科技基金                                                 16.03000   16.30000  -0.27000   -1.65644
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.70230    9.72390  -0.02160   -0.22213
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.00830    9.99880   0.00950    0.09501
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.66360    9.64920   0.01440    0.14924
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.25020    9.27040  -0.02020   -0.21790
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.55770    9.54670   0.01100    0.11522
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.21940    9.20610   0.01330    0.14447
新光澳幣八年期保本基金                                           10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
新光澳幣十年期保本基金                                           10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
新光澳幣保本基金                                                 11.83000   11.83000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.93900    9.97510  -0.03610   -0.36190
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.78100    9.81660  -0.03560   -0.36265
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.73050    9.73410  -0.00360   -0.03698
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.86250    9.86600  -0.00350   -0.03548
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.83840    9.86120  -0.02280   -0.23121
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.70380    9.72640  -0.02260   -0.23236
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.67000    9.69900  -0.02900   -0.29900
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.80470    9.83390  -0.02920   -0.29693
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.47000    7.53000  -0.06000   -0.79681
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.84000    8.89000  -0.05000   -0.56243
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.80260    9.84840  -0.04580   -0.46505
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.47990    9.52410  -0.04420   -0.46409
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.77640    9.78520  -0.00880   -0.08993
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.50340    9.51190  -0.00850   -0.08936
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.58300    9.57050   0.01250    0.13061
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.92070    9.90890   0.01180    0.11908
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.76650   13.71950   0.04700    0.34258
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.54640    8.51730   0.02910    0.34166
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.63660   36.49950   0.13710    0.37562
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.77390   37.59690   0.17700    0.47078
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.61090   38.65300  -0.04210   -0.10892
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.13270   11.12870   0.00400    0.03594
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.31450   10.33750  -0.02300   -0.22249
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.49780   13.90250  -0.40470   -2.91099
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.72310   11.14150  -0.41840   -3.75533
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.86000   11.22000  -0.36000   -3.20856
群益大印度基金-人民幣                                            12.97050   13.12590  -0.15540   -1.18392
群益大印度基金-美元                                              12.96510   13.23560  -0.27050   -2.04373
群益大印度基金-新臺幣                                            12.03000   12.21000  -0.18000   -1.47420
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.24290   12.28440  -0.04150   -0.33783
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.54830   12.70140  -0.15310   -1.20538
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.54000   11.60000  -0.06000   -0.51724
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.39140   11.43010  -0.03870   -0.33858
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.65500   10.78490  -0.12990   -1.20446
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.82000    9.88000  -0.06000   -0.60729
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.82420    9.85750  -0.03330   -0.33781
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.22570    9.33820  -0.11250   -1.20473
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.54000    9.60000  -0.06000   -0.62500
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.51340    9.54570  -0.03230   -0.33837
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.23310    9.34570  -0.11260   -1.20483
群益中小型股基金                                                 51.60000   52.43000  -0.83000   -1.58306
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.73370    9.78750  -0.05380   -0.54968
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.60460    9.74250  -0.13790   -1.41545
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.81700    8.88910  -0.07210   -0.81111
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.63290    8.68070  -0.04780   -0.55065
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.51820    8.64040  -0.12220   -1.41429
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.82040    7.88430  -0.06390   -0.81047
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.40070   11.39470   0.00600    0.05266
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.19340   11.18040   0.01300    0.11627
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.49530   10.50600  -0.01070   -0.10185
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.39830    9.69720  -0.29890   -3.08233
群益中國新機會基金N-美元                                          9.17250    9.54720  -0.37470   -3.92471
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.59000    9.92000  -0.33000   -3.32661
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.33510    8.60020  -0.26510   -3.08249
群益中國新機會基金-美元                                           9.80770   10.20840  -0.40070   -3.92520
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.16000    9.47000  -0.31000   -3.27350
群益平衡王基金                                                   19.57100   19.74100  -0.17000   -0.86115
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.11000    8.10000   0.01000    0.12346
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.90000    5.89000   0.01000    0.16978
