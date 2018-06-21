[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/06/20 107/06/19 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.45710 10.45360 0.00350 0.03348 大華銀多元特別收益平衡基金 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.88870 9.96410 -0.07540 -0.75672 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.88870 9.96410 -0.07540 -0.75672 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.89170 9.94370 -0.05200 -0.52294 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.89170 9.94370 -0.05200 -0.52294 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.18230 9.26900 -0.08670 -0.93538 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.42120 9.50530 -0.08410 -0.88477 中國信託台灣活力基金 16.44000 16.89000 -0.45000 -2.66430 中國信託台灣優勢基金 18.79000 19.25000 -0.46000 -2.38961 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.51000 9.57000 -0.06000 -0.62696 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.12000 10.18000 -0.06000 -0.58939 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.77490 9.76220 0.01270 0.13009 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.22360 9.21170 0.01190 0.12918 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.20250 10.20980 -0.00730 -0.07150 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.62380 9.63070 -0.00690 -0.07165 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.34480 10.44610 -0.10130 -0.96974 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.05500 9.14370 -0.08870 -0.97007 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.24280 11.27830 -0.03550 -0.31476 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.17750 10.20970 -0.03220 -0.31539 中國信託智能運動基金-台幣 10.83000 10.91000 -0.08000 -0.73327 中國信託智能運動基金-美元 10.75000 10.91000 -0.16000 -1.46654 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97740 10.97720 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.34460 9.34670 -0.00210 -0.02247 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.07290 9.07500 -0.00210 -0.02314 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.51270 9.52320 -0.01050 -0.11026 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.23090 9.24100 -0.01010 -0.10930 中國信託精穩基金 19.22120 19.28060 -0.05940 -0.30808 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.30000 11.30000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.72000 11.77000 -0.05000 -0.42481 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.41000 11.46000 -0.05000 -0.43630 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 69.02000 69.73000 -0.71000 -1.01821 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.96030 37.90670 0.05360 0.14140 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.33920 11.33520 0.00400 0.03529 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.86210 10.85890 0.00320 0.02947 元大上證50基金 30.33000 30.41000 -0.08000 -0.26307 元大大中華TMT基金-人民幣 12.28000 12.83000 -0.55000 -4.28683 元大大中華TMT基金-新台幣 11.37000 11.89000 -0.52000 -4.37342 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.11000 13.40000 -0.29000 -2.16418 元大大中華價值指數基金-美元 13.04600 13.41800 -0.37200 -2.77240 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.23800 17.62100 -0.38300 -2.17354 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.06300 11.32200 -0.25900 -2.28758 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.06400 11.32200 -0.25800 -2.27875 元大中國平衡基金-人民幣 3.08000 3.16000 -0.08000 -2.53165 元大中國平衡基金-新台幣 14.29000 14.69000 -0.40000 -2.72294 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.27170 47.26440 0.00730 0.01545 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.38000 10.37010 0.00990 0.09547 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.63990 9.63080 0.00910 0.09449 元大中國機會債券基金-新台幣 9.92930 9.91990 0.00940 0.09476 元大巴西指數基金 5.17800 5.12900 0.04900 0.95535 元大巴菲特基金 30.57000 30.69000 -0.12000 -0.39101 元大日經225基金 28.36000 28.02000 0.34000 1.21342 元大台商收成基金 24.12000 24.21000 -0.09000 -0.37175 元大台灣50單日反向1倍基金 12.51000 12.65000 -0.14000 -1.10672 元大台灣50單日正向2倍基金 36.97000 36.16000 0.81000 2.24004 元大台灣中型100基金 33.74000 34.07000 -0.33000 -0.96859 元大台灣加權股價指數基金 25.04300 24.96100 0.08200 0.32851 元大台灣卓越50基金 81.23000 80.80000 0.43000 0.53218 元大台灣金融基金 17.54000 17.43000 0.11000 0.63110 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.95000 30.86000 0.09000 0.29164 元大台灣高股息基金 26.03000 26.12000 -0.09000 -0.34456 元大台灣電子科技基金 35.94000 36.01000 -0.07000 -0.19439 元大全球ETF成長組合基金 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 元大全球ETF穩健組合基金 14.69000 14.71000 -0.02000 -0.13596 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.67000 13.62000 0.05000 0.36711 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.92000 12.87000 0.05000 0.38850 元大全球不動產證券化基金-美元 12.87900 12.91200 -0.03300 -0.25558 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.06000 9.29000 -0.23000 -2.47578 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.93000 7.11000 -0.18000 -2.53165 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.47000 8.50000 -0.03000 -0.35294 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.66000 6.69000 -0.03000 -0.44843 元大全球股票入息基金-美元配息 9.77600 9.93300 -0.15700 -1.58059 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.56000 10.67000 -0.11000 -1.03093 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.49000 9.59000 -0.10000 -1.04275 元大全球新興市場精選組合基金 13.63000 13.84000 -0.21000 -1.51734 元大全球農業商機基金 16.98000 17.04000 -0.06000 -0.35211 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911 元大印度指數基金 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 元大印度基金 12.61000 12.67000 -0.06000 -0.47356 元大多多基金 22.07000 22.49000 -0.42000 -1.86750 元大多福基金 59.06000 60.50000 -1.44000 -2.38017 元大亞太成長基金 9.59000 9.80000 -0.21000 -2.14286 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.57270 8.54610 0.02660 0.31125 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.09930 7.07730 0.02200 0.31085 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.62500 9.78700 -0.16200 -1.65526 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.81000 9.92000 -0.11000 -1.10887 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.62000 9.73000 -0.11000 -1.13052 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.81000 9.92000 -0.11000 -1.10887 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.01100 10.09900 -0.08800 -0.87137 元大卓越基金 52.28000 52.60000 -0.32000 -0.60837 元大店頭基金 9.53000 9.70000 -0.17000 -1.75258 元大泛歐成長基金 9.43000 9.53000 -0.10000 -1.04932 元大美元貨幣市場基金-美元 10.22780 10.22720 0.00060 0.00587 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.35940 9.36420 -0.00480 -0.05126 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.08980 30.85470 0.23510 0.76196 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.59520 37.19280 0.40240 1.08193 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.06850 19.12180 -0.05330 -0.27874 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.26450 19.11740 0.14710 0.76946 元大美國政府7至10年期債券基金 38.01400 37.64610 0.36790 0.97726 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.50110 20.53080 -0.02970 -0.14466 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.93630 17.84480 0.09150 0.51275 元大高科技基金 21.37000 21.68000 -0.31000 -1.42989 元大得利貨幣市場基金 16.24040 16.24020 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.97280 11.97270 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 14.10000 14.18000 -0.08000 -0.56417 元大華夏中小基金 8.07000 8.39000 -0.32000 -3.81406 元大新中國基金-人民幣 10.26000 10.68000 -0.42000 -3.93258 元大新中國基金-美元 10.21400 10.70400 -0.49000 -4.57773 元大新中國基金-新台幣 9.96000 10.37000 -0.41000 -3.95371 元大新主流基金 30.91000 31.60000 -0.69000 -2.18354 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.43020 10.38870 0.04150 0.39947 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.27090 10.35310 -0.08220 -0.79397 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.65040 10.60400 0.04640 0.43757 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.41140 9.37040 0.04100 0.43755 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.78510 9.78030 0.00480 0.04908 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.44760 9.44300 0.00460 0.04871 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.72890 9.66480 0.06410 0.66323 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.39580 9.33400 0.06180 0.66210 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.53700 9.53490 0.00210 0.02202 元大新興亞洲基金 11.81000 12.05000 -0.24000 -1.99170 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.34990 9.42520 -0.07530 -0.79892 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.23270 9.30710 -0.07440 -0.79939 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.40470 9.36430 0.04040 0.43143 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.28450 9.24460 0.03990 0.43160 元大萬泰貨幣市場基金 15.08990 15.08970 0.00020 0.00133 元大經貿基金 42.62000 43.38000 -0.76000 -1.75196 元大實質多重資產基金-人民幣 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 元大實質多重資產基金-美元 9.44400 9.49200 -0.04800 -0.50569 元大實質多重資產基金-新台幣 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 元大滬深300單日反向1倍基金 14.86000 15.08000 -0.22000 -1.45889 元大滬深300單日正向2倍基金 15.33000 15.01000 0.32000 2.13191 元大摩臺基金 37.91000 37.75000 0.16000 0.42384 元大標普500基金 25.13000 25.11000 0.02000 0.07965 元大標普500單日反向1倍基金 13.39000 13.29000 0.10000 0.75245 元大標普500單日正向2倍基金 32.69000 33.03000 -0.34000 -1.02937 元大標智滬深300基金 17.95000 18.15000 -0.20000 -1.10193 元大歐洲50基金 24.62000 25.11000 -0.49000 -1.95141 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.45820 9.43860 0.01960 0.20766 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.15770 10.15730 0.00040 0.00394 元大績效基金 63.67000 65.09000 -1.42000 -2.18159 元大韓國KOSPI200基金 22.79000 22.51000 0.28000 1.24389 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.90000 16.17000 -0.27000 -1.66976 日盛上選基金 35.66000 36.40000 -0.74000 -2.03297 日盛小而美基金 19.61000 20.01000 -0.40000 -1.99900 日盛中國內需動力基金 10.81000 11.17000 -0.36000 -3.22292 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.55570 11.54310 0.01260 0.10916 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.77020 9.75960 0.01060 0.10861 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.81690 11.82890 -0.01200 -0.10145 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.98500 9.99520 -0.01020 -0.10205 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.67990 10.65980 0.02010 0.18856 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.00850 8.99160 0.01690 0.18795 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.77000 12.14000 -0.37000 -3.04778 日盛中國戰略A股基金(美元) 11.90000 12.38000 -0.48000 -3.87722 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.04000 12.45000 -0.41000 -3.29317 日盛日盛基金 14.83000 15.18000 -0.35000 -2.30567 日盛目標收益組合基金(美元) 9.60000 9.67000 -0.07000 -0.72389 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.49000 9.54000 -0.05000 -0.52411 日盛全球抗暖化基金 10.43000 10.53000 -0.10000 -0.94967 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.04730 10.06160 -0.01430 -0.14212 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.51160 9.52510 -0.01350 -0.14173 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.83780 9.83200 0.00580 0.05899 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.31560 9.31010 0.00550 0.05908 日盛全球新興債券基金A 10.60220 10.60480 -0.00260 -0.02452 日盛全球新興債券基金B 8.29040 8.29240 -0.00200 -0.02412 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39410 2.38830 0.00580 0.24285 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.67870 1.67460 0.00410 0.24483 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37140 0.37200 -0.00060 -0.16129 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26130 0.26170 -0.00040 -0.15285 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.28070 12.26800 0.01270 0.10352 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.49720 8.48840 0.00880 0.10367 日盛亞洲機會基金 7.59000 7.79000 -0.20000 -2.56739 日盛首選基金 18.33000 18.76000 -0.43000 -2.29211 日盛高科技基金 19.28000 19.65000 -0.37000 -1.88295 日盛貨幣市場基金 14.75760 14.75740 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 43.20000 44.25000 -1.05000 -2.37288 日盛精選五虎基金 39.20000 39.71000 -0.51000 -1.28431 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47380 13.47370 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 36.12000 36.76000 -0.64000 -1.74102 台新MSCI中國基金 22.37000 22.91000 -0.54000 -2.35705 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.25000 18.45000 -0.20000 -1.08401 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.59000 21.12000 0.47000 2.22538 台新大眾貨幣市場基金 14.15010 14.14990 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.95680 9.92500 0.03180 0.32040 台新中美貨幣市場基金-美元 10.73690 10.76820 -0.03130 -0.29067 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.07910 10.04700 0.03210 0.31950 台新中國通基金 48.86000 49.55000 -0.69000 -1.39253 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.54330 0.56260 -0.01930 -3.43050 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.38000 16.86300 -0.48300 -2.86426 台新中國精選中小基金-美元 0.39480 0.41280 -0.01800 -4.36047 台新中國精選中小基金-新台幣 11.92000 12.39000 -0.47000 -3.79338 台新主流基金 24.88000 25.24000 -0.36000 -1.42631 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.25000 19.18000 0.07000 0.36496 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64140 0.64280 -0.00140 -0.21780 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.47000 14.41000 0.06000 0.41638 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48150 0.48260 -0.00110 -0.22793 台新台灣中小基金 38.41000 38.85000 -0.44000 -1.13256 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.46790 9.42070 0.04720 0.50102 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.30920 9.33080 -0.02160 -0.23149 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.58000 8.54000 0.04000 0.46838 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.36200 10.38410 -0.02210 -0.21283 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.53920 10.62270 -0.08350 -0.78605 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.29810 11.38790 -0.08980 -0.78856 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886 台新印度基金 15.52000 15.58000 -0.06000 -0.38511 台新亞美短期債券基金 10.93310 10.92280 0.01030 0.09430 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.58610 8.57220 0.01390 0.16215 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29050 0.29190 -0.00140 -0.47962 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.81280 11.79350 0.01930 0.16365 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39400 0.39580 -0.00180 -0.45478 台新真吉利貨幣市場基金 11.08270 11.08260 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.87860 29.78900 0.08960 0.30078 台新智慧生活基金-美元 10.63580 10.68960 -0.05380 -0.50329 台新智慧生活基金-新台幣 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.69130 8.79950 -0.10820 -1.22962 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.69580 8.75020 -0.05440 -0.62170 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.25070 9.36590 -0.11520 -1.22999 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.26320 9.32120 -0.05800 -0.62224 台新新興市場債券基金(A類型) 10.38830 10.38710 0.00120 0.01155 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33930 0.34130 -0.00200 -0.58599 台新新興市場債券基金(B類型) 7.81820 7.81730 0.00090 0.01151 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26900 0.27060 -0.00160 -0.59128 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.09000 6.26000 -0.17000 -2.71565 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.12000 20.08000 0.04000 0.19920 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.64400 10.72800 -0.08400 -0.78300 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 24.07000 24.90000 -0.83000 -3.33333 未來資產全球大消費基金 15.65000 15.73000 -0.08000 -0.50858 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.76570 11.75680 0.00890 0.07570 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.57380 9.56650 0.00730 0.07631 未來資產亞洲新富基金 22.13000 22.57000 -0.44000 -1.94949 