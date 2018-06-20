醫藥股續成提款機 藥明生物3度配股 大股東再套40億

去年 6 月上市的藥明生物 (2269-HK) 昨 (19) 日收盤後再度進行配股，套現最多港幣 40 億元，為自去年 12 月中以來第三次配股集資，總套現港幣 132 億元。

據彭博報導，藥明生物大股東李革控股 (Biologics Holdings Ltd)，昨日收盤後透過配售代理摩根士丹利，以每股港幣 78.2 至 80 元配售 5000 萬股，套現金額約港幣 39 億至 40 億元，配股價較該股昨日收市價折讓 5.4% 至 7.5%，配售股份佔已發行股本約 4.1%，賣方須遵守 6 個月的禁售期。交易完成後，李革持股量下降至 55.54%。

藥明生物於去年中在主板上市，今年 3 月進行總共港幣 47.6 億元的配股，包括配售 5700 萬股新股，以及由李革控股的子公司減持的 1000 萬股舊股。去年 12 月中，藥明生物大股東李革亦曾出售近 1.1 億股，套現約港幣 44 億元。

藥明生物股價昨 (19) 日跟隨大市跌 3.811%，報港幣 84.55 元，但今年來仍累漲 93.5%，預期本益由年初的 76 倍升至目前的 148 倍。

藥明生物股價

新浪財經引述外資券商分析師指出，藥明生物估值已處高位，股東趁高減持乃正常操作，但投資人擔心醫藥股估值「高處不勝寒」，難免對股份以至醫藥行業的投資氣氛構成負面影響。

考慮到香港將有愈來愈多生物醫藥企業上市，而藥明生物屬影子股之一，該分析相信投資者中長線會重新聚焦於藥明生物的新藥研發工作，支持股價。

除藥明生物外，6 月初已有 2 隻醫藥股配股，其中金斯瑞 (1548-HK) 是先舊後新形式集資，三生製藥 (1530-HK) 則為股東配股套現，2 股集資及套現合共涉資逾 90 億元。

不願具名基金經理對香港《明報》分析，除醫藥股外，近期亦陸續有大陸教育股股東出貨套現，反映在港股市况轉差下，部分股東及投資者希望賣出今年初升幅理想的板塊股份先行獲利，並估計類似股份會繼續成為套現目標。