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.23200   10.21210   0.01990    0.19487
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.38040   10.45100  -0.07060   -0.67553
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.25200    9.23400   0.01800    0.19493
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.38620    9.45010  -0.06390   -0.67618
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.71000    8.71000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.08630   10.07400   0.01230    0.12210
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.89610    9.88590   0.01020    0.10318
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.76000    9.71000   0.05000    0.51493
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.52760    9.51590   0.01170    0.12295
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.43760    9.42790   0.00970    0.10289
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.31000    9.26000   0.05000    0.53996
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.14430   10.13190   0.01240    0.12239
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.20630   10.19570   0.01060    0.10397
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.22000   10.17000   0.05000    0.49164
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.69520    9.68330   0.01190    0.12289
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.09750   10.08710   0.01040    0.10310
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.22000   10.17000   0.05000    0.49164
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                9.94720    9.95480  -0.00760   -0.07635
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.26820    7.27380  -0.00560   -0.07699
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.06150   10.07390  -0.01240   -0.12309
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.98540    9.99390  -0.00850   -0.08505
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.07550   10.05310   0.02240    0.22282
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.06140   10.07390  -0.01250   -0.12408
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.98540    9.99390  -0.00850   -0.08505
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.07550   10.05310   0.02240    0.22282
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.06150   10.07400  -0.01250   -0.12408
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.98540    9.99390  -0.00850   -0.08505
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.07550   10.05310   0.02240    0.22282
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.06150   10.07390  -0.01240   -0.12309
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.98540    9.99390  -0.00850   -0.08505
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.07550   10.05310   0.02240    0.22282
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.74000   10.76000  -0.02000   -0.18587
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.43280   15.54670  -0.11390   -0.73263
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.90000   14.92000  -0.02000   -0.13405
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
群益印度中小基金N-美元                                            9.63950    9.82650  -0.18700   -1.90302
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.91000    9.03000  -0.12000   -1.32890
群益印度中小基金-人民幣                                          14.62620   14.78020  -0.15400   -1.04193
群益印度中小基金-美元                                            13.78700   14.05450  -0.26750   -1.90330
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.60000   15.81000  -0.21000   -1.32827
群益多利策略組合基金                                             11.46000   11.47000  -0.01000   -0.08718
群益多重收益組合基金                                             13.55000   13.55000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.51000   15.63000  -0.12000   -0.76775
群益安家基金                                                     26.99340   27.47300  -0.47960   -1.74571
群益安穩貨幣市場基金                                             16.07190   16.07170   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             22.56000   22.26000   0.30000    1.34771
群益亞太中小基金                                                 13.36000   13.79000  -0.43000   -3.11820
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.08000   17.33000  -0.25000   -1.44259
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.60830    9.58050   0.02780    0.29017
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.43370    7.41220   0.02150    0.29006
群益店頭市場基金                                                111.90000  114.75000  -2.85000   -2.48366
群益東方盛世基金                                                  9.29000    9.48000  -0.19000   -2.00422
群益東協成長基金-人民幣                                          13.12610   13.43790  -0.31180   -2.32030
群益東協成長基金-美元                                            12.24550   12.70440  -0.45890   -3.61213
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.85000   12.19000  -0.34000   -2.78917
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.26270   11.29730  -0.03460   -0.30627
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.76370   10.80640  -0.04270   -0.39514
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.15650   10.16800  -0.01150   -0.11310
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.97450   10.00500  -0.03050   -0.30485
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.53590    9.57370  -0.03780   -0.39483
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.99580    9.00600  -0.01020   -0.11326
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.09920   10.13930  -0.04010   -0.39549
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.76090    9.79070  -0.02980   -0.30437
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.70540    9.74380  -0.03840   -0.39410
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.04960   10.06100  -0.01140   -0.11331
群益長安基金                                                     31.48000   31.91000  -0.43000   -1.34754
群益美國新創亮點基金-美元                                        15.07830   15.13720  -0.05890   -0.38911
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.25000   14.22000   0.03000    0.21097
群益真善美基金                                                   18.12040   18.34500  -0.22460   -1.22431
群益馬拉松基金A類型                                             132.08000  134.15000  -2.07000   -1.54305