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55660 12.55640 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 14.88000 15.41000 -0.53000 -3.43933 未來資產新興市場債券基金A 8.56180 8.61490 -0.05310 -0.61637 未來資產新興市場債券基金B 6.57490 6.61570 -0.04080 -0.61671 未來資產閣來寶全球組合基金 11.63000 11.61000 0.02000 0.17227 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.03980 11.03600 0.00380 0.03443 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.22010 10.24360 -0.02350 -0.22941 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.46440 9.44950 0.01490 0.15768 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.64650 10.62980 0.01670 0.15711 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.44340 8.48010 -0.03670 -0.43278 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.55690 9.59840 -0.04150 -0.43236 永豐中小基金 56.75000 57.78000 -1.03000 -1.78262 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.78000 1.77900 0.00100 0.05621 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.32020 2.31880 0.00140 0.06038 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.41940 8.43680 -0.01740 -0.20624 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.64700 10.66900 -0.02200 -0.20620 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.90000 5.08000 -0.18000 -3.54331 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.81000 23.72000 -0.91000 -3.83642 永豐主流品牌基金 17.98000 18.40000 -0.42000 -2.28261 永豐永豐基金 36.53000 37.22000 -0.69000 -1.85384 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 10.02120 10.04360 -0.02240 -0.22303 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 10.02100 10.04350 -0.02250 -0.22403 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 10.00520 10.02300 -0.01780 -0.17759 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 10.00510 10.02290 -0.01780 -0.17759 永豐亞洲民生消費基金 12.47000 12.75000 -0.28000 -2.19608 永豐南非幣2021保本基金 12.70610 12.72830 -0.02220 -0.17441 永豐高科技基金 27.75000 28.56000 -0.81000 -2.83613 永豐貨幣市場基金 13.87170 13.87150 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.02340 2.02010 0.00330 0.16336 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.38080 2.37700 0.00380 0.15987 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.76740 7.77570 -0.00830 -0.10674 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.29360 10.30460 -0.01100 -0.10675 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.13140 7.16460 -0.03320 -0.46339 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.83970 10.89010 -0.05040 -0.46281 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.83000 10.01000 -0.18000 -1.79820 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.22000 8.49000 -0.27000 -3.18021 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.64000 19.13000 -0.49000 -2.56142 永豐臺灣加權ETF基金 54.41000 54.34000 0.07000 0.12882 永豐領航科技基金 44.27000 45.18000 -0.91000 -2.01417 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.11000 10.30000 -0.19000 -1.84466 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.13000 10.34000 -0.21000 -2.03095 永豐趨勢平衡基金 51.08000 52.00000 -0.92000 -1.76923 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.50050 11.49940 0.00110 0.00957 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.55930 9.56050 -0.00120 -0.01255 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.68320 9.68440 -0.00120 -0.01239 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.53160 9.52880 0.00280 0.02938 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.61620 9.61340 0.00280 0.02913 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.57640 9.57580 0.00060 0.00627 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.83100 9.83040 0.00060 0.00610 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.51390 9.51180 0.00210 0.02208 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.68190 9.67970 0.00220 0.02273 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.36000 11.71000 -0.35000 -2.98890 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.46000 10.82000 -0.36000 -3.32717 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.28000 11.70000 -0.42000 -3.58974 兆豐國際中小基金 16.73000 17.04000 -0.31000 -1.81925 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.88000 15.29000 -0.41000 -2.68149 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.46000 21.07000 -0.61000 -2.89511 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.54000 21.23000 -0.69000 -3.25012 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.90000 12.95000 -0.05000 -0.38610 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.90000 12.95000 -0.05000 -0.38610 兆豐國際生命科學基金 15.74000 15.78000 -0.04000 -0.25349 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.29230 10.32840 -0.03610 -0.34952 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.62940 10.70550 -0.07610 -0.71085 兆豐國際全球高股息基金 11.71000 11.76000 -0.05000 -0.42517 兆豐國際全球基金 32.99000 33.21000 -0.22000 -0.66245 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.23500 10.23450 0.00050 0.00489 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.79440 9.79910 -0.00470 -0.04796 兆豐國際國民基金 22.80000 23.06000 -0.26000 -1.12749 兆豐國際第一基金 13.77000 14.00000 -0.23000 -1.64286 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.82390 9.81260 0.01130 0.11516 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.84360 7.86110 -0.01750 -0.22262 兆豐國際萬全基金 21.27000 21.55000 -0.28000 -1.29930 兆豐國際電子基金 26.90000 27.10000 -0.20000 -0.73801 兆豐國際綠鑽基金 8.06000 8.17000 -0.11000 -1.34639 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.90000 21.76000 0.14000 0.64338 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.71000 16.87000 -0.16000 -0.94843 兆豐國際豐台灣基金 32.74000 32.70000 0.04000 0.12232 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49230 12.49220 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391 合庫全球高收益債券基金A類型 10.97690 11.05360 -0.07670 -0.69389 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.83260 11.94500 -0.11240 -0.94098 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.62460 10.71520 -0.09060 -0.84553 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.38570 11.49140 -0.10570 -0.91982 合庫全球高收益債券基金B類型 8.10120 8.15780 -0.05660 -0.69381 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.46660 9.55580 -0.08920 -0.93346 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.99620 9.07360 -0.07740 -0.85302 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.96360 9.04770 -0.08410 -0.92952 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.29010 9.36890 -0.07880 -0.84108 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.28000 10.36000 -0.08000 -0.77220 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.26000 11.42000 -0.16000 -1.40105 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.52000 9.59000 -0.07000 -0.72993 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.60000 10.74000 -0.14000 -1.30354 合庫全球新興市場基金 9.21000 9.38000 -0.17000 -1.81237 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.35000 10.46000 -0.11000 -1.05163 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.62000 10.74000 -0.12000 -1.11732 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.80000 9.91000 -0.11000 -1.10999 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.07000 10.19000 -0.12000 -1.17763 合庫貨幣市場基金 10.12150 10.12140 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.43980 9.48930 -0.04950 -0.52164 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.70410 9.76620 -0.06210 -0.63587 合庫新興多重收益基金A類型 9.96270 10.00610 -0.04340 -0.43374 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.43370 11.51810 -0.08440 -0.73276 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.28340 13.40870 -0.12530 -0.93447 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.88580 8.93390 -0.04810 -0.53840 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.51360 9.57450 -0.06090 -0.63606 合庫新興多重收益基金B類型 7.89930 7.93370 -0.03440 -0.43359 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.85880 8.92340 -0.06460 -0.72394 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.05110 10.14530 -0.09420 -0.92851 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.34000 10.46000 -0.12000 -1.14723 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.34000 10.40000 -0.06000 -0.57692 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.08000 10.19000 -0.11000 -1.07949 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.09000 10.14000 -0.05000 -0.49310 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.93450 10.93060 0.00390 0.03568 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.47500 10.56240 -0.08740 -0.82746 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10270 10.12490 -0.02220 -0.21926 安聯中國東協基金 15.79000 16.09000 -0.30000 -1.86451 安聯中國策略基金 15.36000 15.91000 -0.55000 -3.45695 安聯中華新思路基金-人民幣 14.72000 15.11000 -0.39000 -2.58107 安聯中華新思路基金-美元 14.56000 15.07000 -0.51000 -3.38421 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.37000 13.76000 -0.39000 -2.83430 安聯台灣大壩基金 28.37000 28.57000 -0.20000 -0.70004 安聯台灣科技基金 48.17000 48.48000 -0.31000 -0.63944 安聯台灣貨幣市場基金 12.48120 12.48110 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 31.62000 31.83000 -0.21000 -0.65975 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.06820 10.07390 -0.00570 -0.05658 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.99030 14.99470 -0.00440 -0.02934 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.64820 9.65100 -0.00280 -0.02901 安聯四季成長組合基金-美元 11.57000 11.72000 -0.15000 -1.27986 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.60000 11.69000 -0.09000 -0.76989 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.07590 12.08380 -0.00790 -0.06538 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.08450 10.08860 -0.00410 -0.04064 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.19890 12.20640 -0.00750 -0.06144 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.53860 9.54340 -0.00480 -0.05030 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.38500 9.38890 -0.00390 -0.04154 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.07720 9.08290 -0.00570 -0.06276 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.63000 11.76000 -0.13000 -1.10544 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.30000 11.36000 -0.06000 -0.52817 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.64000 10.67000 -0.03000 -0.28116 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.53000 10.65000 -0.12000 -1.12676 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.68000 9.73000 -0.05000 -0.51387 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.50000 11.63000 -0.13000 -1.11780 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.76000 10.81000 -0.05000 -0.46253 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.40000 10.52000 -0.12000 -1.14068 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.86470 11.86560 -0.00090 -0.00758 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.88600 10.89420 -0.00820 -0.07527 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.55830 10.56470 -0.00640 -0.06058 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.96170 8.96460 -0.00290 -0.03235 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.75500 8.76170 -0.00670 -0.07647 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.46580 8.47090 -0.00510 -0.06021 安聯全球人口趨勢基金 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.59000 35.19000 0.40000 1.13669 安聯全球油礦金趨勢基金 8.75000 8.76000 -0.01000 -0.11416 安聯全球計量平衡基金 12.64000 12.76000 -0.12000 -0.94044 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.03090 12.01630 0.01460 0.12150 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.46800 10.45530 0.01270 0.12147 安聯全球新興市場基金 17.78000 18.17000 -0.39000 -2.14640 安聯全球農金趨勢基金 9.61000 9.66000 -0.05000 -0.51760 安聯全球綠能趨勢基金 9.32000 9.49000 -0.17000 -1.79136 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573 安聯亞洲動態策略基金 24.35000 24.86000 -0.51000 -2.05149 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.00650 10.00250 0.00400 0.03999 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.81030 9.80640 0.00390 0.03977 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.06210 83.08180 -0.01970 -0.02371 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.53620 12.60140 -0.06520 -0.51740 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.60330 65.65530 -0.05200 -0.07920 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.82520 9.87630 -0.05110 -0.51740 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.53510 2.53090 0.00420 0.16595 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.60160 10.65120 -0.04960 -0.46568 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.12840 2.11120 0.01720 0.81470 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.85160 8.90100 -0.04940 -0.55499 宏利台灣動力基金 32.86000 33.44000 -0.58000 -1.73445 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.31520 10.42510 -0.10990 -1.05419 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.90590 9.94770 -0.04180 -0.42020 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.18740 8.27460 -0.08720 -1.05383 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.04410 8.08980 -0.04570 -0.56491 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.30000 10.34000 -0.04000 -0.38685 宏利全球債券組合基金 12.94700 12.93850 0.00850 0.06570 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77490 2.77720 -0.00230 -0.08282 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.70340 11.68800 0.01540 0.13176 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.71860 8.70630 0.01230 0.14128 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31540 2.28080 0.03460 1.51701 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.78090 10.69720 0.08370 0.78245 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.11040 4.24270 -0.13230 -3.11830 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.66560 0.68740 -0.02180 -3.17137 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.14000 19.70000 -0.56000 -2.84264 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.69620 11.71240 -0.01620 -0.13831 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.42040 10.43640 -0.01600 -0.15331 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.08750 10.08590 0.00160 0.01586 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.03540 9.07010 -0.03470 -0.38258 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.59350 8.60670 -0.01320 -0.15337 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.46730 8.45390 0.01340 0.15851 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.56530 8.59220 -0.02690 -0.31307 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.68950 2.71310 -0.02360 -0.86985 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39240 0.39600 -0.00360 -0.90909 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.87170 11.95300 -0.08130 -0.68016 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89240 0.90360 -0.01120 -1.23949 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.29280 7.34780 -0.05500 -0.74852 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.02480 2.04550 -0.02070 -1.01198 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29120 0.29390 -0.00270 -0.91868 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.95800 9.01920 -0.06120 -0.67855 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32720 0.33070 -0.00350 -1.05836 宏利萬利貨幣市場基金 13.63350 13.63340 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.87000 2.96000 -0.09000 -3.04054 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.85000 13.16000 -0.31000 -2.35562 宏利臺灣股息收益基金 28.87000 29.16000 -0.29000 -0.99451 宏利澳幣保本基金 11.99860 11.98770 0.01090 0.09093 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.37000 9.34000 0.03000 0.32120 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.89000 10.93000 -0.04000 -0.36597 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.11000 11.23000 -0.12000 -1.06857 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.34000 11.58000 -0.24000 -2.07254 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.07000 10.22000 -0.15000 -1.46771 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.66000 11.83000 -0.17000 -1.43702 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.81220 9.74690 0.06530 0.66996 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.65950 9.68460 -0.02510 -0.25917 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.88490 8.83480 0.05010 0.56708 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.45760 10.39870 0.05890 0.56642 貝萊德亞美利加收益基金 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099 貝萊德新台幣基金 12.92770 12.92760 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.30000 26.28000 0.02000 0.07610 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19950 11.19750 0.00200 0.01786 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15640 10.17370 -0.01730 -0.17005 保德信大中華基金 30.77000 31.60000 -0.83000 -2.62658 保德信中小型股基金 49.10000 50.26000 -1.16000 -2.30800 保德信中國中小基金-人民幣 9.60000 10.04000 -0.44000 -4.38247 保德信中國中小基金-美元 9.81000 10.34000 -0.53000 -5.12573 保德信中國中小基金-新臺幣 9.27000 9.71000 -0.44000 -4.53141 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.64370 9.75750 -0.11380 -1.16628 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.65260 9.75730 -0.10470 -1.07304 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.74890 9.86290 -0.11400 -1.15585 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.44450 10.56660 -0.12210 -1.15553 保德信中國品牌基金-人民幣 9.90000 10.23000 -0.33000 -3.22581 保德信中國品牌基金-美元 9.77000 10.08000 -0.31000 -3.07540 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.62000 10.97000 -0.35000 -3.19052 保德信台商全方位基金 37.96000 38.72000 -0.76000 -1.96281 保德信全球中小基金 30.43000 30.53000 -0.10000 -0.32755 保德信全球消費商機基金 18.12000 18.19000 -0.07000 -0.38483 保德信全球基礎建設基金 12.09000 12.04000 0.05000 0.41528 保德信全球資源基金 8.07000 8.06000 0.01000 0.12407 保德信全球醫療生化基金-美元 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.13000 32.00000 0.13000 0.40625 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.80980 9.87150 -0.06170 -0.62503 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.51840 10.58340 -0.06500 -0.61417 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.11300 9.11340 -0.00040 -0.00439 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.75930 9.75970 -0.00040 -0.00410 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.25030 8.26380 -0.01350 -0.16336 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.73760 10.75510 -0.01750 -0.16271 保德信亞太基金 21.89000 22.35000 -0.46000 -2.05817 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.52620 8.50710 0.01910 0.22452 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.15800 11.13310 0.02490 0.22366 保德信店頭市場基金 35.45000 36.27000 -0.82000 -2.26082 保德信拉丁美洲基金 6.32000 6.27000 0.05000 0.79745 保德信金平衡基金 29.64000 29.59000 0.05000 0.16898 保德信金滿意基金 43.10000 43.31000 -0.21000 -0.48488 保德信科技島基金 27.00000 27.30000 -0.30000 -1.09890 保德信高成長基金 95.41000 96.35000 -0.94000 -0.97561 保德信第一基金 27.44000 27.81000 -0.37000 -1.33046 保德信貨幣市場基金 15.75540 15.75520 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.55740 10.63780 -0.08040 -0.75580 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.50680 10.52330 -0.01650 -0.15679 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.81370 10.87590 -0.06220 -0.57191 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.07550 10.07290 0.00260 0.02581 保德信新世紀基金 10.19000 10.12000 0.07000 0.69170 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.02290 8.03490 -0.01200 -0.14935 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.66110 10.67710 -0.01600 -0.14985 保德信新興趨勢組合基金 11.17000 11.38000 -0.21000 -1.84534 保德信瑞騰基金 15.53630 15.53620 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.37000 10.52000 -0.15000 -1.42586 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.71740 9.77110 -0.05370 -0.54958 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.86800 9.92260 -0.05460 -0.55026 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.62220 9.67140 -0.04920 -0.50872 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.68590 9.73570 -0.04980 -0.51152 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.69400 9.77680 -0.08280 -0.84690 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.69390 9.77680 -0.08290 -0.84793 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.66930 9.74360 -0.07430 -0.76255 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.67060 9.74510 -0.07450 -0.76449 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.76580 9.83520 -0.06940 -0.70563 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.90000 9.97810 -0.07810 -0.78271 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 9.89960 9.97790 -0.07830 -0.78473 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.89560 9.96730 -0.07170 -0.71935 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.89560 9.96730 -0.07170 -0.71935 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.47170 9.56560 -0.09390 -0.98164 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.41420 9.49880 -0.08460 -0.89064 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95170 1.95100 0.00070 0.03588 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.63100 2.62950 0.00150 0.05705 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30360 0.30510 -0.00150 -0.49164 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44460 0.44680 -0.00220 -0.49239 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.62480 8.64540 -0.02060 -0.23828 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.82630 11.84100 -0.01470 -0.12414 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.52790 9.53920 -0.01130 -0.11846 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.56800 11.58060 -0.01260 -0.10880 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.93580 8.99080 -0.05500 -0.61174 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.87280 10.93970 -0.06690 -0.61153 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.99650 10.08000 -0.08350 -0.82837 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.85140 9.92500 -0.07360 -0.74156 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.07720 10.11100 -0.03380 -0.33429 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.55530 10.59050 -0.03520 -0.33237 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.95560 9.98570 -0.03010 -0.30143 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.78420 9.82480 -0.04060 -0.41324 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.01040 10.05180 -0.04140 -0.41187 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.71450 9.74980 -0.03530 -0.36206 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.85890 9.88650 -0.02760 -0.27917 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.20090 10.23260 -0.03170 -0.30979 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.22770 6.27000 -0.04230 -0.67464 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.56270 10.63450 -0.07180 -0.67516 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64290 11.64280 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 20.35000 20.73000 -0.38000 -1.83309 施羅德樂活中小基金-I類型 4627.880004714.39000 -86.51000 -1.83502 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.55790 10.71490 -0.15700 -1.46525 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.71480 11.94320 -0.22840 -1.91239 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.95630 11.17160 -0.21530 -1.92721 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.44470 9.58520 -0.14050 -1.46580 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.00600 10.20110 -0.19510 -1.91254 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.80390 9.99640 -0.19250 -1.92569 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.82130 10.98220 -0.16090 -1.46510 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.52090 11.74550 -0.22460 -1.91222 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.46490 11.69000 -0.22510 -1.92558 柏瑞五國金勢力建設基金 6.41000 6.45000 -0.04000 -0.62016 柏瑞巨人基金 12.89000 12.88000 0.01000 0.07764 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64560 13.64550 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.11000 16.18000 -0.07000 -0.43263 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.30550 13.33010 -0.02460 -0.18454 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.76350 11.82340 -0.05990 -0.50662 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.38580 12.44730 -0.06150 -0.49408 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.93190 8.94840 -0.01650 -0.18439 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.77620 6.78870 -0.01250 -0.18413 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.83220 8.87710 -0.04490 -0.50580 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.48450 8.52100 -0.03650 -0.42835 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.81920 10.87290 -0.05370 -0.49389 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.36840 8.40930 -0.04090 -0.48637 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.93800 11.99870 -0.06070 -0.50589 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.52680 11.54810 -0.02130 -0.18445 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.60100 11.65090 -0.04990 -0.42829 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.27490 11.33090 -0.05600 -0.49422 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.97930 8.99590 -0.01660 -0.18453 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.86800 9.91810 -0.05010 -0.50514 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.69830 9.74010 -0.04180 -0.42915 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.62320 9.67100 -0.04780 -0.49426 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.46580 9.51210 -0.04630 -0.48675 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.16480 10.15100 0.01380 0.13595 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.06930 10.08620 -0.01690 -0.16756 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.98270 10.00110 -0.01840 -0.18398 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.05710 10.08350 -0.02640 -0.26181 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.02080 10.00720 0.01360 0.13590 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.88740 9.90390 -0.01650 -0.16660 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.84010 9.85820 -0.01810 -0.18360 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.91500 9.94100 -0.02600 -0.26154 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.14530 10.13150 0.01380 0.13621 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.06930 10.08620 -0.01690 -0.16756 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.98270 10.00110 -0.01840 -0.18398 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.05720 10.08360 -0.02640 -0.26181 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.02090 10.00730 0.01360 0.13590 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.88740 9.90400 -0.01660 -0.16761 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.84010 9.85820 -0.01810 -0.18360 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.91500 9.94100 -0.02600 -0.26154 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.58080 10.55710 0.02370 0.22449 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.78690 11.79750 -0.01060 -0.08985 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.23100 11.24400 -0.01300 -0.11562 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.08230 9.06200 0.02030 0.22401 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.82880 9.83770 -0.00890 -0.09047 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.69330 9.70450 -0.01120 -0.11541 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.29610 10.27300 0.02310 0.22486 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.97490 10.98480 -0.00990 -0.09012 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.85030 10.86290 -0.01260 -0.11599 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.08250 9.06220 0.02030 0.22401 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.82920 9.83800 -0.00880 -0.08945 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.69370 9.70490 -0.01120 -0.11541 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.18000 13.42000 -0.24000 -1.78838 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.18000 14.50000 -0.32000 -2.20690 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.41000 9.63000 -0.22000 -2.28453 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.73000 8.89000 -0.16000 -1.79978 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.84000 10.06000 -0.22000 -2.18688 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.52000 11.72000 -0.20000 -1.70648 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.78000 12.05000 -0.27000 -2.24066 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.12000 12.41000 -0.29000 -2.33683 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.56000 14.04000 -0.48000 -3.41880 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.52000 13.90000 -0.38000 -2.73381 柏瑞拉丁美洲基金 8.64000 8.59000 0.05000 0.58207 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.33840 11.31590 0.02250 0.19884 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.47240 7.45760 0.01480 0.19846 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.24160 11.25240 -0.01080 -0.09598 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.92140 10.95750 -0.03610 -0.32945 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.09610 10.12980 -0.03370 -0.33268 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.31260 8.32060 -0.00800 -0.09615 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.38820 9.41930 -0.03110 -0.33017 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.42050 9.45200 -0.03150 -0.33326 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.50580 10.54060 -0.03480 -0.33015 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.87220 9.88170 -0.00950 -0.09614 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.07980 10.11340 -0.03360 -0.33223 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.72640 9.75860 -0.03220 -0.32997 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.98190 8.99050 -0.00860 -0.09566 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.91300 8.93760 -0.02460 -0.27524 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.44330 9.47490 -0.03160 -0.33351 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.70840 11.79570 -0.08730 -0.74010 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.22370 11.34040 -0.11670 -1.02906 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.69270 10.80260 -0.10990 -1.01735 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.05230 7.10490 -0.05260 -0.74033 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.88140 8.97380 -0.09240 -1.02966 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.49740 9.59500 -0.09760 -1.01720 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.06470 10.13980 -0.07510 -0.74065 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.70970 10.81980 -0.11010 -1.01758 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.61080 9.71070 -0.09990 -1.02876 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.99310 9.06020 -0.06710 -0.74060 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.69960 9.79930 -0.09970 -1.01742 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.10070 11.05060 0.05010 0.45337 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.68330 11.66370 0.01960 0.16804 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.75760 10.74430 0.01330 0.12379 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.15260 9.11130 0.04130 0.45328 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.72050 9.70420 0.01630 0.16797 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.72190 9.71050 0.01140 0.11740 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.01210 10.99370 0.01840 0.16737 