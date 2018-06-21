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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/06/20  107/06/19  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.17000   35.35000   0.82000    2.31966
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.97000   36.16000   0.81000    2.24004
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.59000   21.12000   0.47000    2.22538
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      29.57000   28.94000   0.63000    2.17692
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.33000   15.01000   0.32000    2.13191
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 35.04000   34.32000   0.72000    2.09790
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.34000   13.07000   0.27000    2.06580
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.19000   14.89000   0.30000    2.01478
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 40.50000   39.71000   0.79000    1.98942
復華富時不動產證券化基金                                         19.53000   19.15000   0.38000    1.98433
復華恒生單日正向二倍基金                                         34.97000   34.31000   0.66000    1.92364
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.26260    8.12510   0.13750    1.69229
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.63860   10.46170   0.17690    1.69093
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.82000   13.60000   0.22000    1.61765
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.45000   11.27000   0.18000    1.59716
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         9.15000    9.01000   0.14000    1.55383
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.31540    2.28080   0.03460    1.51701
群益那斯達克生技基金                                             22.56000   22.26000   0.30000    1.34771
元大韓國KOSPI200基金                                             22.79000   22.51000   0.28000    1.24389
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.73000   14.55000   0.18000    1.23711
元大日經225基金                                                  28.36000   28.02000   0.34000    1.21342
瀚亞巴西基金                                                      4.31000    4.26000   0.05000    1.17371
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      35.59000   35.19000   0.40000    1.13669
匯豐成功基金                                                     39.48000   39.05000   0.43000    1.10115
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      39.40390   38.97880   0.42510    1.09059
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 37.59520   37.19280   0.40240    1.08193
復華富時台灣高股息低波動基金                                     50.42000   49.90000   0.52000    1.04208
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.62000   27.34000   0.28000    1.02414
群益深証中小板基金                                               14.06000   13.92000   0.14000    1.00575
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        38.57130   38.19110   0.38020    0.99552
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