群益深証中小板基金                                               14.06000   13.92000   0.14000    1.00575
群益創新科技基金                                                 35.18000   35.98000  -0.80000   -2.22346
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.78760   10.03490  -0.24730   -2.46440
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.57390    9.90190  -0.32800   -3.31250
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.75000   10.03000  -0.28000   -2.79163
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.65870   10.92800  -0.26930   -2.46431
群益華夏盛世基金-美元                                            10.55650   10.91820  -0.36170   -3.31282
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.04000   17.51000  -0.47000   -2.68418
群益奧斯卡基金                                                   29.74000   30.70000  -0.96000   -3.12704
群益新興金鑽基金-美元                                            12.57660   12.99420  -0.41760   -3.21374
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.40000    9.65000  -0.25000   -2.59067
群益葛萊美基金                                                   25.37000   26.08000  -0.71000   -2.72239
群益道瓊美國地產ETF基金                                          19.49000   19.36000   0.13000    0.67149
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.36000    8.45000  -0.09000   -1.06509
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.34000   13.07000   0.27000    2.06580
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.75060   11.83360  -0.08300   -0.70139
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.36160   11.46450  -0.10290   -0.89755
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.34000   10.40000  -0.06000   -0.57692
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.27990   11.37020  -0.09030   -0.79418
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.69450    8.75590  -0.06140   -0.70124
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.26600    9.34990  -0.08390   -0.89734
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.44000    8.49000  -0.05000   -0.58893
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.87930    8.95040  -0.07110   -0.79438
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
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德信大發基金                                                     30.47000   30.66000  -0.19000   -0.61970
德信中國精選成長基金                                             11.70000   12.18000  -0.48000   -3.94089
德信台灣主流中小基金                                             20.19000   20.46000  -0.27000   -1.31965
德信新興股票組合基金                                             11.25000   11.41000  -0.16000   -1.40228
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92420   11.92410   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.73530   10.71830   0.01700    0.15861
德信數位時代基金                                                 28.19000   28.39000  -0.20000   -0.70447
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65210   11.65200   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.87000   16.97000  -0.10000   -0.58928
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.18000   19.26000  -0.08000   -0.41537
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.25000    7.29000  -0.04000   -0.54870
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.22000   10.28000  -0.06000   -0.58366
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.94940    9.87760   0.07180    0.72690
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.10390   14.00210   0.10180    0.72703
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.13620    8.09600   0.04020    0.49654
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.14690   11.13440   0.01250    0.11226
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.34740   11.33490   0.01250    0.11028
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.89380   12.82960   0.06420    0.50041
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摩根大歐洲基金                                                   18.09000   18.38000  -0.29000   -1.57780
摩根中小基金                                                     25.32000   25.57000  -0.25000   -0.97771
摩根中國A股基金                                                  14.91000   15.44000  -0.53000   -3.43264
摩根中國A股基金(美元)                                            11.97000   12.47000  -0.50000   -4.00962
摩根中國亮點基金                                                 14.67000   15.03000  -0.36000   -2.39521
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.76520   11.91240  -0.14720   -1.23569
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.74520   12.88420  -0.13900   -1.07884
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.09160   10.26100  -0.16940   -1.65091
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.11360   13.27770  -0.16410   -1.23591
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.67900   14.83910  -0.16010   -1.07891
摩根台灣金磚基金                                                 21.14000   21.23000  -0.09000   -0.42393
摩根台灣增長基金                                                 51.74000   51.68000   0.06000    0.11610
摩根平衡基金                                                     28.06000   27.91000   0.15000    0.53744
摩根全球α基金                                                   19.03000   19.10000  -0.07000   -0.36649
摩根全球平衡基金                                                 15.07140   15.11220  -0.04080   -0.26998
摩根全球發現基金                                                 12.51000   12.61000  -0.10000   -0.79302
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.69800    9.74780  -0.04980   -0.51088
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.55980   10.61000  -0.05020   -0.47314
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.08040   10.14060  -0.06020   -0.59365
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.29000   11.34830  -0.05830   -0.51373
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.90510    9.96430  -0.05920   -0.59412
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.65370   10.77270  -0.11900   -1.10464
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.49000   13.64060  -0.15060   -1.10406
摩根亞洲基金                                                     57.15000   58.21000  -1.06000   -1.82099
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.57120    8.56220   0.00900    0.10511