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.90430 9.85960 0.04470 0.45337 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.25040 10.23780 0.01260 0.12307 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.48810 9.44530 0.04280 0.45314 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.30520 9.26320 0.04200 0.45341 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.93930 9.92260 0.01670 0.16830 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.48420 9.47250 0.01170 0.12352 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.15000 18.22000 -0.07000 -0.38419 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.99000 17.08000 -0.09000 -0.52693 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.81350 12.83120 -0.01770 -0.13795 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.82450 10.87700 -0.05250 -0.48267 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.63080 11.68920 -0.05840 -0.49961 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.28670 12.32690 -0.04020 -0.32612 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.25610 11.32160 -0.06550 -0.57854 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.92280 9.97090 -0.04810 -0.48240 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.38550 10.43760 -0.05210 -0.49916 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.37590 10.40980 -0.03390 -0.32565 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.33920 10.39890 -0.05970 -0.57410 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.18260 10.23370 -0.05110 -0.49933 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.28010 10.33950 -0.05940 -0.57450 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.85000 14.01000 -0.16000 -1.14204 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 29.57000 28.94000 0.63000 2.17692 國泰大中華基金 21.66000 21.70000 -0.04000 -0.18433 國泰小龍基金 16.26000 16.33000 -0.07000 -0.42866 國泰中小成長基金 46.78000 47.22000 -0.44000 -0.93181 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.27660 4.41990 -0.14330 -3.24215 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.94000 20.60000 -0.66000 -3.20388 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.76170 0.79190 -0.03020 -3.81361 國泰中國內需增長基金美元級別 0.72140 0.75020 -0.02880 -3.83898 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.09220 2.07730 0.01490 0.71728 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.62230 9.58260 0.03970 0.41429 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.25360 8.21950 0.03410 0.41487 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31860 0.31920 -0.00060 -0.18797 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.43720 11.43290 0.00430 0.03761 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.76210 1.77230 -0.01020 -0.57552 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.16820 10.16320 0.00500 0.04920 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34170 0.34360 -0.00190 -0.55297 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.60690 4.77960 -0.17270 -3.61327 國泰中國新興戰略基金台幣級別 21.46000 22.27000 -0.81000 -3.63718 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.70520 0.73620 -0.03100 -4.21081 國泰中港台基金人民幣級別 3.35300 3.50550 -0.15250 -4.35031 國泰中港台基金台幣級別 15.63000 16.34000 -0.71000 -4.34517 國泰中港台基金美元級別 0.51970 0.54660 -0.02690 -4.92133 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.62000 27.34000 0.28000 1.02414 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.68000 12.83000 -0.15000 -1.16913 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.17000 35.35000 0.82000 2.31966 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.13510 10.08670 0.04840 0.47984 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.13510 10.08670 0.04840 0.47984 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.13510 10.08670 0.04840 0.47984 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33540 0.33590 -0.00050 -0.14885 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33540 0.33590 -0.00050 -0.14885 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33540 0.33590 -0.00050 -0.14885 國泰台灣貨幣市場基金 12.40390 12.40370 0.00020 0.00161 國泰平衡基金 29.70000 30.03000 -0.33000 -1.09890 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.25960 2.27610 -0.01650 -0.72492 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.55000 10.63000 -0.08000 -0.75259 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34920 0.35390 -0.00470 -1.32806 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47540 0.47800 -0.00260 -0.54393 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.28000 13.35000 -0.07000 -0.52434 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46780 0.47300 -0.00520 -1.09937 國泰全球資源基金台幣級別 5.75000 5.81000 -0.06000 -1.03270 國泰全球資源基金美元級別 0.18770 0.19070 -0.00300 -1.57315 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41090 0.41400 -0.00310 -0.74879 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37310 0.37580 -0.00270 -0.71847 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43470 0.43780 -0.00310 -0.70809 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.98000 11.04000 -0.06000 -0.54348 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.82000 9.87000 -0.05000 -0.50659 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50330 0.50300 0.00030 0.05964 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.24000 20.18000 0.06000 0.29732 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.14000 20.96000 0.18000 0.85878 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.39340 2.41880 -0.02540 -1.05011 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.26670 11.40400 -0.13730 -1.20396 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.21710 10.34150 -0.12440 -1.20292 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37080 0.37710 -0.00630 -1.67064 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33630 0.34200 -0.00570 -1.66667 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50160 0.50600 -0.00440 -0.86957 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.81000 11.97000 -0.16000 -1.33668 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40420 0.41220 -0.00800 -1.94081 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.76000 18.89000 -0.13000 -0.68819 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.62130 0.62940 -0.00810 -1.28694 國泰科技生化基金 39.12000 39.66000 -0.54000 -1.36157 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.05000 26.31000 -0.26000 -0.98822 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.82000 13.60000 0.22000 1.61765 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.02110 38.64580 0.37530 0.97113 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.48830 19.54110 -0.05280 -0.27020 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.52920 19.39230 0.13690 0.70595 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.22090 39.21430 0.00660 0.01683 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.03350 39.01450 0.01900 0.04870 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.06930 41.84150 0.22780 0.54444 國泰紐幣2021保本基金 12.01630 11.99600 0.02030 0.16922 國泰紐幣八年期保本基金 12.29610 12.27490 0.02120 0.17271 國泰紐幣保本基金 12.33380 12.33250 0.00130 0.01054 國泰高科技基金 14.27000 14.50000 -0.23000 -1.58621 國泰國泰基金台幣I級別 25.25000 25.48000 -0.23000 -0.90267 國泰國泰基金台幣級別 25.25000 25.48000 -0.23000 -0.90267 國泰富時中國A50基金 20.02000 19.97000 0.05000 0.25038 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33730 0.33820 -0.00090 -0.26611 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46600 0.46360 0.00240 0.51769 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.20000 11.25000 -0.05000 -0.44444 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36950 0.37320 -0.00370 -0.99143 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51050 0.51170 -0.00120 -0.23451 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34960 0.35260 -0.00300 -0.85082 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48310 0.48340 -0.00030 -0.06206 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.49560 10.51980 -0.02420 -0.23004 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.61220 7.62970 -0.01750 -0.22937 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35470 0.35580 -0.00110 -0.30916 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25510 0.25580 -0.00070 -0.27365 國泰新興市場基金台幣級別 12.00000 12.20000 -0.20000 -1.63934 國泰新興市場基金美元級別 0.39780 0.40690 -0.00910 -2.23642 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.10530 2.10570 -0.00040 -0.01900 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.40190 1.40220 -0.00030 -0.02139 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33530 0.33740 -0.00210 -0.62241 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36020 0.36240 -0.00220 -0.60706 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22550 0.22700 -0.00150 -0.66079 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.28770 10.34510 -0.05740 -0.55485 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.72330 6.76070 -0.03740 -0.55320 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.15000 14.30000 -0.15000 -1.04895 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.04000 34.32000 0.72000 2.09790 國泰價值卓越基金 17.06000 17.36000 -0.30000 -1.72811 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.18000 11.40000 -0.22000 -1.92982 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38950 0.39950 -0.01000 -2.50313 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.96110 40.03130 -0.07020 -0.17536 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.09000 20.19000 -0.10000 -0.49529 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.27000 19.64000 -0.37000 -1.88391 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.09000 18.94000 0.15000 0.79197 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.01490 12.01620 -0.00130 -0.01082 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39800 0.40050 -0.00250 -0.62422 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.61080 9.60150 0.00930 0.09686 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.54210 8.54580 -0.00370 -0.04330 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.60490 10.59460 0.01030 0.09722 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.52420 9.52830 -0.00410 -0.04303 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.13140 11.12760 0.00380 0.03415 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14610 10.16910 -0.02300 -0.22618 第一金大中華基金 29.07000 29.71000 -0.64000 -2.15416 第一金小型精選基金 42.19000 43.18000 -0.99000 -2.29273 第一金中國世紀基金-人民幣 13.89000 14.33000 -0.44000 -3.07048 第一金中國世紀基金-美元 9.20640 9.55860 -0.35220 -3.68464 第一金中國世紀基金-美元-N 9.19660 9.55950 -0.36290 -3.79622 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.58000 10.93000 -0.35000 -3.20220 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.58000 10.93000 -0.35000 -3.20220 第一金中概平衡基金 26.51000 27.12000 -0.61000 -2.24926 第一金台灣貨幣市場基金 15.23890 15.23870 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.71800 177.71600 0.00200 0.00113 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.06950 10.05690 0.01260 0.12529 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.06950 10.05690 0.01260 0.12529 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.08000 10.02000 0.06000 0.59880 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.08000 10.02000 0.06000 0.59880 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.50890 14.66130 -0.15240 -1.03947 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.50850 14.66150 -0.15300 -1.04355 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.64000 13.70000 -0.06000 -0.43796 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.64000 13.70000 -0.06000 -0.43796 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.80920 9.86450 -0.05530 -0.56060 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.81200 9.86720 -0.05520 -0.55943 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.39020 9.41280 -0.02260 -0.24010 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.41410 9.43670 -0.02260 -0.23949 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.21380 10.27130 -0.05750 -0.55981 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.78420 9.80770 -0.02350 -0.23961 第一金全球大趨勢基金 23.61000 23.68000 -0.07000 -0.29561 第一金全球不動產證券化基金A 8.08810 8.13590 -0.04780 -0.58752 第一金全球不動產證券化基金B 5.80320 5.83750 -0.03430 -0.58758 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.37320 9.37670 -0.00350 -0.03733 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.37450 9.37790 -0.00340 -0.03626 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.64910 9.65300 -0.00390 -0.04040 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.65080 9.65440 -0.00360 -0.03729 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.58300 8.60460 -0.02160 -0.25103 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.07580 10.10120 -0.02540 -0.25146 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.72180 9.73340 -0.01160 -0.11918 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.71980 9.73230 -0.01250 -0.12844 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.01760 8.03140 -0.01380 -0.17183 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.85820 8.85690 0.00130 0.01468 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.85840 8.85710 0.00130 0.01468 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.06170 11.07600 -0.01430 -0.12911 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.06250 11.07680 -0.01430 -0.12910 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.96020 9.97740 -0.01720 -0.17239 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.66950 14.66740 0.00210 0.01432 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.30530 14.62520 -0.31990 -2.18732 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.32290 14.64320 -0.32030 -2.18736 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.21000 13.42000 -0.21000 -1.56483 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.24000 13.45000 -0.21000 -1.56134 第一金亞洲科技基金 20.10000 20.49000 -0.39000 -1.90337 第一金亞洲新興市場基金 13.33000 13.66000 -0.33000 -2.41581 第一金店頭市場基金 10.56000 10.84000 -0.28000 -2.58303 第一金創新趨勢基金 26.95000 27.64000 -0.69000 -2.49638 第一金電子基金 36.48000 37.36000 -0.88000 -2.35546 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.58000 19.45000 0.13000 0.66838 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.60000 19.72000 -0.12000 -0.60852 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.19000 9.68000 -0.49000 -5.06198 統一大中華中小基金(美元) 8.93000 9.49000 -0.56000 -5.90095 統一大中華中小基金(新台幣) 12.91000 13.63000 -0.72000 -5.28247 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 統一大東協高股息基金(美元) 9.82000 9.95000 -0.13000 -1.30653 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.90000 9.97000 -0.07000 -0.70211 統一大滿貫基金 35.55000 36.20000 -0.65000 -1.79558 統一大龍印基金 16.19000 16.64000 -0.45000 -2.70433 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.78000 10.17000 -0.39000 -3.83481 統一大龍騰中國基金(美元) 9.51000 9.98000 -0.47000 -4.70942 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.57000 11.02000 -0.45000 -4.08348 統一中小基金 29.66000 30.65000 -0.99000 -3.23002 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.51690 9.46790 0.04900 0.51754 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.42680 9.46280 -0.03600 -0.38044 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.04360 9.05230 -0.00870 -0.09611 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.19380 11.13620 0.05760 0.51723 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.01410 11.05610 -0.04200 -0.37988 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.56340 10.57350 -0.01010 -0.09552 統一台灣動力基金 20.19000 20.94000 -0.75000 -3.58166 統一全天候基金 123.54000 126.89000 -3.35000 -2.64008 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.77980 8.77000 0.00980 0.11174 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.00990 9.08090 -0.07100 -0.78186 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.91830 