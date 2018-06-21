[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/06/20 107/06/19 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.17000 35.35000 0.82000 2.31966 元大台灣50單日正向2倍基金 36.97000 36.16000 0.81000 2.24004 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.59000 21.12000 0.47000 2.22538 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 29.57000 28.94000 0.63000 2.17692 元大滬深300單日正向2倍基金 15.33000 15.01000 0.32000 2.13191 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.04000 34.32000 0.72000 2.09790 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.34000 13.07000 0.27000 2.06580 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.19000 14.89000 0.30000 2.01478 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 40.50000 39.71000 0.79000 1.98942 復華富時不動產證券化基金 19.53000 19.15000 0.38000 1.98433 復華恒生單日正向二倍基金 34.97000 34.31000 0.66000 1.92364 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.26260 8.12510 0.13750 1.69229 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.63860 10.46170 0.17690 1.69093 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.82000 13.60000 0.22000 1.61765 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.45000 11.27000 0.18000 1.59716 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.15000 9.01000 0.14000 1.55383 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31540 2.28080 0.03460 1.51701 群益那斯達克生技基金 22.56000 22.26000 0.30000 1.34771 元大韓國KOSPI200基金 22.79000 22.51000 0.28000 1.24389 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.73000 14.55000 0.18000 1.23711 元大日經225基金 28.36000 28.02000 0.34000 1.21342 瀚亞巴西基金 4.31000 4.26000 0.05000 1.17371 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.59000 35.19000 0.40000 1.13669 匯豐成功基金 39.48000 39.05000 0.43000 1.10115 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.40390 38.97880 0.42510 1.09059 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.59520 37.19280 0.40240 1.08193 復華富時台灣高股息低波動基金 50.42000 49.90000 0.52000 1.04208 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.62000 27.34000 0.28000 1.02414 群益深証中小板基金 14.06000 13.92000 0.14000 1.00575 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.57130 38.19110 0.38020 0.99552 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------