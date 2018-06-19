【IPO追蹤】碧桂園服務(06098-HK)：未來與碧桂園合作會加深

碧桂園服務(06098-HK)今日於港交所掛牌上市，首掛開報10港元，此次碧桂園以介紹形式分拆上市。上市儀式結束後，公司首席財務官兼聯席公司秘書黃鵬稱，股價短期漲跌幅不是公司目前追求，長期的股價和業績增長才是公司最終的期望，期望碧桂園服務被打造成最好的物業，股價也自然會有好的表現。他又指未來會根據經營現金流和業務需要，若資金富餘充沛，則會用不低於25%可分配利潤派息。
黃鵬稱，公司未來在多元化、智能化、信息化以及增值服務模式打造等方面有長遠策略，致力打造成為領先的住宅服務供應商，並由傳統物業服務向現代服務業轉型，佔據未來社區服務的通道。執行董事兼總經理李長江稱，公司目前覆蓋業務範圍遍佈全國各地，亦不僅侷限於碧桂園(02007-HK)旗下物業，而是實施絕對的全面市場化。黃鵬又指，公司基於過往經驗，未來與碧桂園的合作會進一步加深，而企業自身優勢也能創造更大第三方入口。他認為目前行業龍頭市佔率還不高，整個和產業正經歷快速規模化進程，現在進入行業的企業在未來會有巨大發展空間。
文：鄒舒惠
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