8.96970 -0.05140 -0.57304 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.01390 9.00390 0.01000 0.11106 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.24990 9.32280 -0.07290 -0.78195 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.15590 9.20870 -0.05280 -0.57337 統一全球債券組合基金 11.89380 11.90250 -0.00870 -0.07309 統一全球新科技基金(人民幣) 16.23000 16.33000 -0.10000 -0.61237 統一全球新科技基金(美元) 16.22000 16.46000 -0.24000 -1.45808 統一全球新科技基金(新台幣) 15.21000 15.35000 -0.14000 -0.91205 統一亞太基金 27.21000 27.89000 -0.68000 -2.43815 統一亞洲大金磚基金 13.27000 13.53000 -0.26000 -1.92166 統一奔騰基金 66.57000 68.60000 -2.03000 -2.95918 統一強棒貨幣市場基金 16.64700 16.64690 0.00010 0.00060 統一強漢基金(人民幣) 10.46000 10.76000 -0.30000 -2.78810 統一強漢基金(美元) 10.00000 10.38000 -0.38000 -3.66089 統一強漢基金(新台幣) 25.75000 26.56000 -0.81000 -3.04970 統一統信基金 35.36000 36.22000 -0.86000 -2.37438 統一黑馬基金 67.13000 69.19000 -2.06000 -2.97731 統一新亞洲科技能源基金 19.57000 20.03000 -0.46000 -2.29656 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.03980 8.03900 0.00080 0.00995 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.12640 10.12530 0.00110 0.01086 統一經建基金 52.46000 53.99000 -1.53000 -2.83386 統一龍馬基金 78.10000 79.94000 -1.84000 -2.30173 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 25.17000 25.84000 -0.67000 -2.59288 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 50.76000 51.98000 -1.22000 -2.34706 野村中國機會基金 14.59000 15.04000 -0.45000 -2.99202 野村巴西基金 5.06000 5.02000 0.04000 0.79681 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.19000 12.35000 -0.16000 -1.29555 野村台灣高股息基金 22.80000 22.84000 -0.04000 -0.17513 野村台灣運籌基金 38.47000 38.91000 -0.44000 -1.13081 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.62230 9.65170 -0.02940 -0.30461 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.59620 9.60670 -0.01050 -0.10930 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.59650 9.60800 -0.01150 -0.11969 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.70310 9.73290 -0.02980 -0.30618 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.66000 9.67060 -0.01060 -0.10961 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.62570 9.63730 -0.01160 -0.12037 野村平衡基金 20.02000 20.21000 -0.19000 -0.94013 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.04000 13.04000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 野村全球生技醫療基金 17.02000 16.93000 0.09000 0.53160 野村全球品牌基金 29.22000 29.51000 -0.29000 -0.98272 野村全球氣候變遷基金 8.65000 8.81000 -0.16000 -1.81612 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.01000 13.15000 -0.14000 -1.06464 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.21000 11.40000 -0.19000 -1.66667 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.22000 19.43000 -0.21000 -1.08080 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.12000 12.32000 -0.20000 -1.62338 野村全球短期收益基金-美元計價 10.44300 10.45820 -0.01520 -0.14534 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.31820 10.32410 -0.00590 -0.05715 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.54540 9.59350 -0.04810 -0.50138 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.30410 9.33080 -0.02670 -0.28615 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.83370 8.83670 -0.00300 -0.03395 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.07080 11.12710 -0.05630 -0.50597 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.58980 10.62010 -0.03030 -0.28531 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.11010 10.11400 -0.00390 -0.03856 野村成長基金 28.69000 28.68000 0.01000 0.03487 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.27890 9.44270 -0.16380 -1.73467 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.29850 9.44010 -0.14160 -1.49998 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.32000 9.41540 -0.09540 -1.01323 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.60520 9.77460 -0.16940 -1.73306 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.55710 9.70270 -0.14560 -1.50061 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.58330 9.68150 -0.09820 -1.01431 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.17000 9.35000 -0.18000 -1.92513 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.00000 13.26000 -0.26000 -1.96078 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.69990 9.75620 -0.05630 -0.57707 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.66880 9.69390 -0.02510 -0.25893 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.65450 9.64520 0.00930 0.09642 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.15500 10.21420 -0.05920 -0.57959 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.04470 10.07080 -0.02610 -0.25917 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.03610 10.02640 0.00970 0.09674 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.72390 8.72780 -0.00390 -0.04468 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.38580 9.43100 -0.04520 -0.47927 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.26600 9.30890 -0.04290 -0.46085 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.14760 13.15360 -0.00600 -0.04561 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.23630 12.29460 -0.05830 -0.47419 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.00550 10.05190 -0.04640 -0.46160 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.24920 10.28590 -0.03670 -0.35680 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.93970 9.95360 -0.01390 -0.13965 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.41980 9.41100 0.00880 0.09351 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.11990 11.10910 0.01080 0.09722 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.02030 10.05460 -0.03430 -0.34114 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.13340 11.22860 -0.09520 -0.84783 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.70060 10.77170 -0.07110 -0.66006 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.36280 10.39880 -0.03600 -0.34619 野村泰國基金 39.43000 40.93000 -1.50000 -3.66479 野村高科技基金 12.92000 13.26000 -0.34000 -2.56410 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.06000 10.10990 -0.04990 -0.49358 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.34630 10.46120 -0.11490 -1.09834 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.66290 10.70360 -0.04070 -0.38025 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.77430 9.87000 -0.09570 -0.96960 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.55330 9.60050 -0.04720 -0.49164 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.58540 9.68700 -0.10160 -1.04883 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.81470 11.94580 -0.13110 -1.09746 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.10290 13.12830 -0.02540 -0.19348 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.85510 10.96130 -0.10620 -0.96886 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.61540 10.66790 -0.05250 -0.49213 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.89020 11.00600 -0.11580 -1.05215 野村貨幣市場基金 16.25410 16.25390 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.76000 16.04000 -0.28000 -1.74564 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.97420 9.97190 0.00230 0.02306 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.91740 7.91690 0.00050 0.00632 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.64790 11.64720 0.00070 0.00601 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.10000 7.22000 -0.12000 -1.66205 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.71000 9.12000 -0.41000 -4.49561 野村精選貨幣市場基金 12.07310 12.07300 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.26000 12.46000 -0.20000 -1.60514 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.68000 11.88000 -0.20000 -1.68350 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.19000 11.35000 -0.16000 -1.40969 野村歐洲高股息基金季配型 7.92000 8.00000 -0.08000 -1.00000 野村歐洲高股息基金累積型 11.18000 11.29000 -0.11000 -0.97431 野村積極成長基金 12.12000 12.11000 0.01000 0.08258 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.71000 9.86000 -0.15000 -1.52130 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.54000 36.07000 -0.53000 -1.46937 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.12050 10.11110 0.00940 0.09297 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.61660 8.64060 -0.02400 -0.27776 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.03190 8.03680 -0.00490 -0.06097 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.83690 7.83140 0.00550 0.07023 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.56350 11.59570 -0.03220 -0.27769 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.55550 10.56180 -0.00630 -0.05965 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.33000 10.32270 0.00730 0.07072 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846 野村環球基金-人民幣計價 15.89000 16.06000 -0.17000 -1.05853 野村環球基金-美元計價 12.60000 12.71000 -0.11000 -0.86546 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.27000 17.32000 -0.05000 -0.28868 野村鴻利基金 23.18000 23.43000 -0.25000 -1.06701 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85240 16.85230 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.97000 21.15000 -0.18000 -0.85106 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.02000 13.17000 -0.15000 -1.13895 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.08000 10.13000 -0.05000 -0.49358 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.01000 15.10000 -0.09000 -0.59603 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.01770 10.00720 0.01050 0.10492 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.14550 13.13180 0.01370 0.10433 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.51530 9.59230 -0.07700 -0.80273 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.50390 9.59230 -0.08840 -0.92157 凱基台商天下基金 13.24000 13.48000 -0.24000 -1.78042 凱基台灣精五門基金 21.15000 21.15000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.73990 10.82080 -0.08090 -0.74763 凱基亞太高股息基金 12.88000 13.33000 -0.45000 -3.37584 凱基亞洲四金磚基金 17.84000 18.40000 -0.56000 -3.04348 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.63000 14.01000 -0.38000 -2.71235 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.05420 13.51200 -0.45780 -3.38810 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.60000 12.97000 -0.37000 -2.85274 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53480 11.53470 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.32000 27.58000 -0.26000 -0.94271 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.48000 22.45000 0.03000 0.13363 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.23260 22.33800 -0.10540 -0.47184 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.70000 18.34000 -0.64000 -3.48964 凱基新興市場中小基金-美元計價B 17.25780 17.99730 -0.73950 -4.10895 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.77000 7.90000 -0.13000 -1.64557 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.85520 11.95630 -0.10110 -0.84558 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.11000 11.14000 -0.03000 -0.26930 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.56420 11.70270 -0.13850 -1.18349 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.61000 11.68000 -0.07000 -0.59932 凱基護城河基金-台幣計價A 13.08000 13.16000 -0.08000 -0.60790 凱基護城河基金-美元計價B 13.07710 13.24430 -0.16720 -1.26243 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.02000 13.97000 0.05000 0.35791 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.31000 34.52000 -0.21000 -0.60834 富邦NASDAQ-100基金 30.00000 29.91000 0.09000 0.30090 富邦上証180基金 30.08000 30.05000 0.03000 0.09983 富邦大中華成長基金-(美元) 0.22460 0.23400 -0.00940 -4.01709 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.78000 7.02000 -0.24000 -3.41880 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.35000 7.46000 -0.11000 -1.47453 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 40.50000 39.71000 0.79000 1.98942 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.64780 11.85320 -0.20540 -1.73287 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.94940 11.16030 -0.21090 -1.88973 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.70610 10.89060 -0.18450 -1.69412 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.23770 10.41820 -0.18050 -1.73254 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.54620 9.73010 -0.18390 -1.89001 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.34270 9.50370 -0.16100 -1.69408 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.76510 20.81510 -0.05000 -0.24021 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.27560 11.27130 0.00430 0.03815 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.71630 10.71390 0.00240 0.02240 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.82260 12.85550 -0.03290 -0.25592 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89640 1.89780 -0.00140 -0.07377 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.45220 9.47650 -0.02430 -0.25642 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.44550 1.44660 -0.00110 -0.07604 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.62310 11.61810 0.00500 0.04304 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.73440 1.73760 -0.00320 -0.18416 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08850 10.08410 0.00440 0.04363 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52460 1.52740 -0.00280 -0.18332 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.56000 14.64000 -0.08000 -0.54645 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.73000 23.50000 0.23000 0.97872 富邦日本東証基金 22.29000 22.18000 0.11000 0.49594 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.11000 42.79000 0.32000 0.74784 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.86000 47.72000 0.14000 0.29338 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.18000 49.96000 0.22000 0.44035 富邦台灣心基金 23.77000 24.27000 -0.50000 -2.06016 富邦台灣釆吉50基金 47.10000 46.85000 0.25000 0.53362 富邦台灣科技指數基金 50.98000 50.92000 0.06000 0.11783 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.88550 39.84090 0.04460 0.11195 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.44930 40.22270 0.22660 0.56336 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29360 0.29550 -0.00190 -0.64298 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.36580 2.34860 0.01720 0.73235 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34010 0.34010 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.61610 10.62480 -0.00870 -0.08188 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.05830 2.04290 0.01540 0.75383 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32670 0.32670 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.17740 9.18490 -0.00750 -0.08166 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.05000 23.20000 -0.15000 -0.64655 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.73000 14.55000 0.18000 1.23711 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.06000 29.51000 -0.45000 -1.52491 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62890 15.62870 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 68.74000 69.97000 -1.23000 -1.75790 富邦科技基金 26.57000 27.19000 -0.62000 -2.28025 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.79140 39.48660 0.30480 0.77191 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.40390 38.97880 0.42510 1.09059 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.57130 38.19110 0.38020 0.99552 富邦恒生國企ETF基金 20.87000 20.89000 -0.02000 -0.09574 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.45000 13.48000 -0.03000 -0.22255 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 30.63000 30.58000 0.05000 0.16351 富邦高成長基金 26.11000 26.61000 -0.50000 -1.87899 富邦基金 13.91000 14.11000 -0.20000 -1.41743 富邦深証100基金 10.55000 10.48000 0.07000 0.66794 富邦富時歐洲ETF基金 20.32000 20.53000 -0.21000 -1.02289 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40550 0.40490 0.00060 0.14818 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.24440 12.25540 -0.01100 -0.08976 