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.90600    9.91040  -0.00440   -0.04440
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.86260    8.87110  -0.00850   -0.09582
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.29910   12.28590   0.01320    0.10744
摩根東方內需機會基金                                             18.09000   18.43000  -0.34000   -1.84482
摩根東方科技基金                                                 37.03000   37.94000  -0.91000   -2.39852
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.79000    9.98000  -0.19000   -1.90381
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.15000   10.38000  -0.23000   -2.21580
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.75000    9.99000  -0.24000   -2.40240
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.41000   11.62000  -0.21000   -1.80723
摩根金龍收成基金                                                 23.55000   24.11000  -0.56000   -2.32269
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06960   15.06950   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.94000   15.13000  -0.19000   -1.25578
摩根新金磚五國基金                                               10.98000   11.15000  -0.17000   -1.52466
摩根新絲路基金                                                   10.13000   10.36000  -0.23000   -2.22008
摩根新興35基金                                                   13.35000   13.57000  -0.22000   -1.62122
摩根新興日本基金                                                 24.84000   25.19000  -0.35000   -1.38944
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.33820    7.44930  -0.11110   -1.49142
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.47750    9.60630  -0.12880   -1.34079
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.33260    9.47420  -0.14160   -1.49459
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.42610   10.57590  -0.14980   -1.41643
摩根新興科技基金                                                 59.95000   60.48000  -0.53000   -0.87632
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.28520    8.28030   0.00490    0.05918
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.43670   10.43050   0.00620    0.05944
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.48780    8.55850  -0.07070   -0.82608
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.23760    9.34230  -0.10470   -1.12071
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.81870    8.94010  -0.12140   -1.35793
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.67010    9.75120  -0.08110   -0.83169
摩根龍揚基金                                                     35.21000   36.06000  -0.85000   -2.35718
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.98000   10.05000  -0.07000   -0.69652
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.77000   10.90000  -0.13000   -1.19266
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.64000   10.78000  -0.14000   -1.29870
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.91000   10.98000  -0.07000   -0.63752
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.31950    9.31760   0.00190    0.02039
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.20090   11.19860   0.00230    0.02054
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   27.64000   28.11000  -0.47000   -1.67200
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.69900   11.71760  -0.01860   -0.15874
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.05670   11.07440  -0.01770   -0.15983
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.93290    9.91010   0.02280    0.23007
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.34180   10.35820  -0.01640   -0.15833
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.80930    9.82500  -0.01570   -0.15980
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.80640    8.78620   0.02020    0.22991
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.53080   10.66610  -0.13530   -1.26850
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.36880   10.43800  -0.06920   -0.66296
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.81560    9.93000  -0.11440   -1.15206
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.75590    9.80940  -0.05350   -0.54540
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.64520    9.75760  -0.11240   -1.15192
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.58640    9.63900  -0.05260   -0.54570
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.45780   11.55130  -0.09350   -0.80943
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.25290   11.34750  -0.09460   -0.83366
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.21340   10.24930  -0.03590   -0.35027
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.95010   11.03950  -0.08940   -0.80982
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.73760   10.82790  -0.09030   -0.83396
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.74860    9.78280  -0.03420   -0.34959
聯邦金鑽平衡基金                                                 26.04680   26.46890  -0.42210   -1.59470
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.91380    9.96640  -0.05260   -0.52777
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                   10.02070   10.01250   0.00820    0.08190
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.91380    9.96640  -0.05260   -0.52777
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                   10.02070   10.01250   0.00820    0.08190
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15350   13.15330   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                 14.04000   14.28000  -0.24000   -1.68067
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.87160   15.84310   0.02850    0.17989
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.72920   12.88970  -0.16050   -1.24518
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.57840   12.74320  -0.16480   -1.29324
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.10170   12.26400  -0.16230   -1.32339
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.75710   11.75420   0.00290    0.02467
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.01150   10.97120   0.04030    0.36733
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.62360   10.62100   0.00260    0.02448
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.67070    8.63900   0.03170    0.36694
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.48000   37.36000   0.12000    0.32120
