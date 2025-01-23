特斯拉將大幅提高加拿大電動車售價 生效日與川普潛在關稅同一天

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-01-23 14:04

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美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 宣布，2 月 1 日起在加拿大市場銷售的所有電動車將全面漲價，根據其加拿大官網的通知，Model 3 價格將上漲 9,000 加元（約 6,254.78 美元）。

據《路透社》周三（22 日）報導，特斯拉加拿大官網稱，Model Y 車型的價格最高將上漲 4,000 加元，而所有版本的 Model S 和 X 車型將上漲 4,000 加元。特斯拉沒有說明漲價原因。

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特斯拉不在加拿大生產汽車，而是從其他工廠進口。目前尚不清楚特斯拉從中國上海廠和美國工廠出口到加拿大的電動車數量。

特斯拉這一出人意料的漲價舉動，正值加拿大總理杜魯道周二重申 ，如果美國總統川普於 2 月 1 日對從加拿大和墨西哥進口的商品課徵 25% 關稅， 加拿大政府已做好接招準備。

杜魯道周二率領內閣成員一同出席記者會，他表示：「我方的重點是保持冷靜，保持強大，並根據美國的行動做出必要回應。我方的回應將會是有力、迅速、適度，並且非常強大」。

加拿大是美國最大貿易夥伴之一，兩國每年雙向貿易額接近 1 兆美元。美國每年進口的一半原油都來自加拿大。

據《美聯社》報導，杜魯道強調，川普提出的經濟願景，代表他需要更多鋼鐵、更多鋁、更多關鍵礦物、更可靠且負擔得起的能源。加拿大擁有這些資源，也隨時準備與美國合作。