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.54020 9.54880 -0.00860 -0.09006 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30330 0.30280 0.00050 0.16513 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.89870 8.90670 -0.00800 -0.08982 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.64120 9.66490 -0.02370 -0.24522 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.96530 9.92890 0.03640 0.36661 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.64120 9.66490 -0.02370 -0.24522 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.96530 9.92880 0.03650 0.36762 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.70000 19.54000 0.16000 0.81883 富邦精準基金 49.28000 50.24000 -0.96000 -1.91083 富邦精銳中小基金 12.64000 12.89000 -0.25000 -1.93949 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.27000 20.86000 -0.59000 -2.82838 富邦臺灣公司治理100基金 21.07000 20.94000 0.13000 0.62082 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.67000 7.74000 -0.07000 -0.90439 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.19000 14.89000 0.30000 2.01478 富邦標普美國特別股ETF基金 20.03000 19.88000 0.15000 0.75453 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.12860 10.24370 -0.11510 -1.12362 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.77340 10.97930 -0.20590 -1.87535 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.67100 10.79900 -0.12800 -1.18529 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.89800 10.01040 -0.11240 -1.12283 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.48220 10.68250 -0.20030 -1.87503 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.36290 10.48730 -0.12440 -1.18620 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.14000 29.99000 0.15000 0.50017 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.86720 8.87790 -0.01070 -0.12052 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.37290 9.38560 -0.01270 -0.13531 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.13420 9.14650 -0.01230 -0.13448 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.73810 9.74970 -0.01160 -0.11898 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.71730 9.73050 -0.01320 -0.13566 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.46960 9.48340 -0.01380 -0.14552 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.52790 9.54180 -0.01390 -0.14567 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.49060 8.48200 0.00860 0.10139 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.47980 9.47280 0.00700 0.07390 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.00680 9.00090 0.00590 0.06555 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.44700 10.43610 0.01090 0.10445 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.18160 10.17410 0.00750 0.07372 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.73530 9.72690 0.00840 0.08636 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.11860 9.11250 0.00610 0.06694 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.55430 9.54550 0.00880 0.09219 富達卓越領航全球組合基金 15.04000 15.12000 -0.08000 -0.52910 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.69340 8.69920 -0.00580 -0.06667 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.36140 9.36980 -0.00840 -0.08965 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.08920 9.09920 -0.01000 -0.10990 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.79450 9.80120 -0.00670 -0.06836 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.72920 9.73790 -0.00870 -0.08934 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.48040 9.49010 -0.00970 -0.10221 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.16640 9.17520 -0.00880 -0.09591 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.53190 9.53850 -0.00660 -0.06919 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.08000 10.39000 -0.31000 -2.98364 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.47000 11.90000 -0.43000 -3.61345 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.87000 10.18000 -0.31000 -3.04519 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.48000 8.75000 -0.27000 -3.08571 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.31000 10.70000 -0.39000 -3.64486 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.87000 10.18000 -0.31000 -3.04519 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.51050 9.49780 0.01270 0.13372 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.16570 9.17310 -0.00740 -0.08067 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.71520 8.69760 0.01760 0.20235 富蘭克林華美中華基金 14.21000 14.56000 -0.35000 -2.40385 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.99000 21.16000 -0.17000 -0.80340 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.40000 20.40000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.04000 11.16000 -0.12000 -1.07527 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.50000 10.54000 -0.04000 -0.37951 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.85930 7.83940 0.01990 0.25385 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.04090 9.03780 0.00310 0.03430 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.65600 9.65260 0.00340 0.03522 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.15920 9.13610 0.02310 0.25284 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.05010 11.06990 -0.01980 -0.17886 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.82760 8.84340 -0.01580 -0.17866 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.29570 9.31230 -0.01660 -0.17826 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.13890 13.15210 -0.01320 -0.10036 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.40950 10.41990 -0.01040 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0.18000 1.59716 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.46000 9.54000 -0.08000 -0.83857 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.57000 10.66000 -0.09000 -0.84428 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.71000 8.72000 -0.01000 -0.11468 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.19000 10.41000 -0.22000 -2.11335 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.16000 10.39000 -0.23000 -2.21367 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.85000 11.09000 -0.24000 -2.16411 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.76000 9.94000 -0.18000 -1.81087 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.41000 10.60000 -0.19000 -1.79245 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.17930 13.31800 -0.13870 -1.04145 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.76000 9.86000 -0.10000 -1.01420 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.87000 10.06000 -0.19000 -1.88867 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.89000 10.02000 -0.13000 -1.29741 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.73000 9.96000 -0.23000 -2.30924 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.74000 9.92000 -0.18000 -1.81452 富蘭克林華美第一富基金 43.10000 43.48000 -0.38000 -0.87397 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29500 10.29490 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.57000 9.68000 -0.11000 -1.13636 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.89000 10.01000 -0.12000 -1.19880 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.58000 9.64000 -0.06000 -0.62241 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.91000 9.97000 -0.06000 -0.60181 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.59000 13.73000 -0.14000 -1.01966 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.42000 13.64000 -0.22000 -1.61290 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.24000 15.39000 -0.15000 -0.97466 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.83420 7.81540 0.01880 0.24055 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.08250 11.24440 -0.16190 -1.43983 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.58690 9.61460 -0.02770 -0.28810 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.84770 10.87900 -0.03130 -0.28771 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.92810 6.94050 -0.01240 -0.17866 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.14300 9.17290 -0.02990 -0.32596 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.11870 10.15180 -0.03310 -0.32605 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.48290 10.50170 -0.01880 -0.17902 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.20000 20.06000 0.14000 0.69791 復華人民幣貨幣市場基金 11.56980 11.56890 0.00090 0.00778 復華人生目標基金 40.50500 41.28120 -0.77620 -1.88027 復華大中華中小策略基金 10.14000 10.50000 -0.36000 -3.42857 復華中小精選基金 82.03000 84.17000 -2.14000 -2.54247 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.88000 10.09000 -0.21000 -2.08127 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.14000 9.34000 -0.20000 -2.14133 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.14000 12.34000 -0.20000 -1.62075 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.19000 11.38000 -0.19000 -1.66960 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.23000 11.45000 -0.22000 -1.92140 復華六年到期新興市場債券基金 9.85000 9.91000 -0.06000 -0.60545 復華台灣智能基金 12.36000 12.51000 -0.15000 -1.19904 復華全方位基金 32.98000 34.27000 -1.29000 -3.76423 復華全球大趨勢基金-美元 14.26000 14.48000 -0.22000 -1.51934 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.90000 22.12000 -0.22000 -0.99458 復華全球平衡基金-美元 9.86000 9.97000 -0.11000 -1.10331 復華全球平衡基金-新臺幣 20.52000 20.65000 -0.13000 -0.62954 復華全球物聯網科技基金-美元 18.05000 18.39000 -0.34000 -1.84883 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.98000 17.19000 -0.21000 -1.22164 復華全球原物料基金 9.47000 9.56000 -0.09000 -0.94142 復華全球消費基金-新臺幣 14.19000 14.33000 -0.14000 -0.97697 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.46030 11.44950 0.01080 0.09433 復華全球債券基金 13.46700 13.43080 0.03620 0.26953 復華全球債券組合基金 14.58000 14.59000 -0.01000 -0.06854 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.49000 14.57000 -0.08000 -0.54907 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.23000 10.29000 -0.06000 -0.58309 復華全球戰略配置強基金-美元 9.94000 10.04000 -0.10000 -0.99602 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.02000 11.09000 -0.07000 -0.63120 復華有利貨幣市場基金 13.42690 13.42680 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 13.61000 13.91000 -0.30000 -2.15672 復華亞太成長基金 16.72000 17.08000 -0.36000 -2.10773 復華亞太神龍科技基金-美元 10.55000 10.87000 -0.32000 -2.94388 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.93000 11.19000 -0.26000 -2.32350 復華東協世紀基金 12.69000 13.01000 -0.32000 -2.45965 復華南非幣長期收益基金A 12.64000 12.75000 -0.11000 -0.86275 復華南非幣長期收益基金B 7.95000 8.02000 -0.07000 -0.87282 復華南非幣短期收益基金A 13.33000 13.35000 -0.02000 -0.14981 復華南非幣短期收益基金B 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136 復華美國新星基金-美元 13.42000 13.57000 -0.15000 -1.10538 復華美國新星基金-新臺幣 13.27000 13.34000 -0.07000 -0.52474 復華恒生基金 21.62000 21.50000 0.12000 0.55814 復華恒生單日反向一倍基金 8.35000 8.43000 -0.08000 -0.94899 復華恒生單日正向二倍基金 34.97000 34.31000 0.66000 1.92364 復華神盾基金 28.30230 28.93240 -0.63010 -2.17784 復華高成長基金 71.85000 73.57000 -1.72000 -2.33791 復華高益策略組合基金 13.01000 13.01000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.38730 14.38710 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 19.53000 19.15000 0.38000 1.98433 復華富時台灣高股息低波動基金 50.42000 49.90000 0.52000 1.04208 復華復華基金 22.63000 23.13000 -0.50000 -2.16169 復華華人世紀基金 19.75000 20.43000 -0.68000 -3.32844 復華傳家二號基金 31.64700 32.18900 -0.54200 -1.68381 復華傳家基金 26.99470 27.64700 -0.65230 -2.35939 復華奧林匹克全球組合基金 14.77000 14.79000 -0.02000 -0.13523 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.81000 11.93000 -0.12000 -1.00587 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.35000 14.46000 -0.11000 -0.76072 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.97000 10.05000 -0.08000 -0.79602 復華新興人民幣短期收益基金 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.64000 11.64000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.55000 18.53000 0.02000 0.10793 復華新興市場高收益債券基金A 9.45000 9.52000 -0.07000 -0.73529 復華新興市場高收益債券基金B 5.65000 5.69000 -0.04000 -0.70299 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.40000 12.50000 -0.10000 -0.80000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.70000 12.81000 -0.11000 -0.85870 復華新興市場短期收益基金 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.33000 9.45000 -0.12000 -1.26984 復華滬深300 A股基金 22.88000 22.85000 0.03000 0.13129 復華數位經濟基金 64.89000 67.38000 -2.49000 -3.69546 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.71000 12.03000 -0.32000 -2.66002 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.64330 9.70310 -0.05980 -0.61630 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.49010 9.54060 -0.05050 -0.52932 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.79490 9.85570 -0.06080 -0.61690 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.60950 9.66060 -0.05110 -0.52895 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.59090 9.65550 -0.06460 -0.66905 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.88040 9.88630 -0.00590 -0.05968 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.56130 9.65280 -0.09150 -0.94791 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.84890 9.88260 -0.03370 -0.34100 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.56010 9.65160 -0.09150 -0.94803 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.85240 9.88590 -0.03350 -0.33887 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.27470 9.25640 0.01830 0.19770 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.86730 8.91830 -0.05100 -0.57186 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.65200 8.64870 0.00330 0.03816 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.44120 11.41870 0.02250 0.19705 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.95250 11.01550 -0.06300 -0.57192 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.81110 10.80700 0.00410 0.03794 景順主流基金 19.30000 19.48000 -0.18000 -0.92402 景順台灣科技基金 34.19000 34.52000 -0.33000 -0.95597 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904 景順全球科技基金 22.13000 22.19000 -0.06000 -0.27039 景順全球康健基金 17.92000 18.02000 -0.10000 -0.55494 景順貨幣市場基金 15.92730 15.92710 0.00020 0.00126 景順潛力基金 35.61000 35.96000 -0.35000 -0.97330 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.64000 15.90000 -0.26000 -1.63522 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.30000 14.44000 -0.14000 -0.96953 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.73000 10.83000 -0.10000 -0.92336 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.86000 10.96000 -0.10000 -0.91241 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.80000 10.83000 -0.03000 -0.27701 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.91000 9.85000 0.06000 0.60914 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.08000 10.02000 0.06000 0.59880 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.63130 8.63150 -0.00020 -0.00232 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.24020 8.28640 -0.04620 -0.55754 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.98130 10.98160 -0.00030 -0.00273 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.45900 10.51770 -0.05870 -0.55811 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.97000 8.27000 -0.30000 -3.62757 華南永昌中國A股基金(美元) 8.11000 8.52000 -0.41000 -4.81221 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.65000 12.16000 -0.51000 -4.19408 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.44260 9.47480 -0.03220 -0.33985 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.42950 9.40380 0.02570 0.27329 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.65320 9.68600 -0.03280 -0.33863 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.64250 9.61620 0.02630 0.27350 華南永昌永昌基金 19.65000 19.96000 -0.31000 -1.55311 華南永昌全球亨利組合基金 14.19400 14.21760 -0.02360 -0.16599 華南永昌全球神農水資源基金 10.03000 10.13000 -0.10000 -0.98717 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.92000 9.97000 -0.05000 -0.50150 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 