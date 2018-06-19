中國中鐵(00390-HK)：擬分拆高鐵電氣於新三板挂牌獲受理

中國中鐵(00390-HK)公布，公司擬將公司的間接全資附屬公司中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司(前身為中鐵電氣化局集團寶雞器材有限公司)分拆併於全國中小企業股份轉讓系統(即「新三板」)挂牌。高鐵電氣已於2018年6月16日向全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司提交其股份於全國中小企業股份轉讓系統挂牌的申請併於2018年6月19日收到全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司發出的受理通知書。

全國中小企業股份轉讓系統亦稱新三板，由全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司管理，為中國中小企業出售其現有股份或定向增發股份提供平台。

公告稱，建議分拆使公司業務相對獨立的優質資産在新三板市場得以重新估值，對市值管理具有正向效應。高鐵電氣借助資本市場降低資産負債率，有利於提升發展質量。建議分拆完成後，為公司電氣化裝備器材製造業務未來進一步的重組整合創造新的資本運作平台和空間，以高鐵電氣為平台，通過加強公司治理和資本運作，有利於增強公司電氣化裝備器材製造業務與公司基建建設業務板塊的協同效應，進一步做強做優做大公司電氣化裝備器材製造業務，提升企業核心競爭力，助推特大型綜合産業集團建設，提高公司的國内和國際競爭力。

高鐵電氣系公司間接全資子公司，主營業務為鐵路電氣化接觸網系統設備、城市軌道交通供電系統設備的設計、製造、銷售和服務。

於2017年12月31日，高鐵電氣經審計的總資産為人民幣152,998萬元，歸屬於母公司股東的所有者權益為人民幣37,560萬元。截至2017年12月31日止年度，高鐵電氣經審計營業收入為人民幣106,193萬元，實現歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣6,961萬元(以上為合併口徑)。

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