Model 3放量 華孚利多！月交貨衝上2萬台 亦打入美智慧音箱供應鏈

特斯拉 Model 3 擺脫放量，金屬機殼廠華孚 (6235) 利多！華孚總經理陳建賢指出，美系客戶在延宕一年之後，6 月起每月交貨衝上 2 萬台，另外也新接獲歐系客戶訂單，從 4 月份開始小量出貨之後，5 月起交貨量逐步放大，因此，他對今年新能源車整體業務占比達到既定的 3 成目標甚具信心，前 5 月份已達到此一水準。華孚近年從筆電金屬機殼轉型新能源車，成果豐碩，更打入美系電動車大廠特斯拉供應鏈，主要涉獵領域為中控台 CID(Center Informative Display)、面板顯示器 (Display) 以及轉向架 (Steering Frame) 等，其中，大約八成的業務來自於 CID，20% 來自轉向系統。



陳建賢指出，目前華孚的新能源車業務以歐洲最多，中國大陸與日本其次，美國有兩家客戶。去年汽車業務占比已達兩成，今年目標指向三成，前五月的占比已經達到此一目標，自 6 月起，美系大客戶延宕一年的訂單已經恢復既定水準，單月出貨量跳升到 2 萬台，加上歐洲新接的客戶也在 4 月開始交貨電動車零件，對下半年整體汽車業務成長有利。



除了上述兩家已進入量產出貨階段的客戶之外，還有在手客戶處於試產階段者，包括兩家陸系的電動車廠，產品已進入開發階段，另有兩個潛在客戶正在討論車燈、座椅輕金屬零件的設計，有機會拿下訂單。陳建賢表示，電動車的減重非常重要，帶動起輕金屬材料大量應用，成為華孚極佳切入點，因此，目前該公司已經開始與客戶展開 2019-2022 年訂單的洽談，未來成長動能充沛。事實上，目前在手訂單多是兩、三年前的佈局。



至於中美貿易大戰，中國官方將汽車列為重稅項目，陳建賢說，公司仍在持續觀察後續效應。不過，該公司客戶遍佈全球，以歐洲、中國大陸與日本為多，美國客戶相對少，因此影響性會降低，就整體業務來看，目前新能源車的接單狀況佳，而家庭娛樂設施的成長也不少，他透露，包括遊戲機、家用電視下半年出貨都會成長，另外今年首度切入美系主流大廠的智慧音箱供應鏈，上半年就已經加入貢獻業績行列，下半年也可望持續放大，加上筆電業務今年預估持平於去年，今年筆電、新能源車與家庭娛樂占比將三分天下。