16.15000 16.37000 -0.22000 -1.34392 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 12.12000 12.29000 -0.17000 -1.38324 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.82000 11.92000 -0.10000 -0.83893 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.29000 14.50000 -0.21000 -1.44828 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.93000 14.04000 -0.11000 -0.78348 華南永昌物聯網精選基金 12.37000 12.59000 -0.22000 -1.74742 華南永昌策略報酬基金 10.38000 10.46000 -0.08000 -0.76482 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.19140 16.19120 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 25.30140 25.41220 -0.11080 -0.43601 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92840 11.92830 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.14570 10.14760 -0.00190 -0.01872 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.44300 10.44510 -0.00210 -0.02011 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.90370 9.90540 -0.00170 -0.01716 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.16170 10.16370 -0.00200 -0.01968 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.98730 9.99150 -0.00420 -0.04204 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.22050 10.22490 -0.00440 -0.04303 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.84580 9.85000 -0.00420 -0.04264 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.06780 10.07210 -0.00430 -0.04269 華頓中小型基金 28.21000 28.56000 -0.35000 -1.22549 華頓中國多重機會平衡基金 12.51280 12.64950 -0.13670 -1.08068 華頓台灣基金 34.45000 35.90000 -1.45000 -4.03900 華頓平安貨幣市場基金 11.51070 11.51060 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 18.20000 18.41000 -0.21000 -1.14068 華頓全球高收益債券基金A 13.26860 13.27870 -0.01010 -0.07606 華頓全球高收益債券基金B 8.31630 8.32260 -0.00630 -0.07570 華頓全球黑鑽油源基金 5.93000 5.95000 -0.02000 -0.33613 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.87410 2.95100 -0.07690 -2.60590 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.37290 13.75490 -0.38200 -2.77719 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.44300 0.45850 -0.01550 -3.38059 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.71930 11.82900 -0.10970 -0.92738 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.65290 10.74940 -0.09650 -0.89772 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.84070 10.96120 -0.12050 -1.09933 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.83480 9.94420 -0.10940 -1.10014 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.30290 11.49870 -0.19580 -1.70280 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.32360 10.51160 -0.18800 -1.78850 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.56000 11.98000 -0.42000 -3.50584 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.36000 10.75000 -0.39000 -3.62791 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.35000 11.86000 -0.51000 -4.30017 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.44580 2.43650 0.00930 0.38170 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.98440 1.97480 0.00960 0.48613 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.03950 12.08960 -0.05010 -0.41441 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.85610 9.89710 -0.04100 -0.41426 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37630 0.37790 -0.00160 -0.42339 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.31690 0.31900 -0.00210 -0.65831 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.47000 3.55000 -0.08000 -2.25352 匯豐中國動力基金(台幣) 16.14000 16.55000 -0.41000 -2.47734 匯豐中國動力基金(美元) 0.53000 0.55000 -0.02000 -3.63636 匯豐太平洋精典基金 17.73000 18.06000 -0.33000 -1.82724 匯豐台灣精典基金 24.46000 24.45000 0.01000 0.04090 匯豐全球趨勢組合基金 12.24000 12.33000 -0.09000 -0.72993 匯豐全球關鍵資源基金 8.14000 8.19000 -0.05000 -0.61050 匯豐安富基金 25.53000 25.56000 -0.03000 -0.11737 匯豐成功基金 39.48000 39.05000 0.43000 1.10115 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.20000 11.28000 -0.08000 -0.70922 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.50000 10.53000 -0.03000 -0.28490 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.26000 11.34000 -0.08000 -0.70547 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.97000 11.05000 -0.08000 -0.72398 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.04000 11.13000 -0.09000 -0.80863 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.47480 2.46080 0.01400 0.56892 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.26230 2.24820 0.01410 0.62717 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.61840 11.62930 -0.01090 -0.09373 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.04940 8.05970 -0.01030 -0.12780 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38220 0.38300 -0.00080 -0.20888 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34350 0.34430 -0.00080 -0.23236 匯豐拉丁美洲基金 6.89000 6.87000 0.02000 0.29112 匯豐金磚動力基金 14.14000 14.39000 -0.25000 -1.73732 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97530 14.97520 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.10000 5.15000 -0.05000 -0.97087 匯豐新鑽動力基金 10.84000 11.08000 -0.24000 -2.16606 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.27630 5.26810 0.00820 0.15565 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.82680 8.81910 0.00770 0.08731 匯豐龍鳳基金-A類型 52.65000 52.68000 -0.03000 -0.05695 匯豐龍鳳基金-I類型 52.65000 52.68000 -0.03000 -0.05695 匯豐龍騰電子基金 38.44000 38.65000 -0.21000 -0.54334 匯豐雙高收益債券組合基金 12.13510 12.18470 -0.04960 -0.40707 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 21.69000 22.21000 -0.52000 -2.34129 新光中國成長基金(人民幣) 11.11000 11.51000 -0.40000 -3.47524 新光中國成長基金(美元) 11.83000 12.36000 -0.53000 -4.28803 新光中國成長基金(新臺幣) 11.57000 12.01000 -0.44000 -3.66361 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.07540 10.02270 0.05270 0.52581 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.92910 9.95950 -0.03040 -0.30524 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.03820 10.00010 0.03810 0.38100 新光台灣富貴基金 23.43000 23.59000 -0.16000 -0.67825 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.82000 8.80000 0.02000 0.22727 新光全球生技醫療基金(美元) 11.92000 12.05000 -0.13000 -1.07884 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.39000 11.44000 -0.05000 -0.43706 新光全球債券基金(A累積)美元 9.95300 9.95370 -0.00070 -0.00703 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.53700 9.47250 0.06450 0.68092 新光全球債券基金(B配息)美元 9.62530 9.62590 -0.00060 -0.00623 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.21330 9.15100 0.06230 0.68080 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.18000 10.31000 -0.13000 -1.26091 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.07000 10.12000 -0.05000 -0.49407 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 新光吉星貨幣市場基金 15.43270 15.43250 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609 新光多重資產基金(A累積)美元 9.52000 9.63000 -0.11000 -1.14226 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.83000 9.89000 -0.06000 -0.60667 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.83000 9.89000 -0.06000 -0.60667 新光亞洲精選基金-美金 23.66000 24.38000 -0.72000 -2.95324 新光亞洲精選基金-新台幣 23.51000 24.06000 -0.55000 -2.28595 新光兩岸優勢基金 13.09000 13.57000 -0.48000 -3.53721 新光店頭基金 26.84000 27.40000 -0.56000 -2.04380 新光南非幣保本基金 11.75000 11.74000 0.01000 0.08518 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.91000 8.85000 0.06000 0.67797 新光特選內需收益ETF基金 19.94000 20.00000 -0.06000 -0.30000 新光創新科技基金 16.03000 16.30000 -0.27000 -1.65644 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.70230 9.72390 -0.02160 -0.22213 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.00830 9.99880 0.00950 0.09501 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.66360 9.64920 0.01440 0.14924 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.25020 9.27040 -0.02020 -0.21790 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.55770 9.54670 0.01100 0.11522 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.21940 9.20610 0.01330 0.14447 新光澳幣八年期保本基金 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 新光澳幣十年期保本基金 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 新光澳幣保本基金 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.93900 9.97510 -0.03610 -0.36190 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.78100 9.81660 -0.03560 -0.36265 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.73050 9.73410 -0.00360 -0.03698 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.86250 9.86600 -0.00350 -0.03548 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.83840 9.86120 -0.02280 -0.23121 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.70380 9.72640 -0.02260 -0.23236 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.67000 9.69900 -0.02900 -0.29900 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.80470 9.83390 -0.02920 -0.29693 瑞銀全球創新趨勢基金 7.47000 7.53000 -0.06000 -0.79681 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.84000 8.89000 -0.05000 -0.56243 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.80260 9.84840 -0.04580 -0.46505 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.47990 9.52410 -0.04420 -0.46409 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.77640 9.78520 -0.00880 -0.08993 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.50340 9.51190 -0.00850 -0.08936 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.58300 9.57050 0.01250 0.13061 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.92070 9.90890 0.01180 0.11908 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.76650 13.71950 0.04700 0.34258 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.54640 8.51730 0.02910 0.34166 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.63660 36.49950 0.13710 0.37562 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.77390 37.59690 0.17700 0.47078 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.61090 38.65300 -0.04210 -0.10892 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.13270 11.12870 0.00400 0.03594 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.31450 10.33750 -0.02300 -0.22249 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.49780 13.90250 -0.40470 -2.91099 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.72310 11.14150 -0.41840 -3.75533 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.86000 11.22000 -0.36000 -3.20856 群益大印度基金-人民幣 12.97050 13.12590 -0.15540 -1.18392 群益大印度基金-美元 12.96510 13.23560 -0.27050 -2.04373 群益大印度基金-新臺幣 12.03000 12.21000 -0.18000 -1.47420 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.24290 12.28440 -0.04150 -0.33783 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.54830 12.70140 -0.15310 -1.20538 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.54000 11.60000 -0.06000 -0.51724 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.39140 11.43010 -0.03870 -0.33858 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.65500 10.78490 -0.12990 -1.20446 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.82000 9.88000 -0.06000 -0.60729 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.82420 9.85750 -0.03330 -0.33781 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.22570 9.33820 -0.11250 -1.20473 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.54000 9.60000 -0.06000 -0.62500 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.51340 9.54570 -0.03230 -0.33837 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.23310 9.34570 -0.11260 -1.20483 群益中小型股基金 51.60000 52.43000 -0.83000 -1.58306 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.73370 9.78750 -0.05380 -0.54968 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.60460 9.74250 -0.13790 -1.41545 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.81700 8.88910 -0.07210 -0.81111 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.63290 8.68070 -0.04780 -0.55065 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.51820 8.64040 -0.12220 -1.41429 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.82040 7.88430 -0.06390 -0.81047 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.40070 11.39470 0.00600 0.05266 群益中國高收益債券基金-美元 11.19340 11.18040 0.01300 0.11627 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.49530 10.50600 -0.01070 -0.10185 群益中國新機會基金N-人民幣 9.39830 9.69720 -0.29890 -3.08233 群益中國新機會基金N-美元 9.17250 9.54720 -0.37470 -3.92471 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.59000 9.92000 -0.33000 -3.32661 群益中國新機會基金-人民幣 8.33510 8.60020 -0.26510 -3.08249 群益中國新機會基金-美元 9.80770 10.20840 -0.40070 -3.92520 群益中國新機會基金-新臺幣 9.16000 9.47000 -0.31000 -3.27350 群益平衡王基金 19.57100 19.74100 -0.17000 -0.86115 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.11000 8.10000 0.01000 0.12346 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.90000 5.89000 0.01000 0.16978 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.23200 10.21210 0.01990 0.19487 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.38040 10.45100 -0.07060 -0.67553 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.25200 9.23400 0.01800 0.19493 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.38620 9.45010 -0.06390 -0.67618 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.71000 8.71000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.08630 10.07400 0.01230 0.12210 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.89610 9.88590 0.01020 0.10318 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.76000 9.71000 0.05000 0.51493 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.52760 9.51590 0.01170 0.12295 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.43760 9.42790 0.00970 0.10289 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.31000 9.26000 0.05000 0.53996 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.14430 10.13190 0.01240 0.12239 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.20630 10.19570 0.01060 0.10397 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.69520 9.68330 0.01190 0.12289 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.09750 10.08710 0.01040 0.10310 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.94720 9.95480 -0.00760 -0.07635 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.26820 7.27380 -0.00560 -0.07699 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.06150 10.07390 -0.01240 -0.12309 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.98540 9.99390 -0.00850 -0.08505 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.07550 10.05310 0.02240 0.22282 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.06140 10.07390 -0.01250 -0.12408 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.98540 9.99390 -0.00850 -0.08505 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.07550 10.05310 0.02240 0.22282 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.06150 10.07400 -0.01250 -0.12408 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.98540 9.99390 -0.00850 -0.08505 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.07550 10.05310 0.02240 0.22282 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.06150 10.07390 -0.01240 -0.12309 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.98540 9.99390 -0.00850 -0.08505 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.07550 10.05310 0.02240 0.22282 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.74000 10.76000 -0.02000 -0.18587 群益全球關鍵生技基金-美元 15.43280 15.54670 -0.11390 -0.73263 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.90000 14.92000 -0.02000 -0.13405 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 群益印度中小基金N-美元 9.63950 9.82650 -0.18700 -1.90302 群益印度中小基金N-新臺幣 8.91000 9.03000 -0.12000 -1.32890 群益印度中小基金-人民幣 14.62620 14.78020 -0.15400 -1.04193 群益印度中小基金-美元 13.78700 14.05450 -0.26750 -1.90330 群益印度中小基金-新臺幣 15.60000 15.81000 -0.21000 -1.32827 群益多利策略組合基金 11.46000 11.47000 -0.01000 -0.08718 群益多重收益組合基金 13.55000 13.55000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.51000 15.63000 -0.12000 -0.76775 群益安家基金 26.99340 27.47300 -0.47960 -1.74571 群益安穩貨幣市場基金 16.07190 16.07170 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 22.56000 