【大行報告】中銀國際：A股估值合理

路透北京6月19日 - 中國大型券商中銀國際證券股份有限公司近日發布報告指出，A股市場估值已經合理，資產價格已經對風險進行充分重估。報告認為，風險重估基本結束，建議投資者轉變態度，積極樂觀。

報告指出，從政策曲線來看，目前處於頂部狀態。從情緒來看，目前已經形成悲觀一致預期。從歷史經驗來看，目前是底部特征。對市場整體樂觀，但在配置上建議優先金融地產、然後周期板塊、最後是成長消費。

以下為中銀國際報告原文：

主要寬基指數估值在歷史平均水平，估值不再是主要矛盾。年初至今，上證綜指從3587至3021下跌15.8%，創業板指從1918至1641下跌14.4%，主要寬基指數如上證綜指、上證50、滬深300、中證500等，目前PE、PB均在歷史分位50%附近。比如上證綜指PE在48%歷史分位、PB在36%歷史分位。同時從業績來看，估值也遠低於業績增速預期。因此，我們認為A股整體估值已經合理，估值不再是主要矛盾。

政策曲線可能處於頂部，金融風險繼續惡化概率很低。我們在二季度策略《風險重估》指出金融風險會是市場主要矛盾，信用債、房地產與銀行板塊股票價格下跌印證這一判斷。目前，融資成本上升導致地方政府財政收入增速下降、企業融資困難、債務到期無法償還。中央一再強調，不能因化解風險而出現新風險、守住不發生系統性金融風險的底線。我們認為，目前可能處在金融監管政策曲線的頂部，未來政策很難再繼續加碼，風險進一步惡化概率很低，市場擔心過度。

悲觀一致預期形成，市場可能到達底部。短期市場走勢取決於投資者預期。悲觀一致預期形成，意味市場底部到來。近期投資者情緒不斷下降，股票倉位不斷下滑，市場估值也已經合理。根據我們一致預期理論的三個條件，目前市場已經形成悲觀一致預期。同時，根據我們對A股歷史底部特征總結，目前換手率、0-40倍PE個股數量占比均與歷史底部時接近。因此，從一致預期和歷史經驗來看，目前A股市場可能到達了底部。

市場判斷：重估結束，積極樂觀。綜合上面分析，我們認為A股市場估值已經合理，資產價格已經對風險進行充分重估。從政策曲線來看，目前處於頂部狀態。從情緒來看，目前已經形成悲觀一致預期。從歷史經驗來看，目前是底部特征。因此，我們認為，風險重估基本結束，建議投資者轉變態度，積極樂觀。

行業配置：整體樂觀，金融地產先行。從市場矛盾來看，金融風險抑制了金融地產板塊，中美貿易風險抑制周期板塊，避險因素推升消費板塊。我們對市場整體樂觀，但在配置上建議優先金融地產、然後周期板塊、最後是成長消費。我們目前建議的行業組合是：地產、銀行、非銀、航空、石油石化、農業、電力與公共事業。

風險提示：經濟下行超預期，中美貿易沖突升級超預期。

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