易綱：今日股市波動主要受情緒影響

問：易行長，今天上證綜指下跌3.78%，您怎麽看?

易綱：第一，金融市場波動受多種因素影響，今天股市出現波動，主要受情緒影響，周邊股市也都出現一定程度的下跌。既然是市場，就會有漲有跌，投資者應該保持冷靜，理性看待。

第二，當前我國經濟基本面良好，經濟增長的韌性增強，總供求更加平衡，增長動力加快轉換，今年以來人民幣是少數對美元升值的貨幣之一。基於這樣的經濟基本面，中國的資本市場有條件健康發展，我對此充滿信心。

第三，近年來，内需對中國經濟的拉動不斷上升，貿易依存度已從2006年的64%下降到去年的33%，低於42%的世界平均水平，經常項目順差佔GDP的比例也從2007年的約10%下降到去年的1.3%，我國經濟應對外部衝擊的能力不斷增強。中國是一個有13億多人口的大市場，經濟内生潛力巨大，有充分的條件和空間應對好各種貿易摩擦。

第四，人民銀行始終高度重視外部衝擊的影響，我們將前瞻性地做好相關政策儲備，綜合運用各種貨幣政策工具，保持流動性合理穩定，把握好結構性去槓桿的力度和節奏，促進經濟平穩健康發展，守住不發生系統性金融風險的底線。

黨的十九大已對下一步改革開放作出全面部署，中國必將繼續堅定不移地深化改革、擴大開放。改革開放有利於中國，也有利於世界。

來源：上證報

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)