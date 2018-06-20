百福控股(01488-HK)收購新辣道魚火鍋連鎖店

百福控股(01488-HK)公布，公司全資附屬公司喜年控股斥資6.96億元人民幣(約8.35億港元)，向5位賣方收購北京新辣道餐飲管理72%股權，及有條件以購買另外15%股權，收購購買價上限應為3.3億元人民幣(約3.96億港元)。

北京新辣道餐飲管理為中國以「新辣道魚火鍋」品牌名稱經營的領先魚火鍋連鎖店。該於2005年成立，總部位於北京，於中國擁有約104家餐廳。北京新辣道餐飲管理亦於北京擁有食品加工工廠及於北京、上海及西安成立三個物流集散基地。北京新辣道餐飲管理2016年度與2017年度的不含非經常性項目的稅後利潤，分別為1619.6萬元人民幣與2920.6萬元人民幣。

集團解釋進行交易的理由為集團在穩定手袋業務板塊的基礎上，數年來致力於餐飲業務的緊鑼密鼓的資本運作及運營改善。集團在2017年針對手袋業務板塊進行了系列優化，使其在外部環境極為不利的背景下仍然實現了板塊盈利。一方面，對手袋業務進行聚焦，在2016年末完成處置虧損嚴重的零售業務，將資源聚焦於具備核心能力的手袋加工業務。餐飲業務板塊的引入使集團獲得雙主業齊頭並進的增長動力。不但極大降低了集團歷史上以手袋業務作為單主業所面臨的週期性風險，而且拓寬了其收入來源。

於本公告日期，公司並無於未來12個月削減或出售現有手袋業務的意圖、安排、協議、諒解備忘錄或協商。

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