不允許第三方修理 蘋果被澳大利亞罰款900萬澳元

北京時間19日消息，據國外媒體報道，澳大利亞聯邦法院周二裁決，對蘋果公司處以900萬澳元(約合670萬美元)罰款，因為該公司在iPhone和iPad的保修權問題上對用戶進行虛假或誤導性陳述。

去年4月，澳大利亞競爭與消費者委員會(ACCC)在調查了客戶投訴後對蘋果提起訴訟，指控該公司利用軟件升級，讓接受第三方修理的iPhone手機“變磚”，併尋求對該公司處以罰款。

該委員會在起訴書中表示，蘋果利用軟件升級使數以百計的智能手機和平板設備無法使用，然後以消費者讓第三方修理為由拒絕解鎖被“變磚”的設備，侵犯了消費者權利。

ACCC表示，蘋果在軟件升級和用戶的修理權問題上從事“誤導或欺騙性行為，併對消費者進行虛假或誤導性陳述”。

澳大利亞聯邦法院周二宣布，iPhone或iPad被蘋果公司以外的人修復，這一事實本身併不能導緻消費者的保修擔保不再適用，或者消費者獲得補救的權利被剝奪。

蘋果公司表示，將對約5000名用戶進行賠償。蘋果還向法院表示，將在其網站上改進員工培訓、審核有關保修和“澳大利亞消費者法”的信息，併改進其系統和程序，以確保未來的合規。

在周二的判決之後，該委員會發表聲明稱：“如果産品出現問題，根據澳大利亞消費者法，消費者依法有權得到維修或更換，有時甚至可以獲得退款。”

來源：新浪財經

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