22.26000 0.30000 1.34771 群益亞太中小基金 13.36000 13.79000 -0.43000 -3.11820 群益亞太新趨勢平衡基金 17.08000 17.33000 -0.25000 -1.44259 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.60830 9.58050 0.02780 0.29017 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.43370 7.41220 0.02150 0.29006 群益店頭市場基金 111.90000 114.75000 -2.85000 -2.48366 群益東方盛世基金 9.29000 9.48000 -0.19000 -2.00422 群益東協成長基金-人民幣 13.12610 13.43790 -0.31180 -2.32030 群益東協成長基金-美元 12.24550 12.70440 -0.45890 -3.61213 群益東協成長基金-新臺幣 11.85000 12.19000 -0.34000 -2.78917 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.26270 11.29730 -0.03460 -0.30627 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.76370 10.80640 -0.04270 -0.39514 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.15650 10.16800 -0.01150 -0.11310 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.97450 10.00500 -0.03050 -0.30485 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.53590 9.57370 -0.03780 -0.39483 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.99580 9.00600 -0.01020 -0.11326 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.09920 10.13930 -0.04010 -0.39549 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.76090 9.79070 -0.02980 -0.30437 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.70540 9.74380 -0.03840 -0.39410 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.04960 10.06100 -0.01140 -0.11331 群益長安基金 31.48000 31.91000 -0.43000 -1.34754 群益美國新創亮點基金-美元 15.07830 15.13720 -0.05890 -0.38911 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.25000 14.22000 0.03000 0.21097 群益真善美基金 18.12040 18.34500 -0.22460 -1.22431 群益馬拉松基金A類型 132.08000 134.15000 -2.07000 -1.54305 群益深証中小板基金 14.06000 13.92000 0.14000 1.00575 群益創新科技基金 35.18000 35.98000 -0.80000 -2.22346 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.78760 10.03490 -0.24730 -2.46440 群益華夏盛世基金N-美元 9.57390 9.90190 -0.32800 -3.31250 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.75000 10.03000 -0.28000 -2.79163 群益華夏盛世基金-人民幣 10.65870 10.92800 -0.26930 -2.46431 群益華夏盛世基金-美元 10.55650 10.91820 -0.36170 -3.31282 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.04000 17.51000 -0.47000 -2.68418 群益奧斯卡基金 29.74000 30.70000 -0.96000 -3.12704 群益新興金鑽基金-美元 12.57660 12.99420 -0.41760 -3.21374 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.40000 9.65000 -0.25000 -2.59067 群益葛萊美基金 25.37000 26.08000 -0.71000 -2.72239 群益道瓊美國地產ETF基金 19.49000 19.36000 0.13000 0.67149 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.36000 8.45000 -0.09000 -1.06509 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.34000 13.07000 0.27000 2.06580 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.75060 11.83360 -0.08300 -0.70139 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.36160 11.46450 -0.10290 -0.89755 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.34000 10.40000 -0.06000 -0.57692 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.27990 11.37020 -0.09030 -0.79418 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.69450 8.75590 -0.06140 -0.70124 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.26600 9.34990 -0.08390 -0.89734 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.44000 8.49000 -0.05000 -0.58893 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.87930 8.95040 -0.07110 -0.79438 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.47000 30.66000 -0.19000 -0.61970 德信中國精選成長基金 11.70000 12.18000 -0.48000 -3.94089 德信台灣主流中小基金 20.19000 20.46000 -0.27000 -1.31965 德信新興股票組合基金 11.25000 11.41000 -0.16000 -1.40228 德信萬保貨幣市場基金 11.92420 11.92410 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.73530 10.71830 0.01700 0.15861 德信數位時代基金 28.19000 28.39000 -0.20000 -0.70447 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65210 11.65200 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.87000 16.97000 -0.10000 -0.58928 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.18000 19.26000 -0.08000 -0.41537 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.25000 7.29000 -0.04000 -0.54870 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.94940 9.87760 0.07180 0.72690 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.10390 14.00210 0.10180 0.72703 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.13620 8.09600 0.04020 0.49654 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.14690 11.13440 0.01250 0.11226 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.34740 11.33490 0.01250 0.11028 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.89380 12.82960 0.06420 0.50041 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.09000 18.38000 -0.29000 -1.57780 摩根中小基金 25.32000 25.57000 -0.25000 -0.97771 摩根中國A股基金 14.91000 15.44000 -0.53000 -3.43264 摩根中國A股基金(美元) 11.97000 12.47000 -0.50000 -4.00962 摩根中國亮點基金 14.67000 15.03000 -0.36000 -2.39521 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.76520 11.91240 -0.14720 -1.23569 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.74520 12.88420 -0.13900 -1.07884 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.09160 10.26100 -0.16940 -1.65091 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.11360 13.27770 -0.16410 -1.23591 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.67900 14.83910 -0.16010 -1.07891 摩根台灣金磚基金 21.14000 21.23000 -0.09000 -0.42393 摩根台灣增長基金 51.74000 51.68000 0.06000 0.11610 摩根平衡基金 28.06000 27.91000 0.15000 0.53744 摩根全球α基金 19.03000 19.10000 -0.07000 -0.36649 摩根全球平衡基金 15.07140 15.11220 -0.04080 -0.26998 摩根全球發現基金 12.51000 12.61000 -0.10000 -0.79302 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.69800 9.74780 -0.04980 -0.51088 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.55980 10.61000 -0.05020 -0.47314 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.08040 10.14060 -0.06020 -0.59365 摩根多元入息成長基金-累積型 11.29000 11.34830 -0.05830 -0.51373 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.90510 9.96430 -0.05920 -0.59412 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.65370 10.77270 -0.11900 -1.10464 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.49000 13.64060 -0.15060 -1.10406 摩根亞洲基金 57.15000 58.21000 -1.06000 -1.82099 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.57120 8.56220 0.00900 0.10511 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.90600 9.91040 -0.00440 -0.04440 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.86260 8.87110 -0.00850 -0.09582 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.29910 12.28590 0.01320 0.10744 摩根東方內需機會基金 18.09000 18.43000 -0.34000 -1.84482 摩根東方科技基金 37.03000 37.94000 -0.91000 -2.39852 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.79000 9.98000 -0.19000 -1.90381 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.15000 10.38000 -0.23000 -2.21580 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.75000 9.99000 -0.24000 -2.40240 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.41000 11.62000 -0.21000 -1.80723 摩根金龍收成基金 23.55000 24.11000 -0.56000 -2.32269 摩根第一貨幣市場基金 15.06960 15.06950 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.94000 15.13000 -0.19000 -1.25578 摩根新金磚五國基金 10.98000 11.15000 -0.17000 -1.52466 摩根新絲路基金 10.13000 10.36000 -0.23000 -2.22008 摩根新興35基金 13.35000 13.57000 -0.22000 -1.62122 摩根新興日本基金 24.84000 25.19000 -0.35000 -1.38944 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.33820 7.44930 -0.11110 -1.49142 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.47750 9.60630 -0.12880 -1.34079 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.33260 9.47420 -0.14160 -1.49459 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.42610 10.57590 -0.14980 -1.41643 摩根新興科技基金 59.95000 60.48000 -0.53000 -0.87632 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.28520 8.28030 0.00490 0.05918 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.43670 10.43050 0.00620 0.05944 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.48780 8.55850 -0.07070 -0.82608 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.23760 9.34230 -0.10470 -1.12071 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.81870 8.94010 -0.12140 -1.35793 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.67010 9.75120 -0.08110 -0.83169 摩根龍揚基金 35.21000 36.06000 -0.85000 -2.35718 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.98000 10.05000 -0.07000 -0.69652 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.77000 10.90000 -0.13000 -1.19266 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.64000 10.78000 -0.14000 -1.29870 摩根環球股票收益基金-累積型 10.91000 10.98000 -0.07000 -0.63752 摩根總收益組合基金-月配息型 9.31950 9.31760 0.00190 0.02039 摩根總收益組合基金-累積型 11.20090 11.19860 0.00230 0.02054 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 27.64000 28.11000 -0.47000 -1.67200 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.69900 11.71760 -0.01860 -0.15874 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.05670 11.07440 -0.01770 -0.15983 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.93290 9.91010 0.02280 0.23007 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.34180 10.35820 -0.01640 -0.15833 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.80930 9.82500 -0.01570 -0.15980 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.80640 8.78620 0.02020 0.22991 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.53080 10.66610 -0.13530 -1.26850 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.36880 10.43800 -0.06920 -0.66296 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.81560 9.93000 -0.11440 -1.15206 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.75590 9.80940 -0.05350 -0.54540 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.64520 9.75760 -0.11240 -1.15192 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.58640 9.63900 -0.05260 -0.54570 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.45780 11.55130 -0.09350 -0.80943 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.25290 11.34750 -0.09460 -0.83366 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.21340 10.24930 -0.03590 -0.35027 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.95010 11.03950 -0.08940 -0.80982 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.73760 10.82790 -0.09030 -0.83396 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.74860 9.78280 -0.03420 -0.34959 聯邦金鑽平衡基金 26.04680 26.46890 -0.42210 -1.59470 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.91380 9.96640 -0.05260 -0.52777 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.02070 10.01250 0.00820 0.08190 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.91380 9.96640 -0.05260 -0.52777 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.02070 10.01250 0.00820 0.08190 聯邦貨幣市場基金 13.15350 13.15330 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 14.04000 14.28000 -0.24000 -1.68067 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.87160 15.84310 0.02850 0.17989 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.72920 12.88970 -0.16050 -1.24518 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.57840 12.74320 -0.16480 -1.29324 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.10170 12.26400 -0.16230 -1.32339 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75710 11.75420 0.00290 0.02467 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.01150 10.97120 0.04030 0.36733 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.62360 10.62100 0.00260 0.02448 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.67070 8.63900 0.03170 0.36694 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.48000 37.36000 0.12000 0.32120 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.43000 15.47000 -0.04000 -0.25856 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.69000 12.71000 -0.02000 -0.15736 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.32000 13.37000 -0.05000 -0.37397 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.54000 12.56000 -0.02000 -0.15924 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.99000 7.99000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.19000 12.22000 -0.03000 -0.24550 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.52000 11.70000 -0.18000 -1.53846 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.74000 9.89000 -0.15000 -1.51668 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.06000 12.19000 -0.13000 -1.06645 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.69000 15.88000 -0.19000 -1.19647 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.63000 15.81000 -0.18000 -1.13852 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.23000 10.34000 -0.11000 -1.06383 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.48000 20.64000 -0.16000 -0.77519 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.65000 18.79000 -0.14000 -0.74508 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.75000 12.80000 -0.05000 -0.39063 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.67000 15.79000 -0.12000 -0.75997 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.36000 16.51000 -0.15000 -0.90854 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.45000 15.56000 -0.11000 -0.70694 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.63000 15.76000 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瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.50000 10.55000 -0.05000 -0.47393 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.42000 10.53000 -0.11000 -1.04463 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100 瀚亞印度基金-人民幣 13.36000 13.40000 -0.04000 -0.29851 瀚亞印度基金-美元 13.42000 13.57000 -0.15000 -1.10538 瀚亞印度基金-新台幣 29.14000 29.29000 -0.15000 -0.51212 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.30000 12.38000 -0.08000 -0.64620 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.30000 10.37000 -0.07000 -0.67502 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.42000 11.61000 -0.19000 -1.63652 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.87000 11.13000 -0.26000 -2.33603 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.06000 15.33000 -0.27000 -1.76125 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.21000 9.36000 -0.15000 -1.60256 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.45000 9.68000 -0.23000 -2.37603 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.27000 9.43000 -0.16000 -1.69671 瀚亞亞太基礎建設基金 11.27000 11.45000 -0.18000 -1.57205 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.55730 11.67000 -0.11270 -0.96572 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.32440 13.24570 0.07870 0.59416 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.97800 11.11770 -0.13970 -1.25655 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.61970 10.70840 -0.08870 -0.82832 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.77160 11.82330 -0.05170 -0.43727 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.04850 9.13670 -0.08820 -0.96534 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.98330 9.92440 0.05890 0.59349 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.22310 9.34050 -0.11740 -1.25689 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.91280 8.98720 -0.07440 -0.82784 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.32050 9.36140 -0.04090 -0.43690 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.35470 14.39530 -0.04060 -0.28204 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.56960 10.61600 -0.04640 -0.43708 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.79220 10.86530 -0.07310 -0.67278 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.61010 12.64580 -0.03570 -0.28231 瀚亞非洲基金-南非幣 11.37000 11.50000 -0.13000 -1.13043 瀚亞非洲基金-新臺幣 20.54000 21.27000 -0.73000 -3.43206 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.55170 13.55150 0.00020 0.00148 瀚亞美國高科技基金 26.64000 26.62000 0.02000 0.07513 瀚亞高科技基金 61.43000 62.81000 -1.38000 -2.19710 瀚亞理財通基金 26.66000 26.83000 -0.17000 -0.63362 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.85000 8.85000 0.00000 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