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.43000   15.47000  -0.04000   -0.25856
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.69000   12.71000  -0.02000   -0.15736
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.32000   13.37000  -0.05000   -0.37397
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.54000   12.56000  -0.02000   -0.15924
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.99000    7.99000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.19000   12.22000  -0.03000   -0.24550
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.52000   11.70000  -0.18000   -1.53846
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.74000    9.89000  -0.15000   -1.51668
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.06000   12.19000  -0.13000   -1.06645
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.69000   15.88000  -0.19000   -1.19647
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.63000   15.81000  -0.18000   -1.13852
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.23000   10.34000  -0.11000   -1.06383
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.48000   20.64000  -0.16000   -0.77519
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.65000   18.79000  -0.14000   -0.74508
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.75000   12.80000  -0.05000   -0.39063
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.67000   15.79000  -0.12000   -0.75997
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.36000   16.51000  -0.15000   -0.90854
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.45000   15.56000  -0.11000   -0.70694
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.18000   10.21000  -0.03000   -0.29383
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.63000   15.76000  -0.13000   -0.82487
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.13000   14.24000  -0.11000   -0.77247
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.13000   14.24000  -0.11000   -0.77247
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.52000    9.56000  -0.04000   -0.41841
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.81000   14.93000  -0.12000   -0.80375
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.29000   18.32000  -0.03000   -0.16376
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.17000   17.20000  -0.03000   -0.17442
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.76000   10.77000  -0.01000   -0.09285
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.50000   13.52000  -0.02000   -0.14793
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.26000   14.29000  -0.03000   -0.20994
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.35000   13.37000  -0.02000   -0.14959
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.23000    8.24000  -0.01000   -0.12136
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.28000   13.31000  -0.03000   -0.22539
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.66000   14.69000  -0.03000   -0.20422
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.63000   14.65000  -0.02000   -0.13652
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
聯博貨幣市場基金                                                 14.98880   14.98870   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.31460   10.32790  -0.01330   -0.12878
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.77060   13.81900  -0.04840   -0.35024
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.54780    7.55750  -0.00970   -0.12835
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.71000    9.68000   0.03000    0.30992
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.11000   14.13000  -0.02000   -0.14154
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.14000   14.15000  -0.01000   -0.07067
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.28000    9.25000   0.03000    0.32432
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瀚亞中小型股基金                                                 23.67000   24.20000  -0.53000   -2.19008
瀚亞中國基金-人民幣                                              12.92000   13.30000  -0.38000   -2.85714
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.11000   14.54000  -0.43000   -2.95736
瀚亞巴西基金                                                      4.31000    4.26000   0.05000    1.17371
瀚亞外銷基金                                                     44.68000   45.29000  -0.61000   -1.34688
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.69000   10.71000  -0.02000   -0.18674
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.00000   11.10000  -0.10000   -0.90090
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.29000   10.33000  -0.04000   -0.38722
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.82000    9.91000  -0.09000   -0.90817
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.22000    9.25000  -0.03000   -0.32432
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.29000    9.31000  -0.02000   -0.21482
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.56000    9.65000  -0.09000   -0.93264
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.63000    9.66000  -0.03000   -0.31056
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.43860   10.47920  -0.04060   -0.38743
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.27130   10.29110  -0.01980   -0.19240
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.14390   12.14800  -0.00410   -0.03375
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.05790   10.10310  -0.04520   -0.44739
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.49730    7.52640  -0.02910   -0.38664
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.05110    8.06670  -0.01560   -0.19339
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.11000    8.11270  -0.00270   -0.03328
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.18460    7.21690  -0.03230   -0.44756
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.89960    8.90260  -0.00300   -0.03370
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.22220    9.25680  -0.03460   -0.37378
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.41110    9.42920  -0.01810   -0.19196
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.27640    9.27960  -0.00320   -0.03448
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.67000   10.71000  -0.04000   -0.37348
