特斯拉否認暫停接收中國新訂單

6月19日，針對特斯拉已經停止接受中國消費者Model S和Model X定製訂單的消息，北京商報記者緻電特斯拉中國官方客服，客服人員表示，現在仍然可以選擇這兩款車型的定製車。“由於存在關稅調整風險，所以不推薦選擇Model S和Model X的定製車，推薦選擇現車，但是如果一定要選擇定製車也是可以的。訂單到車時間大概為4個月左右，與此前相比沒有變化。”客服人員說。

價格方面，特斯拉客服人員表示，定製車肯定會受到關稅調整影響，如果關稅升到40%，那定製車也將按40%的關稅來製定價格。而特斯拉庫存的現車都是此前關稅為25%時報關進入國内的，自5月22日國家公布整車關稅將降至15%的公告後，特斯拉已經進行過一次降價。目前，現車的價格是以15%的關稅為基準。

此前，美國投資公司JL Warren稱，特斯拉已經暫停接受中國買家的新Model S和Model X定製訂單。JL Warren公司的進口和許可證註冊數據顯示，特斯拉中國將僅銷售已經在岸的Model S和Model X車型，估計約有3252輛。

來源：北京商報

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