服務貿易創新發展試點新增北京、雄安新區

商務部服務貿易和商貿服務業司司長冼國義19日在商務部專題發布會上表示，5月23日召開的國務院常務會議決定深化服務貿易創新發展試點，近日國務院正式批復同意《深化服務貿易創新發展試點總體方案》。

方案明確，深化試點期限從2018年7月1日起至2020年6月30日止。同時，為推動落實京津冀協同發展、東北振興等國家戰略，綜合考慮新時代構建開放型經濟新體製總體布局，將北京、雄安新區新增為試點地區，將哈爾濱新區調整為哈爾濱市，江北新區調整為南京市。

2016年2月，國務院批準在天津、上海等15個地區開展服務貿易創新發展試點，這是黨中央、國務院著眼於推進外貿轉型升級，培育經濟新動能的重要舉措。國務院要求用2年的時間，重點對服務貿易管理體製、發展模式、便利化等8個方面進行探索。

冼國義說，“兩年試點形成了29項經驗，經國務院批準，目前正在向全國推廣。”

數據顯示，試點地區服務進出口增速普遍超過全國平均水平，2017年試點地區服務進出口佔全國的比重51.9%，比試點前提高5個百分點。在試點的帶動下，全國服務出口快速增長，2017年服務出口1.54萬億人民幣，同比增長8.9%，這是2012年以來的最高增速，也是七年來首次服務出口增速快於進口。

按照方案部署，下一步試點地區要從幾個方面擴大開放範圍、加大開放力度。

冼國義透露，一是國務院近年來就服務業開放做出的重大部署，特别是涉及服務業開放的内容，在試點地區先行先試;二是借鑒自貿試驗區、服務業擴大開放綜合試點已經取得的開放經驗，在試點地區率先推廣;三是探索商業存在模式以外的跨境交付、境外消費、自然人移動模式的跨境服務貿易市場準入措施，商務部會同有關部門先在金融、電信、旅行、工程咨詢、法律等服務領域推出開放便利舉措。

來源：上證報APP·中國證券網

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