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.05000   11.18000  -0.13000   -1.16279
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.50000   10.55000  -0.05000   -0.47393
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.42000   10.53000  -0.11000   -1.04463
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.93000    9.98000  -0.05000   -0.50100
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.36000   13.40000  -0.04000   -0.29851
瀚亞印度基金-美元                                                13.42000   13.57000  -0.15000   -1.10538
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.14000   29.29000  -0.15000   -0.51212
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.30000   12.38000  -0.08000   -0.64620
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.30000   10.37000  -0.07000   -0.67502
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.42000   11.61000  -0.19000   -1.63652
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.87000   11.13000  -0.26000   -2.33603
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.06000   15.33000  -0.27000   -1.76125
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.21000    9.36000  -0.15000   -1.60256
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.45000    9.68000  -0.23000   -2.37603
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.27000    9.43000  -0.16000   -1.69671
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.27000   11.45000  -0.18000   -1.57205
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.55730   11.67000  -0.11270   -0.96572
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.32440   13.24570   0.07870    0.59416
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.97800   11.11770  -0.13970   -1.25655
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.61970   10.70840  -0.08870   -0.82832
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.77160   11.82330  -0.05170   -0.43727
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.04850    9.13670  -0.08820   -0.96534
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.98330    9.92440   0.05890    0.59349
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.22310    9.34050  -0.11740   -1.25689
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.91280    8.98720  -0.07440   -0.82784
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.32050    9.36140  -0.04090   -0.43690
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.35470   14.39530  -0.04060   -0.28204
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.56960   10.61600  -0.04640   -0.43708
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.79220   10.86530  -0.07310   -0.67278
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.61010   12.64580  -0.03570   -0.28231
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.37000   11.50000  -0.13000   -1.13043
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              20.54000   21.27000  -0.73000   -3.43206
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55170   13.55150   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               26.64000   26.62000   0.02000    0.07513
瀚亞高科技基金                                                   61.43000   62.81000  -1.38000   -2.19710
瀚亞理財通基金                                                   26.66000   26.83000  -0.17000   -0.63362
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.85000    8.85000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.00000    9.03000  -0.03000   -0.33223
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.80000    8.79000   0.01000    0.11377
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.04000    9.07000  -0.03000   -0.33076
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.04000    9.03000   0.01000    0.11074
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.33000    9.35000  -0.02000   -0.21390
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.36000    9.33000   0.03000    0.32154
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.76000    8.74000   0.02000    0.22883
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.90000    8.91000  -0.01000   -0.11223
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.93000    8.90000   0.03000    0.33708
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.82000    9.78000   0.04000    0.40900
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.75000    8.73000   0.02000    0.22910
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.02000    9.03000  -0.01000   -0.11074
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.02000    8.98000   0.04000    0.44543
瀚亞菁華基金                                                     23.74000   24.24000  -0.50000   -2.06271
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    12.67620   12.76850  -0.09230   -0.72287
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.04830    9.11420  -0.06590   -0.72305
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.20880   10.32180  -0.11300   -1.09477
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.63860   10.46170   0.17690    1.69093
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.45860   10.61070  -0.15210   -1.43346
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.67400    9.75610  -0.08210   -0.84152
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.94910    9.98480  -0.03570   -0.35754
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.23520    8.32640  -0.09120   -1.09531
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.26260    8.12510   0.13750    1.69229
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.04680    9.17830  -0.13150   -1.43273
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.25440    8.32440  -0.07000   -0.84090
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.96630    7.99490  -0.02860   -0.35773
瀚亞電通網基金                                                   15.83000   16.21000  -0.38000   -2.34423
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.56930   13.56840   0.00090    0.00663
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.08230   10.07190   0.01040    0.10326
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.98400   10.01100  -0.02700   -0.26970
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.45870   11.45800   0.00070    0.00611
瀚亞歐洲基金                                                     11.61000   11.72000  -0.11000   -0.93857
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